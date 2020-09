L'horoscope du 25 septembre 2020

publié le 25/09/2020 à 05:30

Bélier

Les planètes ne sont pas alignées positivement pour le 3e décan, mais cela fait des mois que cela dure et c'est dans le domaine du travail que cela se passe. Un détail qui aura son importance la semaine prochaine et qui peut faire revenir l'espoir : Saturne reprend une marche directe le 29 et va peu à peu terminer sa dissonance avec vous. C'est déjà un bon indicateur, vous pourrez accélérer le mouvement et surtout voir l'avenir différemment.



Taureau

Vous vous sentirez très bien, bien mieux que les autres signes et serez très sûr de vous, assez en confiance pour partager vos convictions et les faire accepter. Le problème c'est que vous n'entendrez pas les arguments des autres alors qu'ils seront peut-être intéressants. Vous devriez plus souvent remettre vos idées en question, avoir des idées arrêtées vous met en quelque sorte vous-même à l'arrêt : vous n'apprenez plus rien, vous vivez sur vos acquis.

Gémeaux

Vous allez vous dire que je ne pense qu'à l'argent, mais il est vrai (3e décan surtout) que vous êtes en train de prendre conscience de la mauvaise gestion de vos finances. Saturne et Pluton étant dans ce secteur et Saturne reprenant une marche directe la semaine prochaine, il est possible que vous ayez compris et que vous mettiez très bientôt un nouveau process en route afin de pouvoir ne pas dépenser tout ce que vous gagnez.

Cancer

Plusieurs planètes s'opposent à vous, ce sont donc les autres et même peut-être un autre en particulier qui vous mettra de mauvaise humeur et comme ce n'est pas la première fois, il faudrait peut-être faire quelque chose. Étant donné que Saturne et Pluton sont parmi les planètes opposées à votre 3e décan, il semble qu'une relation vous pompe votre énergie, vous donne l'impression que vous ne valez rien. Est-ce vraiment ce que vous désirez ?

Lion

Ce sont des problèmes physiques qui risquent de vous contrarier, 3e décan. Votre travail semble vous demander des efforts considérables qui vous fatiguent. Pourtant, vous ne manquez pas d'énergie mais Mars (qui la représente) étant rétrograde, il se peut qu'elle s'épuise rapidement. En fait, j'ai l'impression mais je peux me tromper, que vous vous investissez à fond dans ce que vous faites et que vous ne vous accordez pas assez de pauses réparatrices.

Vierge

Comme le Taureau, vous recevez la conjoncture en positif si vous êtes du 3e décan. Vous surfez sur une bonne vague, vous êtes dans le bon timing pour que toutes vos initiatives réussissent. Vous êtes peut-être particulièrement fier de l'une de vos créations, voire de l'arrivée d'un enfant, mais la vie peut aussi vous avoir aidé à renforcer votre ego et vous avez éventuellement l'impression d'exister davantage aux yeux des autres, d'avoir une meilleure image, plus solide.

Balance

Aujourd'hui encore vous ne serez pas d'une humeur de rêve, surtout 3e décan. Des problèmes du passé remontent à la surface et vous en avez ras-le-bol. Ce sont toujours les mêmes depuis des mois : les difficultés familiales, les problèmes immobiliers, le fait d'être trop ou pas assez sensible (selon votre ascendant). Cela va se calmer dès la semaine prochaine, Saturne redevient directe et va s'échapper pour retourner en Verseau en fin d'année.

Scorpion

De tous les signes, vous serez peut-être le plus gai aujourd'hui, et pourtant il n'y a pas vraiment de quoi. Mais c'est dans votre tête que ça se passera, ce que vous imaginerez sera positif, contrairement à la réalité qui ne l'est pas top. 3e décan, Vénus a atteint le zénith de votre zodiaque (jusqu'au 2 octobre) et cela nous indique que vous allez avoir des facilités à atteindre un objectif, ou à nouer un lien important.

Sagittaire

Le système débrouille ne servira à rien pour ceux du 3e décan, qui se heurtent à plus fort qu'eux ; mais soyez patient, quelqu'un va vous aider à contourner le problème, ou à le voir sous un autre angle. Il s'agit d'argent pour la plupart d'entre vous et du fait que vous devez rembourser quelque chose, ou payer une grosse facture et que vous n'en avez pas les moyens pour l'instant. Je me répète peut-être, mais le problème est là depuis longtemps... plus pour longtemps heureusement.

Capricorne

Chez vous, la Lune rencontre Saturne et se fritte avec Mars, ce n'est donc pas la meilleure journée de la semaine pour ceux du 3e décan ; le mieux est d'accompagner le mouvement et de ne pas vouloir vous battre. Conservez votre énergie pour le moment où vous battre donnera des résultats, or ce n'est pas pour aujourd'hui. Il va y avoir un mieux la semaine prochaine quand Saturne repartira en marche directe et quittera peu à peu votre signe.

Verseau

Surveillez-vous car vous serez très distrait, plongé dans vos pensées et vous pouvez partir de chez vous ce matin en oubliant le principal : un dossier sur lequel vous travaillez, votre téléphone portable, ou tout autre objet indispensable. Prenez le temps de réfléchir avant de décider de franchir le seuil de la maison... Et même au bureau, faites la liste de tout ce que vous avez à faire, car là aussi vous risquez d'oublier quelque chose.

Poissons

3e décan, le projet ou la relation amicale dont nous parlons depuis des mois sera au centre de vos pensées, la machine va très bientôt se remettre en route (fin de semaine prochaine, Saturne reprend une marche directe). Il peut s'agir de pendre votre indépendance, de devenir votre propre patron, mais il peut aussi y avoir une relation intéressante, qui vous apprend beaucoup, comme avec un mentor par exemple. Quelqu'un que vous pourriez admirer...