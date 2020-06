L'horoscope du 22 juin 2020

publié le 22/06/2020 à 05:30

Bélier

Samedi prochain, branle-bas de combat, Mars entrera dans votre signe et s'y installera jusqu'en janvier 2021. Le mieux loti est le 1er décan, qui pourra construire du solide. En effet, en entrant dans votre signe Mars se colore d'un bon aspect avec Saturne qui est valable, même si Saturne est à présent rétrograde. Elle reviendra aux mêmes positions en fin d'année, cela vous donne le temps de bâtir votre projet avec sérieux et rigueur.

Taureau

Je vous le disais hier, les échanges avec les proches sont en vedette avec le Cancer aux commandes et aujourd'hui, vous devrez défendre l'une de vos opinions, 2ème décan. La discussion pourrait être intéressante si vous vous écoutiez mutuellement. Mais tout comme vous, votre interlocuteur sera sur son idée et vous sur la vôtre et il n'y aura pas vraiment d'échange. Cela concerne surtout ceux nés les premiers jours de mai.

Gémeaux

Né après le 16 juin, Mars vous oblige à affronter un gros désaccord avec votre conjoint ou avec votre supérieur. Quoi qu'il en soit, cela ne durera pas au-delà de samedi. Et, bonne nouvelle pour ceux du 1er décan, non seulement Vénus (chez vous) va redevenir active après jeudi mais Mars va lui insuffler ses fortes énergies et il se pourrait qu'une vraie passion vous anime ; ça ne sera plus seulement dans votre tête, apparemment.



Cancer

La nouvelle Lune d'hier est toujours active et rencontre Mercure aujourd'hui. La communication, les échanges sont au 1er plan, mais peu concluants pour l'instant. En effet, Mercure rétrograde et mieux vaut ne rien conclure quand elle est dans cet état (ça a lieu trois fois par an). Si vous passez un accord ou si vous démarrez quelque chose, il y a des chances pour que cela n'évolue pas comme vous le désirez.

Lion

Votre intuition sera votre force, aussi tout ce qui fera irruption dans votre conscience pendant une conversation ou une lecture par exemple, ne devra pas être chassé. Vous le ferez peut-être automatiquement, sans y réfléchir, aussi soyez vigilant et à l'écoute de vos petites voix intérieures. Certains, peu nombreux, pourraient se faire du souci pour la santé d'un proche, mais parfois sans raison valable.

Vierge

La conjonction entre Lune et Mercure est prometteuse. Dès que Mercure ne sera plus rétrograde, après le 11 juillet, un grand vent de liberté soufflera sur votre vie. Peut-être pourrez-vous partir quelque part, retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qu'il vous tardait de revoir ? Né autour du 7 septembre, c'est vous qui êtes le plus concerné en ce moment, et pour vous cela se passera vers le 24/7.

Balance

Vous êtes sur un travail, 1er et 2ème décan, qui risque de vous prendre beaucoup de votre temps, mais il vous permettra à terme de concrétiser l'une de vos ambitions. C'est en tout cas quelque chose que vous considérez comme important et vous lui apportez, en plus du temps que vous lui consacrez, une attention soutenue. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous, vous avancerez plus rapidement (2ème décan, en ce moment).



Scorpion

Une agréable conjoncture pour démarrer cette semaine, une explication pourrait être au menu de cette journée et on vous donnera certainement raison, 2ème décan. Vous aurez les bons arguments, ils sembleront justes et pertinents, vos interlocuteurs ne pourront que s'incliner. Mais gardez votre calme, pas un mot plus haut que l'autre, montrez une sorte de détachement, cela les impressionnera encore plus.

Sagittaire

Aujourd'hui encore il sera question d'argent, l'idée que vous avez eue hier ayant passé le test de la nuit, vous ferez des démarches pour trouver le partenaire idéal. Un partenaire financier donc, mais si les contacts sont bons dans l'ensemble, vous n'aurez pas de réponse dans l'immédiat étant donné que Mercure (qui gère vos échanges) est rétrograde jusqu'au 11 juillet. Ne vous étonnez pas si les réponses tardent.

Capricorne

2ème décan, vous risquez de vous prendre la tête toute la semaine sur un travail qui vous déplaît, ou à cause de l'attitude, également déplaisante, de l'un de vos ados. Vous aurez du mal à faire passer vos messages (je vous rappelle que Mercure est rétrograde) et cela risque de beaucoup vous énerver. En revanche, 1er décan, quelque chose du domaine affectif ou financier pourrait se décoincer à partir de jeudi.

Verseau

Une très agréable semaine pour le 1er décan qui aura du plaisir dans presque tous les domaines. Mais, 2ème décan, vous n'arriverez pas à chasser un détail contrariant. Il se peut que vous vous fassiez du souci pour un proche, un frère ou une soeur dont la santé pourrait être mauvaise. A moins qu'un de vos enfants ne soit à l'origine de vos inquiétudes et le problème concernera ses études plus que sa forme physique.



Poissons

2ème décan, prévoyez un échange vraiment positif et prometteur. Il faudra juste attendre que Mercure redevienne directe pour que les promesses soient tenues, c'est-à-dire après le 11 juillet pour le 1er décan, et après le 22 pour le 2ème décan. Mais il peut aussi s'agir d'effectuer un petit déplacement et vous l'attendrez donc avec impatience, les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas partir pour l'instant n'étant pas de votre ressort.