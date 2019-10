L'horoscope du 18 octobre 2019

publié le 18/10/2019 à 06:35

Bélier

Né après le 10 avril, c'est une journée dont vous devez profiter pour vous vendre, ou vendre ce que vous faites, votre savoir-faire, à un éventuel futur employeur. Si tant est que vous cherchiez du travail, bien sûr. En tout cas, vous avez de belles cartes en main jusqu'à début décembre, utilisez-les pour obtenir le job de vos rêves ou pour grimper dans la hiérarchie. Vous pourriez même obtenir une sorte de récompense, un honneur (toujours 3ème décan).

Taureau

Une ou des discussions autour de l'argent, d'un budget par exemple, iront bon train aujourd'hui. Né après le 9, vous avez des chances d'obtenir satisfaction. Je ne dis pas que ce sera le cas pour tous ceux qui sont nés après cette date, il y a des différences selon votre thème natal, mais c'est une possibilité qui vous est offerte parce que vous l'avez bien méritée. Vous avez beaucoup travaillé jusqu'à début octobre et vos efforts devraient être payés de retour.

Gémeaux

La Lune est encore dans votre signe et s'oppose à Jupiter, et ça concerne les natifs du 3e décan. Vous dépasserez certaines limites, essayez de vous tenir en laisse. Ce serait dommage, par exemple, de gâcher une chance d'intégrer une boîte ou une équipe parce que vous aurez dit le mot de trop, ou fait une plaisanterie qui ne sera pas appréciée. Mais ça, ce sera vraiment très rare ; la plupart du temps, ce sont vos émotions que vous aurez du mal à dissimuler. On lira facilement en vous !

Cancer

2ème décan, si vous devez discuter, laissez l'autre s'exprimer avant vous, poussez-le ou la à se dévoiler en restant silencieux, ce qui l'incitera à parler en premier. Si vous n'êtes pas familier avec cette personne, s'il s'agit de quelqu'un d'important, c'est la meilleure technique à adopter. L'autre le prendra pour une marque de respect, en tout cas s'il s'agit d'un supérieur ou de quelqu'un qui décide. Maintenant, s'il s'agit de parler à votre enfant d'un sujet sensible, c'est évidemment à vous de vous lancer, tout en faisant preuve de délicatesse.

Lion

Essayez d'être mesuré et délicat dans vos propos, surtout né après le 11 août. Vous pouvez être sûr qu'on vous écoutera avec attention si vous ne parlez pas trop fort. Pour obtenir l'attention des autres, crier est une très mauvaise technique, ça donne envie de se boucher les oreilles. En revanche, parler tout bas oblige vos interlocuteurs à se rapprocher de vous et donc à écouter ce que vous dites. Né les premiers jours d'août, vous êtes multi-tâches en ce moment et avez des facilités qu'on peut vous envier.

Vierge

Vous serez un peu débordé, vous prendrez vos tâches trop à coeur et surtout vous voudrez tout faire dans un temps donné, alors que vous pourriez répartir. Mais peut-être que vous partez en vacances demain avec vos enfants et qu'il faut impérativement que tout soit terminé avant ? Et même si vous ne partez pas, vous voulez vous sentir libre ce week-end, débarrassé de toute contrainte et disponible pour vos amis. Pas de problème, tout se passera comme prévu.

Balance

Les vacances tombent à pic, vous avez besoin de vous évader et même si vous restez chez vous, vous trouverez le moyens de voyager dans votre tête. Les livres sont là pour ça, les films aussi, et même Internet peut vous faire rêver à des endroits paradisiaques. Par ailleurs, né début octobre, il y a de la bagarre, de la rivalité, du conflit dans l'air, vous serez furieux et pour une fois vous réagirez avec une certaine force, sans avoir peur d'affronter l'autre ou les autres.

Scorpion

Des satisfactions financières ou amoureuses ? En tout cas si vous êtes du 2ème décan vous recevez Vénus et soudain la vie vous paraît plus belle et plus appétissante. C'est bien sûr dans le cas où vous n'avez pas de grosse dissonance par ailleurs ; Vénus peut aussi accentuer votre tendance naturelle à la jalousie et vous pousser à être plus tourmenté que d'habitude : né entre le 3 et le 8 novembre ces jours-ci et jusqu'à dimanche (elle est rapide).

Sagittaire

Le 3ème décan est de nouveau en vedette, grâce au bon aspect Soleil/Jupiter, rien ne pourra vous désarçonner ou vous faire penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Au contraire, vous vous sentirez capable de tout et serez persuadé que les autres vous approuveront, quoi que vous fassiez. Veillez juste à ne pas dépasser les limites communément admises, vous aurez une vraie tendance à croire que vous avez tous les droits et que si vous transgresser, il n'y aura pas de prix à payer.

Capricorne

C'est toujours un peu chaud pour les natifs de fin décembre, il y a un petit orage au-dessus de vos têtes mais vous allez très vite trouver un terrain d'entente. Il n'est pas question de vous fâcher avec la personne responsable, d'autant plus que ça peut être un supérieur ; et vous avez trop le respect de la hiérarchie pour prendre le risque de vous faire mal voir. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui vous en manque, peut-être parce qu'on vous a refusé quelque chose ?

Verseau

La chance, les opportunités, les bonnes idées sont au programme pour le 3e décan et on vous en félicitera. Votre créativité sera au top et séduira vos interlocuteurs. Ce qui plaît, c'est que vous avez rarement les mêmes idées que les autres et que vous savez sortir des sentiers battus. Et même des idées qui ne sont pas neuves (elles le sont rarement), vous savez les présenter d'une manière différente et qui ne peut que plaire par leur côté novateur ou provocateur.

Poissons

Vous avez des chances d'atteindre vos objectifs, de gagner une bataille, alors évitez de montrer que vous pouvez en faire plus. Ce que vous avez déjà réalisé suffit. Cela concerne surtout le 3e décan, qui reçoit aujourd'hui une opposition Lune/Jupiter qui lui donne le sens de la démesure : donc, évitez de trop en faire et si vous sentez qu'il y a une limite, respectez-la. 2e décan, un rapide bon aspect de Vénus dit que vous pourriez croiser la route de quelqu'un qui vous plaira...