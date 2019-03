L'horoscope du 20 mars 2019

publié le 20/03/2019 à 05:50

Bélier

Une conjonction Mercure/Neptune s'installe jusqu'au 8 avril ; c'est un aspect qui vous invite à vous méfier des apparences et à ne pas vous mêler des embrouilles. Elles risquent de se manifester dans le travail, avec des collègues la plupart du temps, ou dans votre vie privée avec l'un de vos proches dont vous aurez la nette impression qu'il ou elle vous ment, ou vous dissimule quelque chose. Chaque membre du décan le ressentira un jour ou deux, mais ce sera durable pour ceux des 7, 8 mars.

Taureau

Pour vous, la conjoncture est très positive, elle braque le projecteur sur vos projets ainsi que sur les relations auxquelles vous pouvez faire appel pour une aide. Vous ne devez pas mener votre projet tout seul, mieux vaut être accompagné par des personnes en phase avec vous, et même parfois par un spécialiste. Toutefois, Mercure étant rétrograde, tout prendra plus de temps que cela ne devrait. Mais c'est pour avoir à terme un projet plus solide, mieux construit.

Gémeaux

Les embrouilles ça vous connaît, mais là ça pourrait atteindre des sommets, surtout 2e décan né après le 5 juin. Vous vous sentez manipulé et vous n'avez pas tort. Cela se passe au boulot, la plupart du temps, et on voudrait vous dégoûter, vous pousser vers la sortie qu'on ne ferait pas mieux. Par ailleurs si on vous demande votre avis, vous ne direz pas ce que vous pensez car vous aurez le sentiment que les intentions des personnes qui vous questionnent ne sont pas bonnes.

Cancer

Mercure et Neptune sont bien alignées en ce qui concerne votre 2e décan et quoi qu'on vous demande, vous saurez intuitivement quoi répondre ou quoi faire. Seulement, vous ne vous sentirez peut-être pas en confiance avec les personnes qui vous demandent quelque chose ou qui vous interrogent sur ce que vous pensez de la situation. Vous vous méfierez et vous aurez raison, car ils pourraient habilement orienter vos réponses, dans la manière même de vous interroger.

Lion

Vous aussi vous aurez une intuition et une perspicacité diabolique pour débusquer ceux qui veulent manipuler, tromper, mentir. Vous les dévoilerez facilement et saurez leur faire honte. Il peut s'agir de personnes avec qui vous avez un simple contact passager, au téléphone par exemple, comme il peut s'agir de l'un de vos proches qui n'en est pas à son premier faux pas. Quoi qu'il en soit, écoutez vos intuitions, elles ne vous tromperont pas.

Vierge

La rencontre Mercure/Neptune s'installe face à vous et c'est d'un partenaire ou d'un groupe dont vous devez vous méfier : on tentera de faire pression sur vous. Même si on vous fait une offre qui a l'air alléchante et surtout si elle a l'air alléchante, méfiez-vous des intentions cachées de ceux qui proposent : elles sont très différentes de celles qu'ils affichent. 2e décan, vous serez plus sensible que les autres à cette conjoncture, surtout né autour des 9, 10 septembre.

Balance

Surveillez de possibles erreurs de lecture, d'écriture, ou d'éventuels lapsus révélateurs de ce que vous pensez et que vous vous cachez à vous-même... ou aux autres. Cependant, sur le sujet qui semble interroger tout le monde (conjonction Mercure/Neptune), vous ne vous serez peut-être pas fait d'idée précise et vous serez dans la plus totale incertitude ; surtout si vous êtes du 2e décan, né autour des 10, 11 octobre. Mais vous serez tous plus ou moins dans le doute.

Scorpion

Mercure et Neptune sont en phase avec vous mais méfiez-vous tout de même d'un excès d'idéalisation : vos opinions ne seront pas toujours très rationnelles. Si on vous demande quel est votre voeu le plus cher, vous serez du genre à souhaiter la paix dans le monde. Mais il faut dire aussi que vous disposerez d'une intuition presque visionnaire et que ce que vous voyez pourrait bien se réaliser dans un lointain futur. Mais restez sur la réserve, n'en parlez pas trop autour de vous.

Sagittaire

Elle ne va pas vous plaire, 2e décan, cette rencontre Mercure/Neptune. Il n'est pas impossible que vous vous sentiez trahi, mais n'avez-vous pas été trop confiant ? Vous avez jusqu'au 8 avril pour rétablir les choses, en particulier si vous êtes né vers les 8, 9, 10 décembre. Ça risque d'être une période compliquée car il vous faudra sans cesse démêler le vrai du faux, et pas en surface ! Il faudra creuser profond, aller jusqu'à la racine des choses.

Capricorne

Attendez que Mercure soit directe, la semaine prochaine et vous pourrez alors faire vos propositions ou diffuser vos idées sans être taxé de fauteur de troubles. Bon, c'est peut-être exagéré comme interprétation, mais il est vrai qu'il vaut mieux pour l'instant ne pas dire ce que vous pensez car vos réflexions pourraient avoir été influencées ; prenez du recul jusqu'au 29 mars, vous y verrez beaucoup plus clair après. Cela dit, vous aurez pas mal d'intuition avec Mercure/Neptune.

Verseau

3e décan, Vénus est chez vous mais attaquée par Mars il risque d'y avoir une grosse dispute ; probablement à cause d'une facture qui n'a pas été payée à temps. Il faut dire que beaucoup de Verseau (pas tous) sont négligents avec l'argent et oublient purement et simplement de payer ce qu'ils doivent. En revanche, si vous avez de l'argent à réclamer, vous allez avoir du mal : on ne vous répondra pas, ou on vous répondra à côté, il faudra réitérer votre demande à plusieurs reprises.

Poissons

Mercure est mise en valeur aujourd'hui, alors qu'elle rétrograde à présent dans votre 2e décan jusqu'au 7 avril. N'entreprenez rien et ayez l'esprit critique. En effet, Mercure va rester en conjonction avec Neptune jusqu'au 8 avril, une longue période où vous sentirez qu'on vous ment, qu'on vous manipule et vous plus que les autres. Mais ça ne vous touchera personnellement que si vous êtes né autour du 7 mars, cependant c'est tout de même un aspect qui concerne le collectif.