L'horoscope du 21 septembre 2020

publié le 21/09/2020 à 08:22

Bélier

La Balance est votre signe opposé et complémentaire, votre couple, vos associés, les accords et les désaccords vous occuperont pendant quelques jours. 1er décan jusqu'au 2 octobre. En fait, ce sera concrètement l'affaire d'une journée, mais cela vous occupera l'esprit pendant quelques jours. 3ème décan, attention, on risque de vous tenir des propos désagréables cette semaine, aujourd'hui ainsi que mercredi : on ne sera pas très tendre avec vous, ou ce sont vos pensées qui seront négatives.

Taureau

Votre fameux esprit pratique sera valorisé par le Soleil en Balance et il s'appliquera à vos proches ou à vos collègues. Vous aurez l'art d'arranger tous les problèmes. N'attendez rien en retour, vous savez bien que les gens sont ingrats la plupart du temps, malheureusement. Et il arrive même que plus on cherche à les aider, plus ils finissent par vous en vouloir et vous accuser de tous les maux. En fait, aider, ça peut être aussi créer des liens de dépendance dont certains ne veulent pas.

Gémeaux

Excellente période pour montrer ce que vous valez, faire parler de vous et, éventuellement, en usant de votre charme, obtenir le poste dont vous rêvez. La Balance, qui prendra place demain, est un des signes les plus positifs de votre zodiaque personnel, il gère également tout ce qui est lié aux plaisirs, quels qu'ils soient ; les enfants ou votre désir d'enfant lui appartiennent aussi. Une bonne période donc si vous avez décidé que vous vouliez faire un bébé.

Cancer

La Balance, qui prend les commandes demain, est un important signe de votre zodiaque, qui place les affaires familiales ou immobilières au premier plan, de même que votre passé dans son ensemble, enfance comprise. D'ailleurs, si vous faites un retour en arrière, si vous retrouvez un/e ex. par exemple, vous serez particulièrement sensible, émotif et votre besoin d'aimer, d'être aimé se fera davantage sentir. 1er décan, il semble que vous reverrez quelqu'un en fin de semaine.

Lion

La Balance sera une période favorable pour ceux qui aiment s'informer ou diffuser des informations. Les apprentissages, les stages sont aussi parfois votre priorité. De la même manière, la conjoncture étant positive pour vous, vos relations avec vos proches s'amélioreront de manière notable, vous pourriez même flirter avec quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous ne regardiez pas de cette manière... Cette configuration restera valable jusqu'au 2 octobre pour le 1er décan, le plus favorisé, même côté argent.



Vierge

C'est votre dernier jour, demain le Soleil entrera en Balance. Ce sont vos moyens, vos besoins, votre désir d'avoir plus de confort qui seront votre priorité. Si vous avez envie de quelque chose, rien ne vous arrêtera, vos désirs passeront avant tout ! Toutefois l'argent sera un frein pour les uns parce qu'ils ne voudront pas dépenser, alors qu'il sera un accélérateur pour les autres qui ne penseront qu'à la meilleure manière de gagner plus. 1er décan, jusqu'au 2 octobre.



Balance

On vous souhaitera votre anniversaire demain à partir de 15h32 cette année et je peux vous affirmer que votre année 2021 sera une des meilleures, 1e décan. Tout simplement parce que dès décembre vous aurez droit à un bon aspect de Jupiter (chance, développement) et de Saturne (durée, persévérance, stabilité). Ce sera vraiment la meilleure période pour évoluer et vous imposer ou imposer votre créativité. Et cela continuera pratiquement toute l'année.



Scorpion

La période Balance qui s'annonce pour demain est un peu moins passionnante que les autres. Les petits soucis s'accumulent et vous y accordez trop d'importance. Toutefois, le Soleil est rapide et ces ennuis seront rapidement loin derrière vous. Ce que vous devriez garder de la Balance c'est sa créativité débordante et sa capacité à se mettre à la place des autres, à les comprendre et à les entendre. Soyez à l'écoute de ceux que vous aimez, cela aura forcément un impact positif.



Sagittaire

La Balance et vous avez des liens solides, elle met l'accent votre capacité à anticiper les événements et à diffuser de l'optimisme autour de vous. Ce sera votre mission pendant la période Balance, faire des transfusions d'optimise à ceux que vous croiserez et que vous sentirez perdus, ou anxieux de l'avenir. Il est vrai que même pour vous l'avenir peut être préoccupant et l'optimisme que vous développerez sera votre manière de lutter contre l'anxiété.

Capricorne

Avec la Balance, ça va être du sérieux, quelques jours pour chaque décan. Votre éthique, votre sens des valeurs, les codes à respecter seront importants pour vous. Votre force, c'est que vous parviendrez à imposer ce que vous pensez sans pour autant vous monter trop directif avec les autres. De plus, vous ne supporterez pas les conflits (1er décan pour l'instant) et vous ferez tout pour réconcilier ceux qui sont fâchés ou réunir ceux qui sont séparés.

Verseau

Une période vraiment agréable vous attend, vous allez pouvoir élargir votre champ d'action, développer un projet et s'il marche déjà, en tirer du profit. Tout prendra des proportions plus importantes pendant que le Soleil sera en Balance, tout ce qui va bien, mais aussi tout ce qui ne va pas bien car la Balance est votre secteur 9, celui de Jupiter, l'amplificateur. On peut aussi envisager que la chance sonnera à votre porte à partir de demain et jusqu'au 2/10 pour le 1er décan.

Poissons

Vos opérations, qu'elles soient financières, immobilières ou parfois chirurgicales seront au premier plan avec le Soleil en Balance, soyez dans le compromis, la négociation, le commerce équitable... C'est ce que demande la Balance. Mais méfiez-vous aussi d'une tendance à dépenser plus que d'habitude, probablement pour compenser une perte, réelle ou imaginaire. D'une manière ou d'une autre, que ce soit avec l'argent ou avec la nourriture, vous aurez besoin de compenser.