L'horoscope du 22 septembre 2020

publié le 22/09/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Balance est, pour vous, le signe qui représente votre rapport à l'autre, ce que vous en attendez et que vous n'obtenez jamais parce que c'est en vous qu'il faut le trouver. On peut être avec quelqu'un qui est complémentaire, c'est vrai et cela fait en général un bon couple, mais on ne peut pas demander à l'autre d'être un complément, de remplacer ce qui vous manque ou de remplir un vide que vous auriez en vous.

Taureau

C'est une bonne période pour ceux qui cherchent du travail, faites feu de tout bois, vous ne trouverez pas le job de votre vie mais peut-être quelque chose qui vous aidera à ne pas vous sentir inutile. Surtout si vous déposez des dossiers, des demandes dès à présent. D'ici peu, le 2 octobre exactement, Vénus entrera chez l'amie Vierge et vous aurez alors quelques satisfactions dans ce domaine du travail.

Gémeaux

Je vous ai à peu près tout dit hier sur ce que la Balance peut faire vibrer en vous, mais cela ne concernait que le 1er décan de votre signe qui sera le plus favorisé dans les prochains mois. Et d'ailleurs on pourrait vous faire une ou des offres pendant cette période Balance, qui se concrétiseront en fin d'année ou début 2021. A moins que vous n'ayez un important projet et que celui-ci ne se réalise en décembre prochain.

Cancer

Le Soleil atteindra la Balance à 15h32 cette année, et en plus de ce que je vous ai dit hier, il est possible qu'une réunion familiale, une petite fête pour un anniversaire par exemple, soit au programme. La Balance adore les réunions, vous vous adorez la famille, on peut donc penser que vous allez vous retrouver autour d'un bon repas ou que vous avez prévu une soirée spéciale. Pour l'instant, c'est le 1er décan qui est sensible à la conjoncture, et jusqu'au 2 octobre.

Lion

Vous avez beaucoup d'atouts en main avec les planètes en Balance, surtout un super pouvoir de conviction que vous allez pouvoir utiliser lors de la pleine Lune du 1er octobre, en particulier si vous êtes né début août : vous recevez toujours la dissonance d'Uranus qui crée un climat perturbant, où l'aléatoire règne, et il se peut que vous ayez un échange qui vous éclairera sur votre avenir lors de cette pleine Lune. Mais accepterez-vous ce qu'on vous dira ? C'est une autre question.

Vierge

En plus de ce que je vous ai dit hier, la période Balance qui démarre aujourd'hui à 15h32 peut se révéler favorable à vos amours cette année étant donné que Vénus (son maître) arrive dans votre signe la semaine prochaine (1er décan). Soit vous aurez un petit coup de coeur pour quelqu'un, que vous soyez célibataire ou non, soit votre conjoint sera adorable avec vous, ou c'est vous qui l'aimerez davantage et aurez envie de le ou la gâter.

Balance

Bon anniversaire à tous. Je vous l'ai dit hier, l'année à venir sera des plus positives pour presque tout le signe, vous pourrez atteindre un objectif que vous poursuivez depuis longtemps, réussir quelque chose qui flattera votre amour-propre, ou même pour certains avoir un enfant. Il n'y a aucune grosse difficulté en vue pour 2021, sauf peut-être quand Mars vous jouera des tours mais ça ne se présentera pas avant la fin du mois d'avril.

Scorpion

Vous serez très occupé et préoccupé pendant la période Balance, en tout cas jusqu'au 2 octobre : vous épuiserez votre énergie à vouloir trop bien faire. Vous vous fatiguerez rapidement parce que vos batteries ne se rechargeront pas, suite à des problèmes de sommeil probablement. Et ces problèmes seront éventuellement liés au souci que vous vous faites pour quelqu'un de proche, ou pour la situation générale.

Sagittaire

Vénus vous regarde avec amitié, la Lune est dans votre signe, il n'y a pas mieux pour fêter l'arrivée de la Balance, qui met l'accent sur vos amitiés, les nouvelles comme les anciennes. Vous avez l'art de vous faire des relations et c'est accentué pendant la période Balance. Vous saurez profiter de vos réseaux et si on a besoin de vous, vous répondrez présent. Les projets seront également plus nombreux.

Capricorne

Sous le règne de la Balance, Saturne votre planète est exaltée. Or, vous le savez, elle transite votre 3ème décan, qui encore une fois s'impose trop de responsabilités. Et avec Saturne, ce sont de lourdes responsabilités... Mais certains peuvent aussi éprouver de la culpabilité ou de très forts regrets parce qu'ils se sont fâchés avec quelqu'un, ou qu'ils pensent que quelqu'un de proche a des problèmes par leur faute.

Verseau

Si cette période Balance, qui commence aujourd'hui à 15h32 est positive, c'est surtout parce que vous-même serez positif et optimiste. Vous effacerez volontairement tout ce qui pourrait troubler votre sérénité. Enfin, vous ne serez pas vraiment serein, parce que ce n'est pas dans votre nature si vous êtes un vrai Verseau, mais il y aura un climat de détente, en dépit des événements autour de vous.

Poissons

Nous avons parlé hier d'opérations pour la période Balance. Mais il se peut aussi qu'il y ait des problèmes de jalousie, que votre conjoint se montre trop possessif parce qu'il ou elle se sentira en insécurité. Dans ce cas, essayez de le ou la rassurer de manière à ce qu'il/elle ne soit pas perturbé par vos comportements. C'est juste un petit effort à faire, il ne vous coûtera pas grand-chose et tout rentrera vite dans l'ordre (avec les aspects solaires il faut compter un jour ou deux maximum).