L'horoscope du 22 décembre 2018

publié le 22/12/2018 à 05:51

Bélier

La pleine Lune est intimiste et vous voit vous interroger sur vous-même et sur votre comportement avec un partenaire. C'est rare, cela mérite d'être souligné ! En effet, vous préférez être dans l'action et réfléchir après, or la conjoncture vous invite à réfléchir et à ne pas agir. Ce qui peut vous perturber (1er décan). Mais vous ne vous laisserez pas perturber longtemps (né au tout début du signe) vous vous débarrasserez rapidement de la question en prenant une décision pas si réfléchie que ça !

Taureau

Une jolie conjoncture pour les natifs d'avril, vos réflexions sont positives parce que vous tenez compte à la fois des troubles du passé et de vos attentes présentes. Ce n'est pas toujours facile, mais il est vrai que vous prenez votre temps et que vous l'employez à évaluer les conséquences d'un choix à faire et qui n'est pas un choix majeur ! Il s'agit peut-être simplement de savoir si vous allez inviter telle ou telle personne au réveillon ou si vous allez rester strictement en famille.

Gémeaux

Il est encore une fois question d'argent avec la pleine Lune, surtout né en mai. On ne peut que vous féliciter d'hésiter devant une dépense, peut-être inutile. En tout cas, ce sera une bonne chose que vous vous posiez la question, d'habitude vous ne vous la posez pas ! Mais peut-être que vous avez déjà dépensé beaucoup pour les fêtes et que vous savez que vous êtes limité : Saturne est dans votre secteur d'argent et vous murmure à l'oreille ses conseils restrictifs.

Cancer

Chez vous, 1er décan, la Lune s'oppose au Soleil et ce sont vos émotions qui vous posent question. Devez-vous vous y laisser aller, ou devez-vous les contrôler ? Et pourquoi pas tenter de trouver un juste milieu ? Vous pouvez en contrôler certaines, les émotions qui sont négatives et vous font du mal, et vous laisser aller à celles qui sont positives et vous permettent de vous sentir en phase avec ceux qui vous entourent. Mais peut-être aussi que vous hésitez devant l'amour ?

Lion

Une pleine Lune un chouia casse-pieds ! Vous serez nerveux et distrait parce que si vous êtes du début du signe, vous avez un souci sur lequel vous faites un fixation. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est lié pour beaucoup à un changement de direction dans l'entreprise qui vous emploie, ou à une difficulté concernant votre propre entreprise qu'il faudrait faire évoluer, mais vous ne savez pas encore comment. Et si vous le savez, c'est difficile à mettre en oeuvre.

Vierge

Vous serez satisfait de cette pleine Lune natif d'août. Néanmoins, il faut prendre position et vous avez peur de vous tromper. Mais non, vous ferez le bon choix ! Au vu des bons aspects que vous avez et qui sont soutenus par Uranus, vous ne pouvez que prendre la bonne direction. Le seul problème, éventuellement, c'est qu'il est question de quelque chose de nouveau, qui va changer votre routine et à l'avance vous n'aimez pas cette idée. Pensez-y quand même.

Balance

C'est reparti, comme d'habitude vous allez endosser les responsabilités et devoirs des autres en plus des vôtres. Ne vous étonnez pas si vous avez mal au dos ! Cela ne devrait toucher que le 1er décan, mais avec la pleine Lune on ne sait jamais : elle rayonne beaucoup et d'autres décans pourraient être en écho avec la conjoncture. Elle peut également indiquer que quelqu'un vous culpabilise et que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas d'autre choix que de tout prendre en charge.

Scorpion

Une pleine Lune voyageuse pour le 1er décan de votre signe. Mais vous n'êtes pas totalement convaincu de l'utilité de ce déplacement chez l'un de vos proches. En fait, vous avez d'autres soucis en tête et vous voudriez que les fêtes passent rapidement car rien ne bougera vraiment dans la situation qui vous occupe. Si vous avez un problème de couple, par exemple, vous donnerez le change vis-à-vis des proches, mais vous n'aimez pas cela, vous préférez être dans le vrai.

Sagittaire

1er décan, vous ne manquerez pas de vous poser des questions métaphysiques et qui n'ont pas leur place en ce moment. Chercheriez-vous à échapper à la réalité ? En tout cas, vous serez ambivalent face à une situation qui est un défi pour vous : faire ce qu'on vous demande ou n'en faire, comme souvent, qu'à votre tête. En outre, une question d'argent, dont nous avons déjà parlé hier, pourrait prendre un caractère plus aigu ces jours-ci, probablement à cause d'un cadeau à faire.

Capricorne

La pleine Lune oppose votre 1er décan au 1er décan du Cancer. C'est votre relation à l'autre qui vous verra hésitant : vous serez séduit mais pas vraiment emballé. Cela ne concerne que peu de Capricorne, ceux qui sont nés aujourd'hui, demain et peut-être le 24. Mais cela peut quand même être une ambiance un peu déstabilisante s'il y a un choix à faire car il est possible que ce choix ait un impact sur votre avenir. La pleine Lune éclaire en effet Uranus, planète des progressions.

Verseau

Vous n'êtes pas à l'abri d'un rhume ou d'un coup de fatigue, la pleine Lune touchant des secteurs de santé. Mais vous hésiterez à faire appel au médecin. Il y a toujours un choix à faire avec la pleine Lune, elle vous fait hésiter chaque mois sur un sujet particulier et ce mois-ci, cela touche votre santé (1er décan). Mais votre travail peut aussi être en question, vous pourriez être très perplexe face une proposition concernant un nouveau boulot, mais vous ne savez pas si ça vaut le coup.

Poissons

En harmonie avec vous, la conjoncture s'adresse à ceux de février qui réfléchissent à une occasion à saisir, mais ne sont pas convaincus que ce soit une chance. Peut-être que vous devriez en parler autour de vous, poser des questions, essayer d'approfondir la question afin de mieux la cerner et de mieux savoir ce que vous voulez. Et si vous passiez à côté d'une bonne occasion parce que vous avez la flemme d'aller voir plus loin de quoi il retourne exactement ?