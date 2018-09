publié le 21/09/2018 à 06:10

Bélier

Uranus a quitté le 3e décan, mais elle est en passe de revenir provisoirement chez vous début novembre. Toutefois pas de panique, ce sera juste un ciel de traîne. Seuls ceux qui sont nés après le 17 seront concernés et pourront de nouveau se poser des questions sur leur avenir et sur l'aléatoire de leur situation. Mais cela se terminera définitivement en Mars avec le retour d'Uranus en Taureau, où elle peut rendre vos gains plus irréguliers.

Taureau

Vous n'êtes pas encore sorti d'affaire natif d'avril, mais aujourd'hui on s'intéresse au 3e décan et à l'opposition de Jupiter. Vous pouvez compter sur la justice, mais il ne faut pas vous défendre tout seul : prenez quelqu'un de confiance, un médiateur, un avocat, et payez ce qu'il faut pour avoir la paix. Elle n'a pas de prix ! Qu'il s'agisse d'un divorce, de la fin d'une association ou au contraire d'un mariage, ne faites rien sans passer par un avocat ou un notaire.

Gémeaux

Nous avons tous notre prison à nous, un domaine qui nous donne l'impression d'être enfermé et pour vous, il semble que ce soit le fait de vous engager. Quand vous vous engagez, que ce soit amoureusement ou dans le travail, tout se passe bien dans un premier temps parce que c'est nouveau. Mais dès qu'une routine s'installe, vous avez peu à peu envie d'aller prendre l'air et vous finissez par avoir la sensation d'étouffer. Sauf si l'autre sait intelligemment s'y prendre ou si votre travail est suffisamment varié.

Cancer

3ème décan, de nombreuses opportunités se présentent et vous voudriez pouvoir toutes les saisir. Mais il vous est quand même conseillé de faire une sélection, sinon vous n'irez au bout de rien, ce qui serait dommage. Ces occasions seront peut-être mineures, vous vivrez peut-être juste une période où tout vous semblera plus facile et c'est pour cela que vous voudrez en faire plus ; mais vous n'êtes pas constitué d'acier et il ne faut pas épuiser vos ressources énergétiques.

Lion

Allez, courage, la conjoncture s'apaise dès demain pour le 1er décan et ça ira de mieux en mieux au fil des jours. Mais le problème de fond ne sera pas réglé. Ce problème, c'est celui que vous pose Uranus, laquelle vous impose des situations auxquelles vous résistez et en particulier un ou des changements ; nous en avons souvent parlé... Uranus est rétrograde et va retourner en Bélier le 6 novembre, du coup vous aurez la paix jusqu'en mars ; enfin, relativement si vous êtes né les 23, 24, 25 juillet.

Vierge

Uranus recule et n'est plus très active pour booster les changements qui sont en cours, mais vous la retrouverez, encore plus forte, au mois de mars prochain. La planète va en effet rétrograder et même retourner en Bélier un temps, puis elle reprendra sa course en Taureau et y restera quelques années. Aussi vos trois décans auront droit à ces changements, ces évolutions qui n'auront rien de perturbant, même si vos habitudes sont parfois un peu bousculées.

Balance

Pas de spleen, pas de nostalgie, sauf peut-être pour ceux qui sont nés autour du 26 septembre et qui ont le sentiment d'être isolés ou d'avoir été mis au placard. Vous avez perdu votre job ? Peut-être que vous devez en chercher un nouveau dans un autre domaine que le précédent... Il est très possible que vous fassiez des " missions ", ou des remplacements pendant quelque temps car, avec Uranus, vos rentrées seront irrégulières, il y aura des mois avec et des mois sans.

Scorpion

Lune et Jupiter étant fâchées, les natifs du 3e décan risquent de trouver la vie injuste. Mais n'est-ce pas toujours ce que vous pensez ? Là, ce sera exagéré, Jupiter amplifiant tout ce que vous ressentirez aujourd'hui. Et si vous êtes en procès avec quelqu'un, vous en aurez peut-être des nouvelles. 2ème décan, vous êtes à l'abri de tout et certains vivent en ce moment au pays des Bisounours, surtout ceux des 6, 7 novembre qui ont l'air d'aimer et d'être aimés inconditionnellement.

Sagittaire

La période Vierge se termine très bientôt et si vous êtes de novembre, vous vous sentez déjà plus léger, plus créatif et c'est parce que vous avez moins de pression. La rentrée n'a pas été facile pour certains natifs, surtout du 2ème décan. En revanche, ça a été du gâteau pour ceux de novembre, qui ont été très rapides et efficaces dès la rentrée. Il faut dire que Jupiter s'approche de vous et que vous allez avoir l'occasion de booster votre notoriété, de vous donner de l'importance.

Capricorne

Aujourd'hui ce sont Lune et Jupiter qui sont fâchées, toutefois elles ne font que vous inciter à chercher où emprunter de l'argent pour l'un de vos projets. Cela concerne le 3ème décan qui recevra de bons influx de la planète de chance jusqu'au 8 novembre. Et si Jupiter est forte dans votre thème de naissance, cela peut même vous permettre d'envisager l'avenir avec un certain optimisme. Toujours très relatif chez le Capricorne, pessimiste de naissance.

Verseau

C'est encore un peu mouvementé pour le 1er décan, auquel s'ajoute le 3ème qui pourrait se sentir injustement traité par sa hiérarchie. Ne vous justifiez pas, vous aurez l'air plus coupable que vous ne l'êtes... Le temps vous donnera raison et cela révèle des jalousies, des rivalités, que vous n'aviez peut-être pas remarquées jusqu'à présent. Il se trouve que vous allez tous progresser en 2019 grâce à Jupiter, surtout si vous êtes né dans les années où Jupiter était en Sagittaire (1960, 1971, 1983, 1995, 2007).

Poissons

Le 3ème décan est aussi chanceux que le 1er en ce moment, mais pas de la même manière. On pourrait vous confier un travail qui vous aidera à sortir du lot. Quelque chose qui vous fera voyager, au propre comme au figuré, et qui vous en apprendra beaucoup. Mais peut-être que, selon votre âge (et encore) vous allez reprendre des études, ou vous attaquer à l'apprentissage d'une langue. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'au 8 novembre pour mettre cela en route.