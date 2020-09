L'horoscope du 24 septembre 2020

publié le 24/09/2020 à 05:30

Bélier

Nés après le 10 avril, à votre tour de recevoir de bons, mais rapides, influx de Vénus. Il y aura certainement quelque chose de flatteur dans votre vie d'ici le 2 octobre. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous fera des compliments que vous saurez sincères et désintéressés. En outre, vous serez plus créatif, plus attiré par la beauté ou les arts sous toutes leurs formes. Certains pourraient se rendre à une exposition, ou être celui ou celle qui expose ses oeuvres.



Taureau

L'ambiance sera nettement meilleure qu'hier, comme quoi la roue peut tourner assez vite ! 3ème décan, Vénus est à présent dans un secteur important de votre thème, celui qui représente la maison (essentielle pour le Taureau) et la famille. Il se peut que vous y apportiez des améliorations (dans la maison) ou que l'harmonie règne en famille. Mais dans certains cas, il y aura une sorte de retour du passé, à travers un rêve ou une rencontre fortuite avec un/e ex.

Gémeaux

Ne prenez pas les questions d'argent trop à coeur aujourd'hui, surtout 3ème décan. Vénus vole à votre secours et l'un de vos proches pourrait vous faire une offre. Il peut s'agir de vous prêter de l'argent, ou même de vous faire une petite donation, à moins qu'on ne vous propose un petit job provisoire mais qui vous arrangera bien financièrement. Né autour des 10 et 11 juin, ne croyez pas à tous les scénarios négatifs que votre imagination peut inventer, restez le plus réaliste possible.

Cancer

Né début juillet, c'est une bonne journée pour mettre de l'ordre dans une histoire familiale qui crée justement du désordre. Apparemment, c'est vous qui aurez l'idée qui changera la dynamique familiale ; peut-être pas tout de suite, mais à terme vous parviendrez à imposer une façon différente de vous entendre entre vous. 3ème décan, Mercure et Saturne se séparent, vous devriez progressivement vous sentir plus léger, on vous enlève un poids des épaules.

Lion

3ème décan, à votre tour de recevoir Vénus et elle ne forme pas d'aspect majeur, aussi serez-vous le plus séducteur, le plus charmant, le plus élégant du zodiaque jusqu'au 2 octobre. Si vous voulez attirer quelqu'un, c'est le bon moment, faites feu de tout bois, ça marchera. En couple ? Vous pourriez retrouver l'ardeur et les sentiments de vos débuts, ou tout simplement trouver un équilibre, vivre des moments où il n'y aura aucun conflit entre vous.

Vierge

N'hésitez pas à montrer que vous êtes fier de vous et de vos résultats, surtout si vous êtes né fin août, début septembre. Il semble que vous vous développez bien, que vous n'avez pas d'obstacle autre que votre propre crainte du changement et de la nouveauté. Mais vous parviendrez à dépasser ce qui vous limite, Uranus n'a pas dit son dernier mot, en tout cas pas avant 2021. N'hésitez pas à afficher vos idées et opinions, surtout si elles tranchent sur celles des autres.

Balance

1er décan, quelqu'un aurait-il oublié votre anniversaire ? En tout cas vous serez peiné par un membre de la famille. En revanche, 3ème décan, ça va aller mieux dans les prochains jours grâce à un bon aspect de Vénus. Les problèmes ne vont pas disparaître, mais quelqu'un va vous aider, vous conseiller et vous verrez la situation sous un autre angle. En outre, une idée, un projet seront aussi le meilleur moyen de remonter la pente. Regardez devant vous et non derrière.

Scorpion

Votre intellect est très en forme aujourd'hui, vous trouverez de bonnes idées ou aurez des échanges qui, s'ils ne sont pas toujours aussi positifs que vous le voulez, seront quand même meilleurs que les jours précédents. La dissonance Mercure/Saturne est en train de se défaire, elle n'a plus de réel impact, juste un ciel de traîne qui fait que vous êtes prudent en paroles, parfois un peu trop prudent même.

Sagittaire

Le système D, la débrouillardise, voilà votre point fort aujourd'hui. Vous saurez très bien où sont vos intérêts et comment agir dans le sens de ces intérêts. Peut-être aurez-vous quelque chose à négocier et ce sera moins compliqué que ces derniers jours parce que Mercure s'éloigne de sa dissonance avec Saturne. Elle va d'ailleurs entrer en Scorpion ce dimanche et sera beaucoup plus propice aux transactions et autre arrangements.

Capricorne

La Lune passe la journée chez vous, en harmonie avec Uranus. Profitez-en pour innover au travail, ou dans vos activités habituelles. Vous vous libérez peu à peu de la dissonance Mercure/Saturne et vous devriez avoir de bonnes idées ; ou c'est un collaborateur, voire un ami qui vous en donnera une. Essayez aussi de ne pas dévaloriser ce que vous faites : votre travail, quel qu'il soit, a une valeur et vous confère de la valeur (né fin décembre, début janvier).

Verseau

Né après le 9 février, Vénus est face à vous à présent et jusqu'au 2 octobre. Une bonne période pour séduire tous azimuts ou retrouver la flamme avec votre partenaire. En tout cas, il y aura une belle harmonie pendant quelques jours si vous êtes en couple, et aussi avec les autres en général. A moins que Vénus ne soit mal aspectée dans votre thème : dans ce cas, un schéma répétitif pourrait se présenter : soyez observateur de vos comportements.

Poissons

C'est une journée excitante, un peu différente des autres si vous êtes né fin février, début mars. Encore une fois, vous pourriez avoir découvert quelque chose sur vous-même, une capacité que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent, par exemple. A moins que vous ne vous intéressiez à une nouvelle activité que vous pourriez faire en plus de la vôtre et gagner ainsi davantage. Profitez-en jusqu'à la fin de l'année, ce sera plus compliqué en 2021 où tout sera ralenti par la dissonance Saturne/Uranus.