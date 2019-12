L'horoscope du 21 décembre 2019

publié le 21/12/2019 à 05:30

Bélier

Jupiter progresse dans le 1er décan de votre secteur de carrière, il est donc possible qu'on vous ait fait une proposition, celle de prendre davantage de responsabilités. En outre la planète étant en phase avec Uranus, il y a de l'argent à la clé (Uranus, planète du changement, occupe précisément votre secteur d'argent). Toutefois, il n'est pas exclu aussi que vous soyez en froid avec votre patron, qu'il y ait des problèmes liés à l'autorité entre vous.

Taureau

Il y a de l'eau dans le gaz, rien ne se passe comme vous l'avez prévu autant dans le privé que dans votre vie professionnelle où des promesses ne sont pas tenues, alors que vous ne vous y attendiez pas. Ce que vous avez anticipé ne va pas arriver : quelqu'un qui se décommande pour les fêtes par exemple, et cela s'ajoute à une longue liste d'événements qui vous déstabilisent. Heureusement, Jupiter veille et les choses vont s'arranger assez rapidement.

Gémeaux

Mercure s'éloigne de Neptune, 2e décan, mais restez encore vigilant avec votre entourage, même s'il s'agit de vos enfants ; il peut encore y avoir une embrouille. En revanche, normalement ça devrait aller bien pour ceux de mai, grâce au bon aspect de Vénus en Verseau, mais elle est attaquée aujourd'hui par Uranus et par la Lune. Alors il n'est pas sûr que vous puissiez entamer sereinement ces vacances qui commencent. Il peut y avoir un léger imprévu.

Cancer

Né après le 13 juillet, faites-vous confiance, vous avez tous les atouts en main pour lutter contre les difficultés que Saturne met, une fois encore, sur votre route. Elle a commencé son travail de ralentissement, de frein, au printemps dernier mais elle avait rétrogradé et vous n'étiez plus bloqué/e. Elle revient pour une quinzaine et tout va vous paraître trop lent ; à moins que vous ne soyez bloqué physiquement.

Lion

Ça s'en va et ça revient, et ce n'est pas rien. Les planètes ne font que vous énerver et contrarier vos plans si vous êtes du 1er décan. Ne forcez rien pour le moment. Vous n'êtes pas en position de force, mais vous le serez davantage entre le 3 et le 18 janvier, période où vous disposerez d'énergies martiennes très positives et vous pourrez alors prendre des initiatives qui ne seront pas contrariées, comme c'est le cas ces jours-ci. Soyez patient.

Vierge

Vous avez tout pour plaire en ce moment, 1er décan. Autant dans votre vie professionnelle que privée : vous allez faire d'intéressantes rencontres. Elles ne déboucheront pas forcément sur une relation amoureuse, Vénus occupant à présent votre secteur du travail et des habitudes, quelqu'un que vous connaissez déjà pourrait être très demandeur... Mais aujourd'hui, vous ne serez pas prêt à accepter quoi que ce soit, même si vous savez que vous passez à côté d'une occasion.

Balance

Né après le 13 octobre, surveillez vos dépenses même s'il s'agit de cadeaux de dernière minute, je sais que vous aimez faire plaisir, mais pensez aussi à vous. Ne mettez pas votre équilibre financier en péril en privilégiant le plaisir de l'instant qui est de faire de beaux cadeaux à vos proches pour leur montrer combien vous les aimez et êtes attentif à leurs besoins, à leurs désirs. Ne prenez pas le risque de vous faire attraper par votre banquier.

Scorpion

Chez vous, la Lune, Vénus et Uranus ne sont pas en phase, essayez de faire profil bas avec votre conjoint et vos proches, même si vous leur trouvez tous les défauts. Si vous êtes du 1er décan, né dans les premiers jours du signe, il faut peut-être avaler une couleuvre et accepter ce que la vie vous impose c'est-à-dire des moments difficiles sur le plan relationnel et probablement dans votre couple. Ça passe ou ça casse dans les prochaines semaines.

Sagittaire

Mercure est chez vous en ce moment, votre sens de l'observation et votre humour sont amplifiés, de même que votre envie de lever le camp, de partir très loin. Vous en avez peut-être l'occasion aujourd'hui étant donné que les vacances commencent ; mais vous serez dans le même état d'esprit plutôt joyeux si vous ne partez pas. C'est peut-être quelqu'un de proche qui va vous rendre visite... Cela concerne surtout ceux qui sont nés après le 8 décembre.

Capricorne

3ème décan, Mars est en bonne relation avec vous et si vous avez envie de concrétiser un projet, c'est le moment, un projet pour les fêtes probablement. L'aspect dure jusqu'au 3 janvier, cela peut donc correspondre à une pause vacances, durant laquelle vous ne resterez pas inactif. Vous vous occuperez d'un projet plus personnel que professionnel ; mais les deux peuvent éventuellement se mélanger. Demander conseil pourrait vous être utile.

Verseau

Les émotions se bousculeront aujourd'hui, il y a plusieurs dissonances sur Vénus et vous risquez d'avoir une de ces surprises désagréables dont vous êtes coutumier, mais seulement depuis quelque temps. Des tuiles qui vous tombent sur la tête et que, souvent, vous n'avez pas vues venir. Ou alors vous les avez vues mais vous avez pratiqué un optimisme aveugle et vous êtes dit : non, ça ne peut pas se passer comme ça !

Poissons

Né après le 11 mars, vous aurez de l'énergie à revendre jusqu'au 3 janvier. Quelque chose, une carotte au bout du bâton va vous motiver et vous donner la pêche. C'est probablement une question d'argent qui peut arriver sur votre compte, à la suite d'un projet ou d'une attente qui se sont concrétisés. Peut-être que cela vous a pris du temps, mais vous n'allez plus attendre très longtemps. Il risque d'y avoir encore des discussions la semaine prochaine, mais elles n'empêcheront rien.