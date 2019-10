L'horoscope du 19 octobre 2019

publié le 19/10/2019 à 07:48

Bélier

Ce sont les vacances, ce week-end sera l'occasion de retrouver la famille, peut-être passerez-vous un moment chez des parents que vous ne voyez pas souvent. Éventuellement même vos beaux-parents... L'ambiance ne sera pas forcément très détendue, vous donnerez l'impression de bouder et vous serez nombreux à rester dans votre coin parce que vous ne serez pas tout à fait à l'aise. Certains, nés fin mars et début avril feront cependant des efforts pour être plus agréables.

Taureau

Vous avez deux jours de détente devant vous, alors chassez de votre tête ces pensées qui ne peuvent que vous empêcher de profiter de l'instant présent. C'est quelque chose que vous savez très bien faire, de profiter, contrairement à d'autres signes comme le Verseau, qui est toujours dans l'instant suivant... Mais vous pouvez être troublé par des pensées qui vous tourmentent, et parfois par des désirs que vous ne pouvez satisfaire.

Gémeaux

Contrairement à d'autres, il n'est pas sûr que la détente fasse partie de vos priorités. En réalité vous avez besoin d'être sans cesse stimulé et en éveil. Stimulé, on comprend : vous êtes le signe de la curiosité, vous aimez les informations, les potins, tout ça... Mais le fait d'être constamment en éveil dénote une inquiétude de fond, et il semble que vous n'êtes pas très conscient de cette inquiétude que vous dissimulez (inconsciemment) derrière un humour, qui est aussi votre marque de fabrique.

Cancer

Un week-end en compagnie de la Lune, qui traverse votre signe jusqu'à lundi. Une sensibilité et une susceptibilité exacerbées, surtout si vous êtes en famille. Vous êtes très " famille ", c'est la nature même de votre signe qui vous y porte, mais cela ne veut pas dire que vous vous entendez bien avec tous ses membres ! Il peut même y avoir parfois des relations très conflictuelles avec un parent ou avec un frère ou une sœur. Ce sera le cas si vous êtes né début juillet...

Lion

Vous serez plus tourné vers l'intérieur que vers l'extérieur, et cela vous fera du bien de laisser tomber l'image au profit de celui/celle que vous êtes vraiment. Si tout ne va pas comme vous le voulez, 1er et 2e décans, réfléchir et laisser votre esprit vagabonder vous permettra de prendre un peu de distance et d'analyser la situation sous tous les angles. Le 3e décan n'a, en principe, aucune analyse à faire, sauf à profiter des bonnes choses que lui offre Jupiter.

Vierge

Vos amitiés seront au premier plan, 1er décan : vous pourriez renouer avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous mais qui avait disparu de la circulation. Cela dit, le hasard peut jouer un rôle, ce n'est pas forcément quelque chose de prévu de longue date. 2e décan, un bon aspect de Vénus indique que vous entendrez de très agréables paroles, que ce soit de vos amis ou de votre conjoint avec qui vous vous sentirez en phase.

Balance

L'école de la vie n'a point de vacances, dit un proverbe français, alors même si vous partez, vous emportez avec vous tout ce qui vous pousse à grandir, à mûrir. Et le plus souvent ce sont les ennuis, les soucis ainsi que les petites et grandes épreuves qui nous obligent à nous développer et à être plus réaliste, surtout vous la Balance qui avez plein de rêves en tête - des rêves qui parfois vous empêchent de vivre la réalité parce que vous voudriez qu'elle ne ressemble pas à vos rêves.

Scorpion

Un bon week-end en perspective, Vénus et Saturne sont en harmonie et que vous soyez célibataire ou en couple, vous vous sentirez en phase avec vous-même. Mais vous pouvez aussi constater que votre couple et les sentiments que vous avez pour votre partenaire sont solides et que vous pouvez vous appuyer l'un sur l'autre ; c'est en général ce dont on prend conscience quand l'autre est là pour vous soutenir si vous n'êtes pas bien, si vous avez des problèmes.

Sagittaire

Vous avez en général beaucoup d'entregent, vous vous faites très facilement des relations et quel que soit votre métier, vous avez un réseau bien entretenu. Il vous arrive même d'avoir d'importants personnages dans votre carnet d'adresse, des gens que vous pouvez solliciter si vous avez un problème que vous ne pouvez pas régler tout seul. Cependant, en ce moment (3e décan) vous n'avez pas que des amis et vous devez vous méfier des médisances.

Capricorne

Soyez un peu plus attentif à la sensibilité de vos proches ce week-end, et surtout si vous vous disputez 1er décan. Essayez de ne pas égratigner votre interlocuteur en prenant parti contre lui (elle) par exemple. Né début janvier, Mars entame une dissonance avec votre Soleil et vous ne serez pas très tendre avec ceux qui vous entourent. Soyez-en conscient et soyez un peu moins " dur " dans vos propos. 1er décan, on pourrait vous inviter, quelqu'un que vous avez rencontré récemment.

Verseau

Soit vous travaillerez à la maison, soit vous ferez des petits travaux ou encore des rangements dans la maison. Et alors là, vous ferez de la place dans les placards ! En effet, la façon de ranger du Verseau est très simple, il jette tout ce qui est inutile... Et vous adorez vous rendre compte que vous avez soudain de la place, parfois plus que vous ne le pensiez. Et si vous avez un autre genre de travail à faire, une fois terminé vous éprouverez une très agréable sensation de liberté (1er décan).

Poissons

C'est un bon week-end pour vos loisirs et ceux de vos enfants si vous en avez. Faites-vous un cinéma en famille, un spectacle ou un bon film à la télé, vous passerez un très agréable moment de partage et on vous en sera reconnaissant. Mais il vous est aussi conseillé de vous occuper un peu de vous et si vous avez du temps libre, de vous chouchouter. Ce n'est pas si souvent que vous avez l'occasion de le faire, tant vous vous occupez des autres.