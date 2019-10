L'horoscope du 25 octobre 2019

publié le 25/10/2019 à 06:16

Bélier

Les conditions de votre rémunération pourraient changer dans un futur pas si lointain, du coup vous vous posez des questions sur votre avenir financier. Il est vrai qu'il y a des pertes en ce moment pour le 2ème décan (né après le 5 avril), mais il n'y en a plus pour longtemps, vous allez pouvoir respirer. En revanche, le 3ème décan va lui aussi connaître des périodes de doute, de blocages, tout en ayant un objectif très précis en ligne de mire et qui le motivera.

Taureau

La mésentente entre Soleil et Uranus vous touche de près, 1er décan, elle vous rappelle que vous pouvez balayer le passé et construire sur de nouvelles bases. Seulement, vous êtes nombreux à résister au changement ; pourtant les signaux que vous envoie la vie sont clairs : elle vous demande d'évoluer, de quitter votre zone de confort et de vous en construire une nouvelle à laquelle il faut vous adapter. Mais vous y gagnerez au final.

Gémeaux

Aucun orage en vue pour votre signe, juste des petits réglages à faire, surtout pour le 1er décan. Peut-être faut-il, pour avancer, renoncer à certaines croyances. C'est un schéma qui est installé depuis longtemps, au point que vous n'en êtes même plus conscient, et qui vous pousse à croire que vous n'êtes pas capable de ceci ou de cela. Que vous n'avez pas les connaissances ou compétences nécessaires. Mais qu'à cela ne tienne, offrez-vous l'opportunité d'y accéder.

Cancer

La conjoncture vous caresse dans le sens du poil, sauf si vous êtes du 2e décan, né après le 7 juillet ; il est plus que temps de faire le choix qui s'offre à vous. Enfin, il ne s'offre peut-être pas, il est possible qu'on vous l'impose et que ce soit un peu pénible pour vous. Mais vous n'êtes pas loin du bout du tunnel, étant donné que Saturne a repris de la vitesse. Comme je vous l'ai déjà dit et je le confirme, la question sera réglée avant la fin de l'année (2e décan).

Lion

1er décan, vous serez nettement moins tendu ce soir, peut-être parce que vous aurez pu faire le point et ramener les choses à leur juste proportion. En ce moment, avec le Soleil en Scorpion et opposé à Uranus, vous avez tendance à dramatiser et à être dans une forme de révolte qui est peut-être inutile : elle vous pompe votre énergie et du coup, vous avez des coups de barre dont il ne faut pas vous étonner, notamment né autour du 28 juillet (en ce moment).

Vierge

La conjoncture est plutôt bonne pour votre 1er décan, qui évolue à vitesse grand V, même s'il ne se passe rien de concret étant donné qu'Uranus est rétrograde. Toutefois, une planète rétrograde a une importance capitale sur ce qui se passe en vous, sur la façon dont vous réagissez à ses énergies. Or il semble que les changements extérieurs proviennent d'un changement intérieur, lequel vous donne la possibilité de considérer votre vie et votre travail d'une autre manière.

Balance

Si vous êtes de ceux qui sont hésitants, une des caractéristiques de votre signe, vous l'êtes davantage en ce moment, au point que vous pourriez être coincé. Alors cela peut être physique : vous vous êtes coincé le dos parce que vous avez porté quelque chose de trop lourd, par exemple, ou alors c'est sur le plan psychologique que la situation est un peu lourde, probablement avec l'un de vos adolescents ou avec l'un de vos parents dont vous avez la charge, et vous ne savez pas quoi faire.

Scorpion

1er décan, vous disposez de fortes énergies en ce moment, mais vous ne les mettez pas toujours à votre service. Vous les utilisez pour résister à un changement. Nous en avons déjà beaucoup parlé, a priori cela se passe dans le domaine relationnel. Mais selon votre ascendant, cela peut se passer dans un autre domaine... Quoi qu'il en soit, vous avez une vision de l'avenir qui vous inquiète, même si vous tentez de vous mettre des oeillères à cause des sentiments que cela provoque.

Sagittaire

L'attitude ou certains propos de votre partenaire pourraient vous inquiéter ; vous avez perçu quelque chose, ne le mettez pas sous le tapis, restez en éveil. Souvent vous " voyez ", vous " sentez " mais comme cela vous dérange vous faites l'autruche. Cela dit, vous n'avez pas de grosse dissonance à venir, aussi il ne s'agit probablement que de détails, d'une petite mise au point à faire. Le mieux serait de l'anticiper et d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire ou ami.

Capricorne

Si vous en avez l'occasion, prenez la poudre d'escampette, après tout ce sont les vacances et si vous avez la possibilité d'en profiter, changez-vous les idées. Ne serait-ce que deux ou trois jours : cela créera une coupure et beaucoup d'entre vous en ont besoin, tant ils s'impliquent dans leur travail. En outre, quelques-uns ont un petit obstacle à franchir, qui leur demande encore plus d'énergie et du coup, ils ont de bonnes raisons d'être fatigués et d'avoir besoin de se ressourcer.

Verseau

La dissonance du Soleil et d'Uranus vous rappelle qu'il y a une page à tourner, 1er décan ; vous avez autre chose à construire et cela peut vous mener loin. Seulement vous aviez projeté beaucoup d'affectif sur ce dont vous devez absolument vous détacher. Vous allez bientôt pouvoir retrouver une liberté que vous aviez perdue, sans vous en rendre compte, justement parce qu'il y avait un attachement affectif. La conjoncture n'est pas active en ce moment, elle ne fait que se rappeler à vous.

Poissons

En ce qui vous concerne, le Soleil et Uranus sont en phase avec votre 1er décan, une conjoncture qui vous ouvre des horizons en multipliant vos centres d'intérêt. Vous prenez peu à peu conscience de ce que vous pouvez puiser dans votre environnement pour nourrir votre curiosité, très attisée par le bon aspect d'Uranus. Vous vous intéressez à des domaines que vous pourriez approfondir et dont vous pourriez, éventuellement, faire une activité rémunératrice.