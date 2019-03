L'horoscope du 25 mars 2019

publié le 25/03/2019 à 05:40

Bélier

Courage, 3e décan, dès mercredi la dissonance Vénus/Mars sera terminée, l'orage ne menacera plus. De plus l'arrivée de Vénus en Poissons vous adoucira et ce sera dès demain, nous en reparlerons. Par ailleurs, selon votre thème natal, la période actuelle, qui va durer un certain temps, sera extrêmement positive si vous êtes né autour des 14 et 15 avril ; vous êtes en pleine progression, sûr de vous et en position de force pour vous faire entendre et comprendre.

Taureau

Une semaine plutôt favorable aux natifs d'avril qui pourraient trouver un arrangement dans le conflit qui les oppose à un supérieur ou à leur conjoint. Nous en reparlerons demain avec l'entrée de Vénus en Poissons. Par ailleurs, né après le 16 mai, vous êtes les derniers à recevoir la conjonction de Mars ; au positif, vous aurez de l'énergie à revendre et une volonté de fer. Au négatif, il y aura du conflit dans l'air, à moins que vous n'ayez attrapé quelque chose.

Gémeaux

Préparez-vous, si vous êtes né en mai, à l'arrivée de Mars dans votre signe, ce sera samedi mais dès à présent vous pourriez déborder d'activité et de nervosité. Ne vous étonnez pas si vous avez quelques troubles du sommeil pendant ce transit, dont nous reparlerons samedi. Par ailleurs, 2e décan né autour des 7, 8 juin, Mercure reprendra sa marche directe vendredi : ouf ! Sa dissonance avec Neptune étant toujours active, votre situation est extrêmement bancale.

Cancer

Chaque décan aura droit à son bon aspect cette semaine, 1er décan celui de Vénus à partir de demain. Pour en profiter, soyez un peu moins dans l'exigence. En effet, le Bélier (qui domine la conjoncture) a cette influence sur vous, de vous rendre plus autoritaire et sévère avec vos proches. Heureusement, grâce à Vénus, vous allez pouvoir prendre du recul et être davantage en empathie avec les autres. 2e décan, votre intuition et votre inspiration seront au top cette semaine (né après le 8/7).

Lion

Le Soleil vous sourit 1er décan, vous êtes dans une petite bulle qui vous isole provisoirement des méfaits d'Uranus, laquelle crée une peur de l'avenir. Vous qui avez souvent des certitudes bien ancrées, vous n'êtes plus sûr de rien et les hauts alternent avec les bas. A priori, cela concerne soit votre relation de couple, soit votre ou vos contrats avec une entreprise qui assurait jusqu'à présent une grande partie de vos revenus. Auriez-vous mis tous vos oeufs dans le même panier ?

Vierge

Le 2e décan est dans une période un peu contrariante, surtout né autour des 9 et 10 septembre. C'est dans le domaine relationnel que vous êtes déstabilisé. Quelqu'un joue avec vos nerfs ou a une volonté d'emprise sur vous, mais ce n'est pas nouveau. En réalité, vous avez longtemps refusé de voir, mais vous êtes à présent face à la réalité et surtout face au fait que vous avez peut-être été faible ou naïf face à cette personne. Reste à trouver comment mettre fin au problème.

Balance

L'important cette semaine, pour le 3e décan, c'est Pluton ! Avec l'aide de Jupiter, elle vous indique que vous avez des ressources en vous et qu'il faut les exploiter. Vous êtes en train de les découvrir pour certains et cela peut même se passer à travers une épreuve, mais une épreuve révélatrice de la force qui est en vous et que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent. Cela concerne essentiellement ceux des 16, 17, peut-être 18 octobre, et encore cela dépend de votre année de naissance.

Scorpion

Encore un petit effort si vous êtes né après le 17 novembre, la conjoncture vous demande de faire un compromis si vous voulez trouver un terrain d'entente. Cela peut autant se passer dans le travail que dans la vie privée : un partenaire semble en tout cas vous faire des misères, mais ce n'est pas non plus quelque chose de très grave. C'est une contrariété passagère : on vous a peut-être refusé quelque chose et vous revenez à la charge encore et encore.

Sagittaire

Une série de négligences ou d'oublis pourrait vous être reprochée et se retourner contre vous, 2e décan né après le 7 décembre. Vous pouvez corriger le tir. Je ne sais pas si c'est faisable pour tous, cela dépend de votre thème natal, mais il semble que vous avez pris de mauvaises décisions il y a quelques années et cela vous retombe dessus à présent. Il faudrait d'abord que vous reconnaissiez votre responsabilité, c'est un préalable requis pour tout éventuel arrangement.

Capricorne

Vous prenez un peu de recul en ce début de semaine pour mieux vous concentrer. Il se trouve qu'on vous demande en effet de terminer rapidement un travail. En tout cas si vous êtes du 1er décan, puisque c'est vous qui recevrez les influx solaires cette semaine. Une affaire familiale peut aussi vous mobiliser, mais étant donné que Vénus entre en Poissons demain, vous saurez faire preuve d'habileté et concilier les intérêts des uns et des autres.

Verseau

C'est mitigé jusqu'à samedi pour le 3e décan, qui aura par la suite un boulevard devant lui, surtout côté amitiés, rencontres et projets. Jupiter vous aime ! Jusqu'à samedi vous recevez encore l'aspect dynamique de Mars si vous êtes né après le 14 février et on risque de vous demander beaucoup, que ce soit au travail ou à la maison. Surtout à la maison d'ailleurs, ce qui vous énervera passablement parce que vous aurez l'impression qu'on ne respecte pas assez votre boulot.

Poissons

Vénus entre demain dans votre signe, c'est la meilleure nouvelle de la semaine. En revanche, l'arrivée de Mars en Gémeaux samedi vous mettra en colère. Peut-être qu'on vous demandera de prendre une décision, de vous positionner sur un sujet alors que vous n'en avez pas envie. Mais nous en reparlerons samedi... 2e décan, Mercure et Neptune sont encore conjointes toute la semaine : vous ne parvenez pas à vous débarrasser de quelque chose ou... de quelqu'un !