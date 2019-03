L'horoscope du 26 mars 2019

publié le 26/03/2019 à 05:51

Bélier

Le point positif c'est que Vénus se rapproche de vous, mais en Poissons elle n'est pas du tout individualiste et vous demande d'aimer tout le monde. Sans distinction ni limites. De faire preuve de générosité, d'empathie, d'attention à l'autre. C'est dans votre nature pour certains, aussi cela ne vous demandera aucun effort, mais cela ne l'est pas pour d'autres Bélier, plus personnels, et qui seront un peu déroutés de sentir qu'il faut donner de l'amour plus qu'en recevoir.

Taureau

Une bonne conjoncture, tournée vers l'amitié et il est clair que certains natifs du 1er décan ont bien besoin d'un ami pour se sentir mieux compris et acceptés. Vénus est en effet déjà en bon aspect avec Uranus, laquelle est conjointe à votre Soleil et peut créer quelque instabilité dans votre vie, professionnelle ou sentimentale selon votre thème. N'hésitez pas à en parler à celui ou celle de vos amies en qui vous avez le plus confiance, cela vous fera du bien.

Gémeaux

Vénus se tient au plus haut de votre ciel et vous incite à valoriser ce que vous faites. Tout le plaisir viendra de votre travail, 1er décan jusqu'au 4 avril. Cela dit, vous pouvez aussi voir ou revoir un parent que vous aimez beaucoup, voire vous en occuper s'il s'agit d'une personne âgée. Enfin, autre interprétation possible : vous pourriez craquer sur une personne un peu, ou beaucoup plus âgée que vous, mais juste le temps d'une journée ou deux...

Cancer

Une Vénus généreuse, empathique, conviviale, bref vous serez le signe le plus chaleureux et le plus attirant. Un voyage peut aussi vous faire plaisir. Car si Vénus représente l'amour, elle est aussi à l'origine du plaisir qu'on peut ressentir en toute situation ; et comme elle occupe un secteur lié aux voyages, on peut penser que vous allez bouger, ou que vous allez préparer un déplacement. A moins qu'un proche vivant au loin ne vienne vous rendre visite.

Lion

Les autres, représentés par Vénus et vos proches en particulier, seront trop dans les bons sentiments. A la limite vous les suspecterez de jouer la comédie, vous n'y croirez pas vraiment et vous n'aurez peut-être pas tort. La Vénus des Poissons veut absolument se faire aimer et vous croiserez des personnes qui vous diront ce que vous avez envie d'entendre, ou feront tout comme vous le désirez pour se faire aimer de vous. Mais ce n'est pas répréhensible !

Vierge

Vénus s'oppose à vous et prend la figure d'un/e partenaire affectif, 1er décan pour l'instant. Vous saurez comment équilibrer la relation et faire plaisir à l'autre. Bref, vous serez adorable pendant quelques jours et il faudra essayer de continuer sur cette belle lancée. Certains ont peut-être aussi une invitation au programme, quelqu'un qu'ils ont rencontré récemment ou qu'ils vont voir pour la première fois à l'occasion d'un rendez-vous dans un endroit sympa.

Balance

Le plaisir, vous le ressentirez et surtout le ferez ressentir dans les gestes et situations de la vie quotidienne où vous distribuerez des petites doses d'amour. 1er décan, pour l'instant. Mais c'est surtout valable pour ceux qui sont en couple, ou avec des enfants que vous gâterez. Pour les célibataires, il n'est pas impossible que vous craquiez sur quelqu'un avec qui vous travaillez, ou sur une personne qui vous soigne (un médecin, un kiné, une infirmière, etc.).

Scorpion

Vous qui êtes souvent malheureux et tourmenté en amour, vous serez content de tout avec Vénus en Poissons ; vous vous sentirez apprécié et même aimé. Vous serez moins critique vis-à-vis de l'autre à qui, souvent, vous demandez la perfection et comme elle n'existe pas, vous êtes rarement satisfait. C'est quelque chose dont vous devriez vous détacher (ce besoin que l'autre soit parfait) si vous voulez pouvoir être heureux avec quelqu'un. Plus facile à dire qu'à faire !

Sagittaire

Peut-être que grâce à cette Vénus des Poissons vous parviendrez à avoir un peu moins le nez dans votre travail et à être un peu plus présent en famille. Cela s'adresse au 1er décan, qui peut ressentir depuis quelque temps les influx d'Uranus en Taureau, précisément votre secteur du travail. Et avec Uranus, on se focalise toujours un peu trop... peut-être aussi parce qu'on a quelque chose derrière la tête, un projet dans lequel on croit très fort.

Capricorne

Une agréable Vénus pour vous, 1er décan jusqu'au 4 avril, l'un de vos proches vous donnera de belles preuves d'affection et vous en serez tout remué. Cela ne va pas durer, Vénus est rapide et vous en ressentirez les influx une journée ou deux maximum. Vous pourriez aussi recevoir une visite qui vous fera plaisir, ou vous déplacer vous-même pour aller voir l'un de vos proches et passer du bon temps avec lui (elle). Un frère ou une soeur, un vieil ami...

Verseau

En secteur d'argent, Vénus vous incite à vous faire un petit cadeau, ou mieux encore à en faire un à un ami. Souvent vous préférez donner que recevoir. Jusqu'au 4 avril, les natifs de janvier seront en mode généreux et comme vous n'aurez pas de limites, il faudra quand même veiller à ne pas dilapider votre argent, juste parce que ça vous fait plaisir de le dépenser pour quelqu'un. Mais vous pourriez aussi recevoir de l'argent, bien sûr.

Poissons

Vénus sera gentille et généreuse avec vous, 1er décan. Vous pourriez tomber amoureux, mais veillez à ne pas vous faire de film, à ne pas être le seul à aimer. Mais il est vrai que souvent vos rêves à vous sont plus agréables et romantiques que la réalité... Toutefois, l'harmonie entre Vénus et Uranus peut quand même correspondre à une rencontre que vous allez faire ou que vous avez déjà faite (né en février) et qui pourrait changer votre vie. Et si ce n'est pas maintenant, c'est pour bientôt.