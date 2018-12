L'horoscope du 23 décembre 2018

publié le 23/12/2018 à 05:51

Bélier

Un dimanche très casanier, idéal pour débrancher et vous occuper de votre famille. Vous avez besoin de vous sentir bien entouré, natif du 2ème décan car vous recevez une dissonance de Saturne très inconfortable et qui peut vous poser problème dans votre vie professionnelle. Soit l'un de vos supérieurs abuse de ses pouvoirs et vous en payez les pots cassés, soit vous avez été placardisé ou même remercié pour certains. Mais une opportunité va être à saisir prochainement.

Taureau

A part ceux nés entre le 20 et le 24 avril, tout va comme sur des roulettes pour une majorité du signe. Profitez d'une journée où la complicité devrait régner. D'abord avec votre entourage proche, mais aussi avec votre conjoint : vous vous raconterez certaines histoires et cela tissera encore plus de liens entre vous. En ce qui concerne le 1er décan, la conjoncture est tranquille en ce moment, mais il y a quand même un problème qui reste souterrain et réapparaîtra fin février, début mars.

Gémeaux

2ème décan, Mercure s'oppose à vous jusqu'à vendredi prochain, l'occasion de vous expliquer avec quelqu'un en étant conciliant et prêt à faire un compromis. C'est l'autre qui prendra l'initiative, aussi ne fuyez pas et vous serez satisfait du résultat. On vous dira quelque chose qu'il faudra peut-être " digérer " mais vous saurez reconnaître que l'autre a raison. Aujourd'hui ce sont surtout ceux du 2 juin et autour qui seront concernés, puis les autres suivront.

Cancer

Dans votre signe la Lune s'oppose à Saturne. 2e décan, vous hésitez face à un choix difficile ou avez du mal à accepter une situation. Surtout né début juillet. Cela ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas en ce dimanche que vous pourrez régler le problème. De toute façon, c'est une question de temps, celui-ci pouvant autant jouer pour vous que contre vous ; tout dépend de la position de Saturne lors de votre naissance. Votre religion ou une philosophie pourrait vous aider.

Lion

Allez, relâchez le contrôle et laissez-vous chouchouter par ceux qui vous aiment. Si vous êtes un peu mal dans votre peau c'est la solution pour aller mieux. Votre problème c'est que vous êtes orgueilleux et que vous aimez bien avoir la main sur tout : résultat, le stress monte progressivement avec le temps et finit par vous faire somatiser : mal au dos, palpitations et autres troubles du rythme. Vous détendre complètement ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine serait bon pour vous.

Vierge

Vous vous occuperez de vos amis aujourd'hui, mais plus en leur cherchant des cadeaux qu'en les voyant. Vous avez souvent l'art de choisir le bon présent, comme votre voisin Balance d'ailleurs : vous avez une forme de délicatesse qui fait que vous êtes à l'écoute de l'autre et que vous savez ce qui lui fera plaisir. Le seul problème étant que la Vierge est économe, elle n'aime pas dépenser et que vous êtes pris entre deux feux : faire plaisir et en même temps ne pas trop débourser.

Balance

Le 1er décan est à l'honneur et vit des moments chaleureux, mais pas le 2ème. La dissonance du jour entre Lune et Saturne est au contraire un peu réfrigérante. Est-ce côté coeur ? Vous avez l'impression de ne plus aimer ou de ne plus être aimé ? A moins que vous n'ayez des difficultés à communiquer avec un membre de la famille, un enfant ou un parent. 3e décan, vous, c'est un excès de travail qui vous contrarie, vous n'avez de temps pour rien d'autre.

Scorpion

Même en cherchant du côté des planètes naines ou des astéroïdes, aucun élément céleste n'est en dissonance, aussi prévoyez un dimanche presque parfait. Je dis presque parce que la perfection n'existe pas et que, plus que d'autres, vous en savez quelque chose. Les mieux servis ? Le 2e décan, et en particulier ceux qui sont nés autour du 8 novembre : Vénus est conjointe à votre Soleil et vous invite à aimer davantage la vie et ses plaisirs. Aucune contrainte en vue !

Sagittaire

Vous êtes à présent le 12ème signe, je ne dis pas que les 10 plaies d'Égypte vont s'abattre sur vous, mais vous serez moins rapide à saisir les opportunités. Cela ne durera pas cent sept ans, dans la mesure où vous aurez très vite de bons influx de Mars, surtout si vous êtes né en novembre. A partir du 1er janvier, la planète entrera dans son signe, le Bélier et le 1er décan retrouvera son tonus, agrémenté d'une forte volonté et d'une totale détermination.

Capricorne

Vous serez branché sur les autres, sentirez leurs humeurs, mais vous vous en protégerez au maximum alors que vous pourriez peut-être avoir besoin d'eux. Tout le problème sera de savoir si vous êtes votre priorité ou si c'est l'autre (conjoint, ami, enfant) qui est votre priorité. Cela vaut surtout pour ceux de début janvier qui sont gênés par Saturne et probablement par une grande fatigue qui les incite à rester à distance alors que les autres, ou l'autre, pourraient aider.

Verseau

Si vous êtes bricoleur prévoyez un bon dimanche, vous serez absorbé par ce que vous faites. Mais il se peut que vous ayez à plancher sur autre genre de travail : ranger la maison par exemple, mettre le nez dans votre paperasserie, rédiger des chèques, bref des choses ennuyeuses mais vous serez absolument ravi quand vous constaterez que vous avez tout mis en ordre : vous vous sentirez plus libre que jamais, une sensation délicieuse pour le Verseau.

Poissons

Tout baigne pour le 1er et le 3ème décan, vivez sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Et c'est encore mieux pour le 2ème décan qui reçoit beaucoup d'amour. Vous avez rencontré quelqu'un récemment ? Ou votre couple s'est ressoudé ? En tout cas Vénus vous gâte et vous donne confiance. Toutefois, n'oubliez pas la dissonance de Neptune au milieu de tout ça : évitez d'être dans une relation de soumission à l'autre, ne vous excusez pas d'exister.