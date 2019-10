L'horoscope du 17 octobre 2019

publié le 17/10/2019 à 06:30

Bélier

Vous vous lancerez dans plusieurs activités qui n'auront pour seul but que de vous distraire d'un problème personnel ou professionnel qui vous tracasse. Saturne étant à présent en marche directe, ceux qui sont nés début avril ont la possibilité d'arranger un problème, mais cela prend du temps et pour que vous soyez totalement opérationnel et débarrassé de ce qui vous pèse, il va falloir patienter jusqu'à début décembre. Mais après vous serez tranquille.

Taureau

Vous avez du mal à vous entendre avec l'un de vos collègues, 1er décan ? Ne vous mettez pas martel en tête et affichez, si possible, la plus parfaite indifférence. Apparemment, cette personne veut vous provoquer et cherche à vous faire réagir, mais s'il/elle constate que ça ne marche pas, que vous restez de marbre, il ira se chercher une victime ailleurs. Il ne faut jamais donner à manger à vos adversaires en faisant ce qu'ils attendent, c'est-à-dire en réagissant.

Gémeaux

Avec la Lune dans votre signe, vous serez pimpant, drôle, sympathique et en plus vous exécuterez vos tâches quotidiennes avec la plus grande facilité. Vous vous amuserez tout en travaillant, ce qui est la meilleure des choses pour le Gémeaux ! Vous avez en effet besoin de diversité, de variété dans vos occupations et ce sera le cas aujourd'hui. Mais si vous devez vous concentrer sur quelque chose, ce sera plus difficile parce que vous aurez vraiment tendance à la dispersion.

Cancer

Vous aurez beaucoup de mérite si vous parvenez à garder votre calme car Mars vous titille 1er décan, enfin quelqu'un de proche essaye de vous faire réagir, de vous mettre en colère... Ne cédez pas à ces provocations, montrez plutôt de l'indifférence même si au fond de vous, vous n'êtes pas du tout indifférent, au contraire. Toutefois, il est aussi possible que vous ayez des travaux à faire chez vous et que cela soit perturbant, mais juste deux ou trois jours.

Lion

Selon le bon vieil adage qui veut que la " rouetourne " tourne, le 1er décan est à présent dans les bonne grâces des planètes et développe une belle niaque. Cela fait déjà quelque temps que vous vous sentez d'attaque et que vous savez que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de la situation dans votre travail. Il faut dire qu'Uranus va reculer jusqu'en janvier prochain, et que vous pourrez vous construire des défenses pour quand elle sera de nouveau directe.

Vierge

Il y a des jours où vous vous pensez capable de tout et des jours, comme aujourd'hui où vous avez une crainte irrationnelle de ne pas être à la hauteur. C'est la faute de votre signe ! La Vierge fait partie des signes " doubles ", comme les Gémeaux, Poissons et Sagittaire, aussi vous n'avez pas une opinion ni une estime de vous très solides. Mais vous pouvez aussi, au positif, mener deux carrières de front ou successivement ; certains étant en train de changer de vie.

Balance

Plein feu sur votre capital sympathie, il sera décuplé aujourd'hui, aussi avez-vous intérêt à sortir, à voir du monde, vous attirerez l'attention de tous. Et même sur le plan séduction, vous aurez un magnétisme qui intriguera et si vous voulez plaire à quelqu'un, n'hésitez pas à sortir vos armes de séduction. 1er décan et notamment né autour du 1er octobre : tout vous réussira. Ce qui, hélas, fera des jaloux autour du vous ; mais n'y prêtez pas attention.

Scorpion

Les questions financières seront d'actualité, vous semblez être plus à l'aise 3ème décan, c'est en tout cas ce que dit Jupiter, justement dans votre secteur d'argent. Peut-être avez-vous vendu un bien ? Mais vous pouvez aussi avoir acheté quelque chose et vous sentir bien parce que vous êtes propriétaire... 1er décan, surveillez une tendance à vous lancer dans plusieurs dépenses parfois inutiles ; des choses dont vous n'avez apparemment pas un besoin immédiat.

Sagittaire

Lune et Mars sont en harmonie avec vous, 1er décan, vous voilà bien parti pour atteindre l'un de vos objectifs ; en tout cas, les perspectives sont prometteuses. Laissez-vous porter par vos intuitions, mais aussi par celles des autres ; ils auront de bonnes idées que vous pourrez adapter à vos projets. Par ailleurs, une invitation pourrait vous être faite, à moins que vous ne puissiez participer à quelque chose d'agréable et même d'amusant.

Capricorne

Vénus a entamé un bon aspect avec Saturne, qui est dans votre 2ème décan. Vous pourrez compter sur l'un de vos amis pour vous empêcher d'être trop réaliste. Il/elle vous donnera des conseils qui viseront à vous faire prendre votre situation moins à coeur (né autour du 5 janvier) ; ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous en fichiez, d'ailleurs ce n'est pas dans votre nature. Mais il est vrai que parfois vous voyez les situations bien pires qu'elles ne le sont en réalité.

Verseau

Ne prenez pas au sérieux les rumeurs et autres potins qui circulent en ce moment. Soyez plutôt celui ou celle qui crée le buzz, qui attire l'attention. C'est une chose que vous savez faire, surtout que vous savez très bien comment choquer, provoquer... Et né fin janvier, vous avez tous les atouts en main justement pour faire parler de vous et de vos activités ou des multiples projets que vous avez en tête. C'est le bon moment pour donner un coup d'accélérateur.

Poissons

Avec Vénus et Mercure pour alliées, cela ne peut qu'aller mieux pour le 2ème décan, qui semble avoir les moyens de ses ambitions ; la voie est libre ! En outre, vous disposez aussi d'un bon aspect de Saturne qui vous incite à garder les pieds sur terre et à ne pas accorder votre confiance à n'importe qui. Il faut que vous profitiez de la rétrogradation de Neptune pour faire preuve de lucidité et remettre de l'ordre dans votre vie (né autour du 7 surtout).