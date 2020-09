L'horoscope du 23 septembre 2020

publié le 23/09/2020 à 05:30

Bélier

On vous bâillonne, on vous empêche de dire ce que vous pensez, ou même pour certains de vous déplacer : c'est un scandale et vous ne pouvez rien faire pour que ça change. Cela concerne surtout le 3e décan et ce n'est pas la première fois cette année que vous avez cette sensation. En revanche, si vous êtes né en mars vous n'êtes pas du tout dans cette ambiance et vos relations avec les autres, ou avec votre conjoint semblent être au beau fixe !

Taureau

Vous n'aurez pas trop le moral, ou une petite forme en tout cas, mais ce sont apparemment vos conditions de travail qui ne seront pas formidables. Vous qui aimez votre confort, vous aurez du mal à vous dire que vous êtes bien, dans le bon environnement et avec des collègues sympas... Au contraire, collègues ou clients, voire vos proches, tout le monde sera un peu désagréable (3e décan surtout).

Gémeaux

Mercure c'est votre planète, alors le fait qu'elle soit fâchée avec Saturne peut vous obliger à ne pas dire tout haut ce que vous pensez tout bas, probablement par crainte des remontrances qu'on ne manquerait pas de vous faire. Et même si vous ne dites rien, certains se permettront de vous faire une remarque désagréable. Cela s'adresse principalement au 3e décan, alors que tout baigne dans l'huile pour les natifs de mai.

Cancer

3e décan, courage ! Le contexte actuel n'est pas bienveillant et encore moins rassurant, surtout pour vous qui êtes né inquiet. La période Scorpion, après le 22 sera beaucoup plus agréable, vous aurez moins l'impression d'avoir des vents contraires, comme c'est le cas en ce moment. 1er décan, essayez de ne rien prévoir pour ce soir, vous ne serez pas d'humeur très amoureuse et peu enclin à faire des folies de votre corps.

Lion

Vous ne serez pas très sensible à la dissonance entre Mercure et Saturne, on peut même penser que vous la dépasserez et que vous imposerez une vision réaliste de la situation. Vous serez très objectif et rien ne pourra troubler vos certitudes, surtout 3e décan. Vous serez très sûr de votre vision des choses, même si on vous démontre le contraire. En revanche, 1er décan, quelle souplesse, quelle facilité à vous adapter aux situations ; et ce n'est pas de la faiblesse !

Vierge

Mercure vous appartient, tout comme elle appartient aux Gémeaux, aussi sa dissonance avec Saturne risque de vous mettre le moral dans les chaussettes, probablement à cause d'une histoire d'argent, une somme qu'on vous doit et qui n'arrive pas, par exemple. Ne vous gênez surtout pas pour réclamer, 3e décan surtout. 1er décan, vous c'est le contraire, normalement vous devriez être satisfait, parce que payé de ce qu'on vous doit.

Balance

Mercure et Saturne étant fâchées, vous aurez tendance à bouder, à rester dans votre coin et à remâcher un problème qui touche encore une fois la famille ou la maison. Elles ne seront pas en dissonance très longtemps, ce sera terminé demain ou vendredi au plus tard, mais ça vous mettra un coup au moral, seulement si vous êtes du 3e décan. En revanche, aucun souci pour le 1er et le 2e décan, au contraire.

Scorpion

C'est probablement l'un de vos proches qui aura l'air fâché contre vous et vous ne comprendrez pas pourquoi. Au lieu de lui demander des explications, vous l'ignorerez ! Vous n'aurez aucune envie de vous lancer dans une conversation dont vous sentez qu'elle sera sans fin et qu'elle ne résoudra rien. Oui, mais l'autre a besoin que vous échangiez avec lui/elle, alors qui va se sacrifier ?

Sagittaire

Ne vous aventurez pas à faire une quelconque prévision, ou à anticiper telle ou telle situation, vous serez dans l'erreur et votre crédibilité sera écornée. Gardez votre langue dans votre poche si vous le pouvez. Ne faites pas non plus la morale autour de vous, ce serait mal perçu. 2e décan, né autour du 11 décembre, vous êtes à part : Vénus vous envoie un aspect qui accentue votre optimisme naturel.

Capricorne

Saturne, qui se trouve chez vous, reprend bientôt une marche directe aussi sa dissonance du jour avec Mercure vous obligera à faire une pause, à rester chez vous par exemple, et même éventuellement à annuler un rendez-vous. Mais c'est peut-être l'autre qui s'annulera. Cela ne concerne apparemment que ceux du 3e décan, alors que ceux du 2e nés autour du 8 janvier semblent avoir toutes les chances.

Verseau

Vous serez très mécontent, soit après l'un de vos supérieurs, ou parents, soit contre une décision prise sans votre consentement et que vous réprouvez. C'est peut-être une décision gouvernementale et ce qui vous déplaira c'est que vous ne pourrez rien dire, rien faire, vous n'avez pas le contrôle (3e décan surtout). 1er décan en revanche, vous avez la baraka en ce moment, tout semble marcher comme sur des roulettes.

Poissons

Vous pensiez recevoir une aide, ou une somme qui vous est due, mais il n'y a rien au courrier ni sur votre compte. Et il n'y aura personne pour vous renseigner sur la raison de ce retard. Du coup vous serez très ennuyé car vous avez certainement besoin de cet argent, votre situation étant un peu critique, surtout si vous êtes du 3e décan. En revanche, 1er décan un remboursement, une prime pourraient être au menu.