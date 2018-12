L'horoscope du 21 décembre 2018

publié le 21/12/2018 à 05:51

Bélier

Généralement, le Capricorne met l'accent sur vos ambitions et sur le fait que vous êtes rarement satisfait dans ce domaine. Vous n'allez jamais assez haut ! C'est un trait commun à tous les Bélier et selon que vous recevrez ou non les influx solaires, vous serez mécontent ou non. Il y a plus de chances pour que les natifs de mars ne se sentent pas trop frustrés étant donné que la dissonance de Saturne est enfin terminée, elle aura duré plus d'un an et vous aura bloqué dans votre évolution.



Taureau

Bonne nouvelle ! Le Capricorne est un des meilleurs secteurs de votre zodiaque car vous avez affaire à des personnes avec lesquelles vous pouvez être en confiance. Si on vous promet quelque chose, si on vous fait une proposition (ce qui est possible), vous pourrez y croire et envisager que cela puisse marcher. Par ailleurs, ce secteur est favorable aux voyages et il n'est pas exclu que vous partiez quelque part, ou qu'un proche qui vit loin de vous vienne vous retrouver pour les fêtes.



Gémeaux

Le côté sérieux et retenu du Capricorne va à l'encontre de votre spontanéité naturelle. Il faudrait utiliser les qualités de ce signe pour mieux gérer votre argent. En tout cas si vous le désirez, ce sera plus facile de faire attention pendant la période qui vient, dans la mesure où Saturne (planète du signe) dominera le zodiaque et incitera tout le monde à se serrer un peu la ceinture. En fait, dépenser moins sera logique une fois Noël passé. Mais il y a encore le nouvel An !



Cancer

Opposé à vous, le Capricorne met votre relation à l'autre au premier plan. Les natifs de juin sont sauvés de Saturne et peuvent envisager un renouveau, une nouvelle relation peut-être. A moins que Saturne - qui vous ennuie depuis plus d'un an - n'ait joué un rôle négatif dans votre vie professionnelle et que vous n'ayez été sans emploi depuis quelque temps. Mais il y aura une belle évolution dans ce domaine à partir de mars, du jamais vu semble-t-il, surtout né en juin.



Lion

Né en juillet, les influx solaires éclairent le domaine du travail et de la forme. Soyez sévère et discipliné dans ces deux domaines et vous atteindrez vos objectifs. Non pas que le Capricorne (qui règne à présent jusqu'au 20 janvier) soit un signe de chance, mais vous travaillerez davantage pour réussir et vous serez bien plus persévérant que d'habitude, grâce à une idée que vous aurez en tête, ou à un défi que vous vous serez lancé et qui sera très motivant (début janvier surtout).



Vierge

Bingo ! Le Capricorne est un des signes avec lequel vous avez le plus d'affinités. Ses qualités accentueront les vôtres : rigueur, discipline et réussite par le travail. Et si vous avez des facilités à atteindre vos buts, c'est justement parce que vous vous investirez à fond dans ce que vous ferez. Certains partent en vacances et on peut être à peu près sûr que ces vacances seront réussies, surtout si vous êtes du mois d'août et début septembre. Même chose : vous ferez ce qu'il faut pour...





Balance

Le Soleil en Capricorne éclaire le secteur intime de votre zodiaque, celui qui gère la famille et la maison, mais aussi le passé et les traditions héritées de ce passé. Vous les respectez à la lettre, tous les ans pendant les fêtes, de quelque confession que vous soyez. A moins que vous ne soyez un/e révolté de naissance, ou peu adepte des conventions (Uranus à l'ascendant ou ascendant Verseau). Pour l'instant, l'ambiance est bonne, le Soleil ne rencontre aucune autre planète.



Scorpion

Vous avez besoin de vous appuyer sur des relations solides, de confiance et dont la sincérité ne fait pas de doute. C'est ce que le Capricorne va vous offrir. Mais attention à ne pas exiger de vos proches une totale transparence, vous ne pourriez qu'être déçu car personne n'est jamais totalement transparent : certaines personnes ne se connaissent pas elles-mêmes et ont des comportements automatiques qui leur échappent : soyez un peu indulgent face à leurs imperfections.



Sagittaire

Le Capricorne est en lien avec votre argent et la façon dont vous le gérez. Il se peut que vous ayez un important achat à faire ou une grosse somme à sortir. Cela dit, c'est bientôt Noël et vous allez peut-être profiter de cette fin de semaine pour acheter vos cadeaux, à la dernière minute comme souvent ! Et au lieu d'avoir étalé vos dépenses, vous ferez tous vos achats en même temps. Cela dit, si vous avez prévu, si vous avez le budget, tout va bien, sinon il faudra vous serrer la ceinture après les fêtes.



Capricorne

Bon anniversaire ! Si vous le fêtez cette semaine, c'est une année où le travail sera la santé pour vous ! Et Saturne n'étant plus là, vous serez libre de toute contrainte. Vous pourrez donc profiter sans obstacle des progressions que vous propose Uranus, parfois des changements mais des changements agréables, que vous avez souhaités, comme l'arrivée d'un enfant ou le démarrage d'une activité créative. Même si ce qui arrive chamboule un peu votre vie, vous en serez très content.



Verseau

Pendant la période Capricorne il y en a qui vont attraper un gros rhume, alors que d'autres ne verront pas la lumière du jour tellement ils auront de travail. Vous ne serez pas toujours tranquille et serein (mais le Verseau l'est-il jamais ?), dans la mesure où les petits ennuis que nous affrontons tous au quotidien seront exagérés, vous leur donnerez une importance qu'ils n'ont pas. Autre point un peu négatif : vous ne vous ferez pas confiance, et n'irez pas toujours au bout de vos entreprises.



Poissons

Une bonne période s'annonce, le Capricorne gère vos projets, vos amitiés et la solidarité. C'est le moment de demander de l'aide, surtout des aides sociales. Vous y avez certainement droit, mais vous ne le saviez pas ou alors vous aviez la flemme de vous renseigner. Mais il n'y a aucune raison que vous n'en profitiez pas si vous y avez droit. 1er décan (pour l'instant) faites un tout petit effort, voyez une assistante sociale ou quiconque peut vous informer de vos droits.