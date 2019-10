L'horoscope du 20 octobre 2019

publié le 20/10/2019 à 06:21

Bélier

Vous ne serez pas dans votre assiette 2e décan, vous ne vous entendez pas avec votre conjoint ou un proche et vous ne saurez pas comment arranger les choses. C'est peut-être aussi simple que de lui tendre la main, de faire passer votre orgueil au second plan, ce que vous ne faites pas souvent ! Il se peut aussi que certains soient gênés dans leur mobilité ou empêchés de partir pour quelques jours alors que c'était prévu. On vous oblige à ne pas bouger...

Taureau

Il y a une sorte de rancune en vous qui n'a plus sa place, 2e décan. Et pourtant, elle revient à la surface en ce moment. Ne gardez pas le négatif en vous, vous savez bien que ce n'est pas bon pour votre santé et que cela vous bouffe plus d'énergie que vous le pensez. Je ne vous dis pas d'oublier complètement, mais de vous détacher de ce problème de manière à ce qu'il n'ait plus d'influence sur votre bien-être intérieur. Le détachement, c'est la bonne solution...

Gémeaux

Il se peut que la dissonance du jour vous passe largement au-dessus de la tête, à moins que vous ne soyez de ceux qui sont bloqués par un souci financier. Il y a peut-être des travaux à faire chez vous, ou quelque chose de ce genre et vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas les fonds. Ça risque de vous prendre un peu la tête, 2e décan. 3e décan, il est possible que vous ayez un choix à faire, suite à une proposition qui vous semble très tentante.

Cancer

Vous serez à fleur de peau, 2e décan, parce que vous ne pourrez pas agir ou décider comme vous le voulez. Qu'à cela ne tienne, prenez un chemin détourné ! Vous allez avoir un obstacle pendant une dizaine de jours : vous pouvez rester devant à attendre qu'il tombe tout seul, mais vous pouvez aussi en faire le tour, trouver une solution créative en mettant votre imagination fertile au service du positif, et non au service du négatif qui consiste à avoir peur, à ne pas oser...

Lion

3e décan, comme je vous le disais en début de semaine, vous êtes dans une période chanceuse, créative et votre aura pourra rayonner jusqu'en décembre. Si vous travaillez vos résultats pourraient vous valoir une belle considération, parfois une récompense. Si vous ne travaillez pas, quelque chose d'heureux semble être au programme du mois qui vient. En tout cas, quoi qu'il se passe vous pourrez être fier de vous et de ce que vous avez accompli.

Vierge

Il est impératif que vous vous affirmiez davantage, 2e décan né après le 7 septembre. Et aussi que vous vous posiez des questions sur certaines relations. Il y a un trouble dans ce domaine, nous l'avons souvent évoqué, et il se peut que vous ne sachiez pas comment vous sortir de cette situation qui fait qu'on a une emprise sur vous. Si c'est votre cas, vous devez vous servir de toutes les armes à votre disposition pour ne pas rester dans cette situation.

Balance

Un peu de fatigue, le dos en compote, 2e décan ? Une dissonance peut saper votre énergie, provoquer de la douleur - ou alors vous pensez trop, c'est épuisant. Il est vrai qu'un méchant aspect qui implique la Lune, Mars et Saturne peut vous mettre au degré zéro de l'énergie, peut-être parce que vous en avez trop fait ces derniers jours, mais il peut aussi vous faire tourner en boucle sur un problème que vous voudriez régler et qui résiste à vos tentatives. Il y en a pour une dizaine de jours.

Scorpion

Relax ! Vous avez l'occasion de vous changer les idées et même de changer de crèmerie puisque ce sont les vacances. De plus, 2e décan, l'amour vous stabilise. Né autour des 7, 8, 9 novembre, vous êtes avec quelqu'un de sérieux, qui veut construire, ou alors vous êtes célibataire et vous vous en contentez parce que vous êtes bien en votre propre compagnie. 3e décan, jusqu'au 1er novembre, Mercure caresse votre Soleil et accentue votre rapidité d'esprit, votre humour aussi.

Sagittaire

3e décan, le Soleil et Jupiter sont toujours en phase, vous pourrez encore recevoir des éloges pour vos actions et cela vous fera l'effet d'un puissant euphorisant. Mais c'est peut-être déjà le cas depuis quelques jours et l'aspect faiblit ; il n'empêche que cela vous donne la pêche et que vous considérez l'avenir avec un optimisme renouvelé. Toutefois, certains ont eu des ennuis, des tracasseries juridiques ou administratives, mais c'est sur le point d'être dépassé.

Capricorne

Juste une mise au point, natif du 2e décan. La conjoncture vous invite à faire une pause et à vous retourner sur le passé pour mieux comprendre le présent. Les dix prochains jours vous inciteront à vous intérioriser, à privilégier la réflexion sur l'action, peut-être parce que vous aurez quelque chose de pénible à faire et que vous aurez envie de reculer devant l'obstacle, alors que vous ne manquez jamais de courage. Mais né autour du 5 janvier, il faut vraiment faire le point !

Verseau

Vous vous ferez du souci, mais alors vraiment pour un détail mineur, une éraflure sur la surface, un petit nuage sur votre soleil. Allez de l'avant, surtout 3e décan : vous recevez un bon aspect de la planète de l'expansion, Jupiter, et le Soleil la rend plus forte, plus brillante : vous avez sûrement un projet qui marche, quelque chose qui est en train de progresser et de réussir. 1er décan, la vie change mais vous aussi vous changez et vous adaptez aux nouveautés qui vous sont imposées.

Poissons

Rien à redire, même la dissonance du jour va dans votre sens et vous donne de l'énergie pour ces transformations, ces mutations pour lesquelles vous vous battez. Je m'adresse bien sûr au 2e décan, qui n'a pas assez confiance en lui, alors qu'il pourrait casser la baraque ! Vous avez des forces cachées, ou refoulées, que vous n'exploitez pas parce que c'est votre éducation ou que vous êtes fait ainsi. Mais ne croyez-vous pas qu'on peut évoluer, qu'on peut se débarrasser de certains poids ?