L'horoscope du 22 décembre 2019

publié le 22/12/2019 à 05:30

Bélier

Au zénith de votre zodiaque, le Soleil et Jupiter dopent votre ambition, 1er décan, et vous disent que plus vous serez rigoureux, meilleures seront vos chances. La raison et la réflexion doivent dominer votre instinct, qui est pourtant l'un de vos meilleurs atouts. Mais la situation actuelle demande à ce que vous n'agissiez qu'après avoir mûrement réfléchi et pensé aux conséquences de vos actes. Peut-être que cela vous empêche d'être totalement vous-même, mais vous y gagnerez.

Taureau

Une très belle conjoncture pour le 1er décan qui semble être soulagé d'un poids, même si vous n'avez pas encore complètement réglé un certain problème, celui qui est lié à la présence d'Uranus dans votre thème. Mais il se trouve que le Soleil et Jupiter en Capricorne vont être en phase avec Uranus (dans votre signe, donc) et que cela pourrait, comme je vous l'ai dit, être un énorme soulagement parce que la situation pourrait se retourner.

Gémeaux

Votre préférence à vous, ce n'est pas le Capricorne, pas plus le Soleil que Jupiter car ce signe vous invite à faire le ménage dans vos histoires d'argent et sans attendre, (1er décan pour le moment). Cela dit, il peut y avoir un côté chanceux dans la rencontre de ces deux planètes et il est possible que vous receviez une prime, un bonus, ou alors une donation de vos parents ; voire un petit héritage. Et, bien évidemment, cela tomberait à pic !

Cancer

C'est dans votre secteur des unions, associations, mais aussi des désaccords que le Soleil et Jupiter se rencontrent, alors allez-vous faire une rencontre 1er décan ? Cela peut se faire dans le domaine amoureux bien sûr, mais vous pouvez le vivre dans un autre domaine : trouver un partenaire professionnel, financier, ou vous faire tout simplement un allié professionnel... Mais attention, vous pouvez aussi avoir un procès ou en tout cas des problèmes avec l'administration.

Lion

La conjoncture n'est pas très excitante non plus pour le signe de Feu que vous êtes, il faut travailler, vous investir à fond dans vos activités pour vous sentir en phase. Mais peut-être que votre travail est un sujet particulièrement délicat depuis quelque temps et si vous étiez sans emploi, la conjoncture indique que vous pouvez en retrouver un ; après tout la conjonction Soleil/Jupiter est chanceuse, elle invite à un développement et elle occupe votre secteur du travail !

Vierge

Très bonne conjoncture pour le 1er décan, vraiment choyé par les astres et dans plusieurs domaines. L'ambiance est épanouissante, vous déployez vos talents. On dirait que vous existez davantage, que vous avez moins peur de déranger les autres et cela ne peut que vous mener au succès. Mais peut-être qu'il est déjà là et que vous en profitez pleinement ! Parce qu'il y a du plaisir à la clé avec cette conjonction entre le Soleil et Jupiter dans votre secteur de plaisirs et de loisirs.

Balance

Avec le Soleil en Capricorne, plus Jupiter, il est possible qu'il soit question votre patrimoine sur le plan légal, ou que vous vous disputiez un bien familial. Cela ne devrait concerner que le 1er décan pour le moment, et il y a d'autres possibilités sous cette conjoncture : Jupiter et le Soleil amplifiant ce qui se passe en Capricorne, il est aussi possible que la famille s'agrandisse par le biais d'un mariage ou d'une naissance.

Scorpion

Certes, vous êtes très réaliste et les planètes en Capricorne accentuent ce trait de caractère. Mais il apparaît que cela va vous être très utile pour votre relationnel, que ce soit dans vos relations professionnelles, avec vos clients, fournisseurs, etc. ou avec votre entourage proche : frères, soeurs, cousins, et autre petite parenté. Il est aussi très possible que vous fassiez un apprentissage ou une formation qui démarrerait ces jours-ci et qui serait un vrai plus dans votre métier.

Sagittaire

Soleil/Jupiter s'associent dans votre secteur des biens et acquisitions, vous pourriez avoir l'idée d'un important achat et ce sera le fil conducteur de votre année. C'est d'ailleurs peut-être dans l'air depuis un moment, certains du 1er décan ayant même trouvé ce qu'ils cherchent. Mais attention aussi car il va certainement falloir vous serrer la ceinture et rester très sérieux avec votre argent, surtout si vous avez un emprunt à rembourser tous les mois...

Capricorne

Le Soleil entre dans votre signe et, cerise sur le gâteau, il est tout de suite conjoint à Jupiter, augmentant ainsi vos chances de vous développer dans votre travail. Ou de vous investir dans un nouveau travail, un nouveau centre d'intérêt peut-être... Mais il faut aussi tenir compte de la dimension justicière de Jupiter et si vous avez oublié de payer une taxe ou un impôt, vous serez rattrapé (1er décan pour l'instant). Un voyage peut aussi être dans les tuyaux.

Verseau

En secteur 12, le Soleil et Jupiter agissent dans l'ombre mais pour votre bien. Il se prépare quelque chose, dont vous avez peut-être une idée, natif du 1er décan. Ça va être une année importante pour vous, 2020, Saturne va mettre un pied dans votre signe et boucler la boucle, son précédent passage en 1991 ayant terminé un cycle et démarré un nouveau qui vous a vu grandir et devenir de plus fort moralement, et même professionnellement. C'est un nouveau cycle de maturation qui débutera.

Poissons

Le Soleil en Capricorne et Jupiter sont de brillants alliés pour vos projets. C'est le moment de concrétiser l'une de vos idées, qui occupe votre tête depuis longtemps. Cela ne concerne que le 1er décan pour l'instant, ou ceux qui ont une planète dans le 1er décan de leur signe ; c'est une configuration chanceuse pour vos rencontres amicales et pour les aides que vous pouvez obtenir de la part des autres. Parfois ce sont des aides sociales qui vous seront accordées.