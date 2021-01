L'horoscope du 25 janvier 2021

publié le 25/01/2021 à 05:30

Bélier

Mercure va stationner dans le 3e décan du Verseau, en bon aspect avec votre 3e décan. Jusqu'à samedi, vous serez très excité par une idée ou un projet en cours. Il se peut aussi, si vous êtes né entre le 13 et le 17 avril, que vous ayez l'occasion de mieux connaître une personne avec qui vous avez noué des liens d'amitié. Vous aurez de grandes discussions avec cette personne, ou avec l'un de vos enfants adolescent ou adulte. Mais surveillez vos propos en fin de semaine.

Taureau

Né les premiers jours de mai, Mars entre en conjonction avec votre Soleil, ce sera comme si vous aviez un trop-plein de vitamine C, difficile de vous calmer. Cette conjoncture peut aussi vous mettre très en colère (Mars sera en dissonance avec Jupiter) et vous aurez du mal à faire retomber la sauce, mais a priori ce sera terminé samedi. 3e décan, je vous l'ai dit hier, vous avez les honneurs de Vénus et aurez le plaisir de réussir un rendez-vous ou une démarche administrative.

Gémeaux

Encore chez vous jusqu'à ce soir, la Lune forme un bon aspect avec Mercure. Natif du 3ème décan, vous serez très convaincant si vous avez quelque chose à vendre, qu'il s'agisse de matériel ou d'une idée que vous avez eue et qui a un caractère pas banal. Vous pourriez aussi avoir un rendez-vous sur lequel vous comptez pour obtenir un papier, une sorte de laisser passer. Mais attention, il faudrait que tout soit fait avant samedi car Mercure entamera alors une rétrogradation qui ralentira tout.

Cancer

2e décan, né les premiers jours de juillet, vous aurez la niaque cette semaine. Quand vous aurez décidé quelque chose, votre volonté sera inébranlable. Vous pourriez même être un peu de mauvaise foi pour obtenir ce que vous avez décidé : essayez d'être un peu moins inflexible, sauf si vous avez un projet à concrétiser et que vous voulez que ce soit fait en temps et en heure. Et encore, ne mettez pas trop de pression à ceux qui travaillent avec vous.

Lion

Le Soleil Verseau rallumera la flamme de votre colère si vous êtes né les premiers jours d'août. 2e décan, à votre tour d'en vouloir à la terre entière après mercredi. Ce sera passager parce que, heureusement, Mars est rapide et terminera sa dissonance grinçante avec Jupiter ce samedi. Mais, né en juillet, Saturne reste face à vous pour l'instant et vous invite à ralentir le mouvement ; enfin, la planète vous y oblige plus qu'elle ne vous y invite ! En outre, un problème relationnel peut être préoccupant.

Vierge

Vous aussi vous aurez une volonté de fer, 2e décan à partir de demain. Mars sera en phase avec vous jusqu'au 14 février : vous ferez respecter vos idées et opinions. Pour certains, une question légale ou administrative pourrait vous préoccuper pendant deux ou trois jours, mais rien qui vaille la peine de vous énerver - même si vous vous énervez quand même parce que c'est votre réponse ; vous êtes un nerveux de nature mais vous ne le montrez que rarement. Cela dit, vos colères peuvent être explosives.

Balance

1er et 2e décan, vous êtes dans les bonnes grâces de plusieurs planètes, c'est le moment de prendre des initiatives, d'aller de l'avant et faire des projets d'avenir. Vous avez un beau facteur chance avec vous, c'est grâce au bon aspect que Jupiter vous envoie et qui commence à se faire sentir pour ceux du 2e décan depuis quelque temps déjà. Le seul problème que vous risquez d'avoir, c'est d'être agacé par quelqu'un qui sera jaloux et envieux. Ça vous énervera.

Scorpion

Si le 3e décan est favorisé en ce moment, ce n'est pas le cas du 1er qui est un peu secoué dans tous les sens. Mais promis, vous allez sortir peu à peu de la tourmente. En effet, dès demain Mars ne sera plus opposée à vous mais au 2e décan, et Jupiter ne sera plus en dissonance avec vous la semaine prochaine. Les injustices, et les colères provoquées par ces injustices vont s'estomper, mais il restera la dissonance Saturne/Uranus qui vous place ou placera face à un choix difficile.

Sagittaire

Sauf si votre ascendant n'est pas en phase, cette semaine sera plutôt favorable même si le contexte ne l'est pas. De toute manière vous tirerez votre épingle du jeu. Peut-être que vous serez plus malin ou plus rapide que les autres pour voir les avantages que vous pouvez retirer de la situation. Il est vrai que les planètes en Verseau accélèrent tous vos processus mentaux et vous donnent de l'avance sur vos interlocuteurs - en tout cas dans le domaine professionnel.

Capricorne

Les plus actifs et dynamiques cette semaine seront ceux du 2e décan. Si vous avez quelque chose à entreprendre, vous foncerez tout en ayant bien préparé le terrain. Vous n'êtes pas impulsif de nature et quand vous vous mettez en action, c'est en connaissance de cause, en sachant où vous allez. De plus, avec Mars en Taureau, vous serez têtu, obstiné et irez au bout de ce que vous entreprendrez. Mais cela ne durera pas, deux ou trois jours tout au plus pour chaque membre du décan.

Verseau

Encore une semaine mouvementée pour le 1er décan, il va probablement falloir revoir l'un de vos objectifs ou accepter un changement d'orientation dans vos plans. Quoi qu'il en soit, il y aura de l'imprévu au programme (né les 27, 28 janvier). 2e décan, Mars entame un aspect dynamique à partir de demain, elle est en dissonance avec Jupiter et il va probablement falloir vous battre pour vous défendre d'une injustice, qu'elle vous concerne ou qu'elle concerne un membre de la famille.

Poissons

Les événements de cette semaine vous touchent, mais ne s'adressent pas à vous en particulier. Vous trouverez qu'on est injuste avec un groupe ou une communauté. Vous aurez envie de faire quelque chose pour ces personnes - qui ne sont peut-être même pas des proches - et la seule action possible pour vous ce serait de vous exprimer, de dire haut et fort ce que vous pensez de la situation. Les mots sont souvent l'arme la plus forte et ils ne blessent pas physiquement.