L'horoscope du 22 mars 2019

publié le 22/03/2019 à 05:35

Bélier

La PL c'était hier, mais elle est encore valable aujourd'hui et oppose votre signe à celui de la Balance. Auriez-vous un choix à faire ou une décision à prendre ? Quoi qu'il en soit, si vous êtes né cette semaine, il est possible que vous soyez plus hésitant que d'habitude. On peut également vous faire une offre, une proposition à laquelle vous ne pourrez pas répondre instantanément. Un temps de réflexion sera nécessaire et même indispensable.

Taureau

Ce sont les secteur liés au travail et à la forme qui sont éclairés par cette pleine Lune. Côté travail, on risque de vous reprocher de ne pas être assez rapide. Votre réputation de lenteur vous suit partout, sauf bien sûr si vous avez l'ascendant dans un signe de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire). Dans le cas contraire, tous les Taureau que je connais n'aiment pas qu'on leur donne des ordres (ou d'avoir cette impression en tout cas) et font traîner.

Gémeaux

La conjoncture est vraiment tonique pour les natifs de mai, mais aujourd'hui posez-vous et réfléchissez à une réponse que vous allez devoir donner ; pas tout de suite cependant, après que Mercure sera redevenue directe (le 29). Il se peut qu'un projet se soit présenté, une proposition, alors que vous avez déjà beaucoup à faire : ce serait donc une question de temps : en aurez-vous assez pour tout faire, ce qui serait le mieux selon vous ? Pour info, Mars (énergie) entre dans votre signe le 30.

Cancer

Ceux de juin sont en relation avec la pleine Lune qui éclaire leurs secteurs intime et professionnel et les invite à choisir : travailler à la maison ou au-dehors ? Certains ont pris leur indépendance et travaillent à présent de chez eux ou même, pour certains, en famille. D'autres ont un nouveau travail qui peut se révéler chronophage et leur prendre trop de temps sur celui qu'ils aiment passer chez eux, avec leur famille. Et ils se posent des questions...

Lion

Une jolie pleine Lune pour vous qui, à la suite de l'entrée du Soleil en Bélier, vous voit être très sûr de vous parce que vous vous savez en position de force. Le 1er décan est le plus concerné par la pleine Lune, qui oppose des secteurs liés à la communication, aux échanges commerciaux, aux déplacements et voyages. Il se peut que vous réfléchissiez à un déplacement professionnel, ou même à un changement dans ce domaine (né entre le 23 et le 29 juillet).

Vierge

Une dépense pourrait faire l'objet d'importantes réflexions ces jours-ci, une Vierge n'investissant que lorsqu'elle a examiné et détaillé tous les choix possibles. De toute façon, l'argent produit par vos économies ou obtenu en dédommagement voire en héritage (donc pas votre salaire, pension, etc.) est au premier plan pendant la période Bélier et pour l'instant c'est le 1er décan qui est concerné ; mais avec la pleine Lune, tout le signe pourrait s'interroger sur un placement.

Balance

Vous êtes concerné par la pleine Lune puisque la Lune est chez vous depuis hier. Vous pourriez être en désaccord avec un partenaire, affectif ou professionnel. Mais rien ne démontre que vous allez engager le dialogue de manière à régler la question : la rétrogradation de Mercure vous rend très prudent, certains craignant de froisser l'autre ou qu'il (elle) ne fasse de la surenchère. Aussi garderez-vous pour vous ce que vous ressentez et le tournerez et retournerez dans votre tête.

Scorpion

Deux secteurs s'opposent avec cette pleine Lune, celui qui vous pousse à travailler sans compter vos heures et celui qui vous incite au plus grand flegmatisme. A vous de choisir, ne rien faire étant parfois plus difficile que de se plonger dans le travail pour ne pas avoir à réfléchir. Or, il vous faut réfléchir à quelque chose et c'est d'ailleurs le cas depuis un certain temps : un important achat à faire ou une vente à réaliser sont parmi les objectifs de cette année.

Sagittaire

En ce qui vous concerne, la pleine Lune est top car elle vous met très en valeur, 1er décan. Les compliments sont de rigueur tant vos projets sont novateurs. Vous avez des idées qui sortent des sentiers battus et vous vous démenez pour les faire accepter ; une victoire récente ou même datant d'hier ou d'aujourd'hui pourrait vous donner le courage de continuer à vous battre pour qu'on vous écoute et surtout pour qu'on ne vous comprenne pas de travers.

Capricorne

Elle est un peu exigeante cette pleine Lune car elle oppose deux secteurs clé de votre zodiaque : l'intime et le social, et c'est l'intime qu'il faut privilégier. Quand je dis " il faut ", ce n'est pas un devoir, c'est juste une option, mais il est vrai que vous êtes de ceux qui ne font pas les choses à moitié et que vous êtes très investi dans votre boulot au détriment de votre vie personnelle, on l'a souvent vu. Mais le bon aspect d'Uranus pourrait vous inviter à une réorganisation favorable aux deux domaines !

Verseau

La communication, les échanges commerciaux et les relations avec l'entourage sont valorisés par la pleine Lune, et la question d'un voyage pourrait se poser. Vous vous demanderez si c'est le bon moment pour partir, si vous avez choisi le bon endroit, à moins que ça ne soit une obligation professionnelle. Cela dit, il n'est pas exclu que vous ayez quelque vacances en prévisions (vacances de printemps du 6 avril au 6 mai toutes zones confondues) et que vous vous y prépariez.

Poissons

Avec la pleine Lune, vous vous demanderez si vous pouvez faire une dépense, vous acheter ce dont vous avez envie ; bon, c'est déjà bien de vous poser la question ! En général, vous ne réfléchissez pas trop et vous ne voulez pas savoir s'il vous reste de l'argent sur votre compte ou non... Cette pleine Lune, qui concerne surtout les natifs du 1er décan, est plutôt tempérée tout en ne vous disant pas ce que vous devez faire. Elle vous responsabilise et vous dit de choisir vous-même !