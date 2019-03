L'horoscope du 23 mars 2019

publié le 23/03/2019 à 08:45

Bélier

Vénus et Mars sont toujours fâchées et ce week-end pourrait bien être non pas la possibilité d'une île mais celle d'une belle engueulade pour ceux du 3e décan. Le sujet ? Comme toujours c'est l'argent, une dépense faite ou à faire, ou un projet d'achat sur lequel vous ne serez pas d'accord. Célibataire, c'est avec un ou une amie que le climat ne sera pas très serein, mais rien de très important et ce sont surtout ceux des 15 et 16 avril qui sont visés.

Taureau

S'il y a conflit entre vous et un être cher, ça ne sera pas votre faute 3e décan ! Enfin, c'est ce que vous penserez mais vous serez plus exigeant que vous le croyez. Et surtout vous manquerez de souplesse ; il suffirait que vous laissiez une légère marge de manoeuvre à votre interlocuteur pour que ça se passe bien : ne le ou la poussez pas dans ses retranchements. Il pourrait aussi y avoir un problème avec les parents de l'un ou de l'autre qui risquent de s'incruster ce week-end.

Gémeaux

Non pas de conflit pour vous, mais un week-end où vous aurez du boulot, à la maison ou au bureau et vous n'aurez qu'un désir, celui de vous en débarrasser. Et comme, grâce au Bélier, vous êtes encore plus rapide que d'habitude, vous devriez gagner quelques miettes de temps pour vos loisirs et autres projets amicaux. Par ailleurs, 2e décan, Mercure et Neptune étant conjointe, vous ne vous sentirez pas en sécurité ; éloignez-vous de la source du problème si possible.

Cancer

C'est important et même essentiel, mais aujourd'hui plus que les autres jours vous aurez besoin de plaire, ou de susciter de l'admiration chez vos proches. Vous vous ferez belle (beau) et vous comporterez de manière à avoir la classe ; du coup, il est vrai que vous serez attirant/e. Cela dit, il est possible que tout cela soit à relier au fait que vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous espérez séduire, notamment si vous êtes né autour des 18 et 19 juillet.

Lion

Vous ne serez pas d'humeur, 3e décan, vous aurez le sentiment qu'on vous échappe ou qu'on cherche à vous faire sortir de vos gonds. Et votre impression sera juste. C'est probablement votre conjoint qui, face à un problème, reportera la faute, la responsabilité sur vous. Faites-le lui remarquer mais cela dit, c'est une des attitudes les plus partagées par la majorité des êtres humains ; c'est le petit garçon ou la petite fille qui est en chacun de nous et qui dit : c'est pas moi, c'est l'autre.

Vierge

Ça se passera plutôt pas mal pour vous, et ce sera grâce à la communication, au dialogue. Mais attention on cherchera à vous embobiner si vous êtes du 2e décan. Né vers les 9, 10 septembre je vous rappelle que Mercure et Neptune sont conjointes (Mercure étant rétrograde) et que vous avez là l'occasion, face à l'attitude de l'autre, de comprendre sa façon de vous parler pour que vous vous sentiez un peu nul(le). Et c'est le bon moment pour lui mettre des limites.

Balance

Vous aurez éventuellement un cadeau à faire, parce que vous dépenserez de l'argent mais pas pour vous. Toutefois, si ce n'est pas impératif, zappez le cadeau. Vous devez veiller à ne pas dépasser vos limites cette année sur le plan financier, certes vous allez gagner ou vous gagnez déjà plus, mais débrouillez-vous pour économiser le surplus : vous serez bien content de le dépenser en toute bonne conscience au moment des vacances, par exemple.

Scorpion

La Lune étant chez vous, vous serez un peu écorché vif et surtout si vous êtes du 3ème décan ; ce sera à cause d'une dispute, provoquée par l'attitude de l'autre. Conjoint, enfant, parent, tous sont susceptibles de se montrer agressifs (selon votre ressenti), en particulier si vous êtes né autour des 9 et 10 novembre : la dissonance entre Vénus et Mars tombe pile sur vous ce week-end. Et vous aurez du mal à vous contenir pour ne pas riposter vertement.

Sagittaire

La majorité du signe n'a pas à s'en faire, mais soyez très méfiant et plus réaliste, natif du 2e décan né vers les 9, 10 décembre. Une prise de conscience s'impose. La conjonction qui s'installe entre Mercure et Neptune sera en dissonance avec vous jusqu'au 7 avril et il y aura vraiment quelque chose à débrouiller, à éclaircir, que ce soit dans une relation ou dans vos comportements. Et cela, aussi bien au travail que dans votre vie intime où quelque chose vous absorbe trop.

Capricorne

Un bon week-end pour ne pas débattre, ne pas vous justifier de quoi que ce soit, et juste laisser vos proches s'exprimer à leur manière, sans objecter quoi que ce soit. Je pense surtout à votre relation avec vos enfants, grands ou moins grands et au fait que vous pourriez avoir l'esprit plus critique en ce moment ! En outre, né autour des 7, 8 janvier, il y a du lâcher prise ! C'est bien d'être moins dans le contrôle mais il ne faut pas que cela verse dans la négligence.

Verseau

Vénus est dans votre 3e décan, mais se dispute avec Mars. Et du coup, le climat risque d'être orageux ; dans ce cas, prenez la tangente pendant quelques heures. Revenez lorsque vous serez calmé ! Même attitude si c'est l'autre qui vous cherche des poux ; ne répondez pas et allez prendre l'air. 2e décan, une conjonction Mercure/Neptune s'installe (né vers les 5, 6 février) surveillez vos dépenses, vous pourriez manquer totalement de limites.

Poissons

Vous, vous serez de bonne humeur et participerez joyeusement à des moments conviviaux. Mais né vers les 7, 8, 9 mars, vous êtes en pleine confusion. Mercure et Neptune sont conjointes " sur " votre Soleil et la situation n'est pas claire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pourriez être manipulé sans vous en rendre compte, ou l'avoir été et en prendre conscience ces jours-ci. La conjoncture restant jusqu'au 7 avril, vous avez un peu de temps devant vous pour y réfléchir.