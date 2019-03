L'horoscope du 24 mars 2019

publié le 24/03/2019 à 07:00

Bélier

Un climat de crise pour le 3e décan, et ça continuera la semaine prochaine pour certains, mais Mars changera de signe samedi et vous serez alors tout guilleret. Le problème c'est la dissonance entre Mars et Vénus qui vous voit en total désaccord avec votre conjoint ou une personne aimée, comme nous l'avons vu hier. Et le dialogue est loin d'être facile, Mercure et Neptune étant conjointes : vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, ou ne voulez pas l'entendre.

Taureau

Pour vous aussi, 3e décan, ce n'est pas la grande sérénité ces jours-ci, mais à votre décharge vous vous sentez souvent agressé quand Mars est dans votre signe. Et Mars reste dans votre signe jusqu'à samedi prochain, toujours en dissonance avec Vénus. Difficile de bien vous entendre avec des parents ou même avec votre conjoint, d'autant plus que le dialogue ne semble pas très bien fonctionner. Même le 2e décan doit éviter de croire en certaines promesses.

Gémeaux

Une conjonction entre Mercure et Neptune s'est installée jusqu'au 7 avril. 2e décan né après le 7 juin ne prenez rien pour argent comptant et ne rêvez pas trop ! Si on vous fait une promesse, gardez dans un coin de votre tête que cela peut être une façon de vous manipuler, ou de vous empêcher d'agir comme vous le désirez. D'ailleurs, Mars (actions, décisions) est faible jusqu'à samedi prochain, après elle sera chez vous et vous donnera envie d'agir trop vite, trop impulsivement.

Cancer

Une configuration plutôt agréable, vous êtes parmi les plus favorisés car c'est une journée où tout ce que vous ferez vous amusera et vous changera les idées. Si vous en avez les moyens, allez au cinéma, au musée, ou allez rêvasser devant de jolis paysages ; cela nourrira votre créativité et votre inspiration, surtout si vous êtes né autour des 9 et 10 juillet ; une rencontre entre Mercure et Neptune restera active jusqu'au 7 avril et il n'y aura pas plus inspiré et en phase avec le monde que vous.

Lion

Ce n'est pas un week-end de rêve pour certains du 3e décan, il est vrai que votre coeur vous tourmente, mais vous serez tenté d'exagérer ce que vous ressentez. Vous passerez d'un extrême à l'autre parce qu'il est vrai aussi que vous avez de bons influx de Jupiter... Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas trop sûr de vous et méprisant avec certains de vos proches que vous jugez incapables de réussir quoi que ce soit ? Les bons influx de Jupiter donnent souvent la grosse tête !

Vierge

Vous serez bien entouré, 3e décan, en accord avec vous-même. Mais c'est votre chéri/e qui vous fera des reproches si vous avez rapporté du boulot à la maison. Loin de vous donner envie de débrancher et de buller, le dimanche est souvent le pire jour de la semaine pour la Vierge parce qu'il peut y avoir du désœuvrement et que vous détestez cela. Vous avez besoin d'être occupé et heureusement, vous êtes nombreux à avoir un hobby ; en espérant, si vous êtes à deux, que l'autre le partage !

Balance

Né en septembre, le Soleil du Bélier vous incite à vous occuper des autres ou de l'autre plus que de vous-même. Essayez de ne jamais oublier vos besoins à vous. Si je vous dis ça c'est qu'il est courant que la Balance ne s'occupe d'elle qu'en certaines circonstances et qu'elle privilégie nettement le bien-être de ses proches au détriment du sien. Ce sera le sujet aujourd'hui, soit parce que vous en parlerez, soit parce que vous y penserez et y réfléchirez. Voilà une bonne idée !

Scorpion

Le climat est le même qu'hier, vous êtes toujours en crise 3e décan et cela risque de durer jusqu'en fin de semaine prochaine. N'entretenez pas le feu SVP ! De tous les signes, vous êtes celui qui sait le mieux attiser les conflits, parfois sans le vouloir et à l'aide de petites remarques que vous trouvez innocentes et qui mettent l'autre en rage. Et de fait, vous savez pousser les autres à bout, simplement pour voir où sont leurs limites. Parce que vous, vous adorez les transgresser.

Sagittaire

3e décan, l'harmonie entre Vénus et Jupiter s'éloigne, elle a créé un climat propice à votre vie affective et c'est à vous maintenant de faire l'effort de le prolonger. Cela ne dépend que de vous et de votre désir de maintenir la paix dans le ménage, ou avec vos enfants, voisins, proches, etc. 2e décan, comme nous l'avons vu hier la dissonance de Mercure et Neptune va perdurer jusqu'au 7 avril, créant un climat d'incertitude, voire de déstabilisation qui peut d'ailleurs être valable pour tout le monde.

Capricorne

Un bon dimanche pour votre signe, amical dans la plupart des cas. Ne jouez pas les ours polaires et n'hésitez pas à prendre des nouvelles de vos vieux amis. En général, vous restez en haut de votre montagne et n'appelez pas les autres, estimant que s'ils ont quelque chose à vous dire, ils vous appelleront. Et qui vous dit qu'ils n'attendent pas que vous preniez votre téléphone ? Il ne faut pas que ce soit une question d'orgueil ou de préséance : " la dernière fois c'est moi qui ai appelé, c'est à son tour ", par exemple.

Verseau

C'est toujours mal fichu pour certains membres du 3e décan, un désaccord risque de durer et il semble porter sur un sujet des plus sensibles, celui de l'argent. Certains pensent qu'ils se sont fait avoir dans une affaire, qu'ils ont trop payé ce qui est contredit par d'autres. Quelques-uns semblent avoir mal placé leur argent, à moins que leurs économies ne fondent comme neige au soleil. Mais pas de panique, tout va s'arranger dans le courant de la semaine prochaine.

Poissons

Le gros point d'interrogation c'est de nouveau pour le 2e décan, surtout né après le 7 mars : êtes-vous dans le déni ou au contraire dans la prise de conscience ? Je pencherais pour la prise de conscience, mais on ne sait jamais avec vous : vous avez une capacité d'indifférence à votre sort qui est importante et souvent, vous laissez des situations pourrir parce que vous vous dites que c'est votre destin, que vous ne pouvez rien y changer. Bien sûr que si vous pouvez changer de vie, mais il faut d'abord le vouloir.