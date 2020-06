L'horoscope du 20 juin 2020

publié le 20/06/2020 à 05:30

Bélier

D'habitude vous agissez et vous réfléchissez après, mais aujourd'hui vous ferez le contraire, notamment 2ème décan. Et ce sera grâce aux conseils d'un proche. Vous renâclerez à les écouter (né autour du 4 avril), mais il semble que vous ne pourrez pas faire autrement. De toute façon, vos pensées risquent d'être envahissantes et de vous empêcher d'être dans l'action... Cela jouera fortement sur vos humeurs.

Taureau

Vous rendre utile vous paraîtra indispensable, surtout si vous êtes du 3ème décan. Mais vous vous demanderez comment faire. Contacter une association peut-être ? Vous tout seul vous ne pouvez pas faire grand-chose, sauf pour vos proches évidemment, mais si vous voulez aider un plus grand nombre de personnes, vous rapprocher d'une association semble être la meilleure manière d'agir. Ils sauront comment vous utiliser.

Gémeaux

Un aspect entre Mars et Jupiter marque ce week-end. Certes, vous aurez une ennuyeuse obligation à respecter, mais vous aurez le sentiment de faire ce qui est bien et juste. Cependant, certains, nés vers le 16 juin pourraient être très en colère, ou avoir à gérer la colère d'un conjoint, d'un enfant. 1er décan, né autour du 26 mai, Vénus est en parfaite conjonction avec votre Soleil, un agréable événement se prépare.



Cancer

Ce sera à votre tour demain de dominer le zodiaque, aujourd'hui encore restez en retrait, observez, ne dites rien pour le moment. Engrangez des informations, c'est tout. C'est ce que vous conseille Mercure (rétrograde) qui est dans votre signe, conjointe à ceux nés autour du 6 juillet : restez sur la réserve et attendez. Il s'agit peut-être d'attendre une réponse ? Dans ce cas, il va falloir patienter jusqu'au 12 juillet.

Lion

2ème décan, essayez de ne pas trop tirer de plans sur la comète, vous pouvez vous tromper, mal anticiper, imaginer des situations qui ont peu de chances de se produire. Ou alors qui ne se produiront pas comme vous le pensez. Par ailleurs, si vous aviez prévu de voir ou d'échanger avec l'un de vos amis, la dissonance entre le Soleil et Mars indique que vous serez mécontent ; peut-être qu'il/elle ne tiendra pas parole.

Vierge

Le 3ème décan n'est pas gâté, la dissonance de Mars est activée, voire amplifiée. Né vers les 18, 19 septembre, vous en voulez à un partenaire, affectif ou professionnel. Mais il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, ce conflit étant un peu inutile ; d'ailleurs, vous n'aurez plus à vous en préoccuper la semaine prochaine. Côté coeur, 1er décan, il se peut que vous vous intéressiez à quelqu'un de plus jeune que vous.

Balance

Vous êtes naturellement indulgent et avez un sens de la justice très prononcé. Aussi serez-vous furieux de constater qu'on se comporte de façon injuste avec vous, 3e décan. L'un de vos proches sera de mauvais poil et c'est sur vous que ça retombera, par exemple. Ou alors, quelque chose concernant votre organisation quotidienne sera décidé sans votre accord, et vous trouverez injuste qu'on ne tienne pas compte de votre avis.



Scorpion

3ème décan, votre force intérieure est accentuée. Vos proches n'ont pas intérêt à vous contredire ou à vous refuser quelque chose, vous serez sans concession. On ne s'en doute pas quand on ne vous connaît pas, vous avez l'air tellement conciliant, mais vous pouvez faire preuve d'une formidable détermination quand les circonstances vous y obligent. Dans ce cas, il est impossible de vous faire changer d'avis ou de vous voir renoncer.

Sagittaire

Aujourd'hui encore vous serez irascible et ce sera lié à l'attitude de votre conjoint ou d'un proche qui, selon vous, vous cherchera. Et quand on vous cherche on vous trouve. Vous avez peut-être accumulé des énergies négatives, c'est-à-dire que vous avez gardé pour vous ce que vous pensiez parce que vous ne vouliez pas d'histoires, mais en tant que signe de Feu, mieux vaut " sortir " ces énergies, quitte à devoir arrondir les angles.

Capricorne

Comme je vous l'ai dit hier, vous aurez pas mal de travail aujourd'hui, mais apparemment ce sera du boulot agréable, qui attisera votre besoin de vous cultiver. Cette soif d'apprendre est partagée par la grande majorité du signe : vous aimez apprendre et comprendre l'histoire, notre histoire, et même parfois celle d'une époque en particulier. Vous auriez peut-être aimé vivre au moyen-âge, par exemple ?

Verseau

Schopenhauer était bien inspiré quand il a dit : le moyen de plaire en société est de laisser chacun parler de soi. Eh bien, c'est justement ce que vous ferez aujourd'hui et du coup vous plairez, c'est sûr. Peut-être au seul cercle de vos proches, mais le fait de sentir que ce que vous dites amuse, intéresse, sera déjà très valorisant et flatteur. Or, vous avez bien besoin qu'on vous caresse dans le sens du poil, surtout né fin janvier (30, 31).



Poissons

Il y a de l'eau dans le gaz pour ceux du 3ème décan, la dissonance entre Lune et Mars vous voit trop émotif/réactif et le conflit sera inévitable, surtout né autour des 15/16 mars. Il faut dire que vous risquez d'exagérer la situation, de beaucoup dramatiser et que votre entourage ne comprendra pas pourquoi vous réagissez de cette manière. 2ème décan, il serait peut-être bon d'attendre avant d'effectuer une demande.