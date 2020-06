L'horoscope du 23 juin 2020

publié le 23/06/2020 à 05:30

Bélier

De bons aspects aujourd'hui pour ceux du mois de mars. Lune, Vénus, Saturne sont bien alignées et il se pourrait que vous receviez un important soutien pour un projet. Toutefois, il est possible que ce soutien soit déjà actif depuis quelque temps, ce qui ne l'empêchera pas d'être au premier plan aujourd'hui. Par ailleurs, vous vous entendez particulièrement bien en ce moment avec un collègue ou un confrère.

Taureau

Ce n'est toujours pas facile pour ceux du début du signe, Saturne est active aujourd'hui et vous aurez tendance à vous dévaloriser ou à ne voir que ce qui est négatif. Et parfois, ça n'est même pas encore négatif, mais vous anticipez que ça va l'être et vous broyez du noir. Heureusement, le Soleil entré en Cancer dit que vous pourriez parler de vos craintes, de vos angoisses avec quelqu'un qui saura vous aider à les contenir.

Gémeaux

Une bonne journée vous attend natif de mai. Vous allez pouvoir renouer le contact avec quelqu'un qui vous avait beaucoup plu mais dont vous n'aviez plus de nouvelles. Peut-être que vous ne pouviez pas vous voir et que d'ici peu (après jeudi ?) vous allez pouvoir vous rencontrer de nouveau ? Par ailleurs, né après le 18 juin, vous êtes presque au bout de vos peines avec la dissonance de Mars, elle se termine samedi...

Cancer

Vous le savez, Mercure rétrograde dans votre 2ème décan, n'entamez pas de négociation, ne commandez rien qui doive être livré : vous attendrez ou serez déçu. Or, avec l'arrivée de Mars en Bélier samedi, vous allez être très impatient, vous n'aimerez pas qu'on vous impose des délais. Sachant que Mercure sera rétro jusqu'au 11 juillet, vous aurez de multiples occasions de vous énerver : essayez de garder votre calme, d'accord ?

Lion

La Lune s'invite chez vous jusqu'à jeudi et on peut penser que vous serez plus efficace dans votre volonté d'aider ceux qui sont défavorisés. Vous ferez un beau geste. Mais vous pouvez aussi vous préoccuper davantage de spiritualité, de vie intérieure, vous êtes nombreux, amis Lion, à être attirés par ce qui est mystique, religieux, voire par l'occulte. Cela est dû à la force que possède le Scorpion (signe ésotérique) dans votre zodiaque.

Vierge

Vous avez un ou des projets en cours, ils sont prometteurs, mais vous avez peur qu'ils se cassent la figure. Allons, ne soyez pas négatif, faites-vous un peu plus confiance ! Pourquoi est-ce que ça se passerait mal ? Bien sûr, si vous projetez des ondes négatives en pensant que ça va être un échec, vous augmentez la possibilité de rater. Mais si vous pensez positif, cela ne peut que vous donner des chances supplémentaires.

Balance

La chance va être avec vous dans les prochains jours, surtout en ce qui concerne vos objectifs à atteindre. Il semble que vous aurez droit à des coups de main, à une aide amicale, à un soutien. D'ailleurs vous y verrez une sorte de synchronicité et vous en serez reconnaissant à la vie. Aujourd'hui, ce sont surtout ceux du 1er décan qui sont concernés : de plus, Vénus peut leur valoir un accord très profitable.

Scorpion

Aujourd'hui, tant que vous serez respectueux des codes et d'une discipline, tout ira comme vous le désirez et vous obtiendrez la confirmation attendue, 1e décan. Mais il faut rester sur des rails et contrôler votre nature : vous risquez en effet de vous dire que vous pouvez avoir mieux et remettre en question ce que vous avez obtenu. Ne vous tirez pas de balle dans le pied SVP, prenez ce qu'on vous offre.

Sagittaire

Une jolie configuration aujourd'hui, surtout pour ceux de novembre. Vous serez à l'aise avec tout le monde et le must du must, vous pourrez évoquer vos futures vacances. Notamment né autour du 27 novembre : vous avez peut-être le projet de partir à deux, ou avec un groupe d'amis, et évidemment il n'est pas sûr que vous puissiez aller très loin. Mais il n'empêche qu'une idée en particulier vous plaira beaucoup.

Capricorne

Vous êtes souvent discret et réservé, mais aujourd'hui vous aurez intérêt à sortir de votre gangue et à vous mettre un peu plus en valeur, surtout côté boulot. En général, vous faites (très bien) ce que vous avez à faire, même si cela demande plus d'heures de travail, et vous rentrez chez vous l'esprit en paix. Essayez de faire différemment et de faire comprendre autour de vous que vous en faites plus que ce qui est demandé.

Verseau

Un accord, un contrat en vue ? En tout cas cette journée y est favorable, surtout pour ceux nés en janvier. Cela dit, vous ne serez vraiment sûrs de vous qu'après jeudi. En effet, Vénus ne sera plus rétrograde et vous ne serez plus dans l'incertitude quant à vos choix ou justement par rapport aux engagements que vous pouvez prendre. Dans l'idéal, ce que dit Vénus c'est que vous auriez intérêt à aller vers ce qui est lié à la jeunesse.

Poissons

Vous serez tout dévoué à ceux que vous aimez, à vos enfants en particulier, mais vous aurez tendance à vous oublier vous-même. Essayez de trouver un juste milieu, celui où vous pouvez penser à vous, à ce qui vous tient à cœur, tout en vous occupant des autres. Vous êtes tout à fait capable de faire les deux à la fois, mais comme vous manquez souvent de confiance en vous, vous ne vous croyez pas capable...