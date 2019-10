L'horoscope du 24 octobre 2019

publié le 24/10/2019 à 07:47

Bélier

Le problème relationnel dont je vous avais parlé en début de semaine est toujours présent et vous n'avez pas la possibilité de vous en débarrasser pour l'instant. Cela ne concerne, en principe, que le 2ème décan qui semble frustré : vous attendiez quelque chose ou quelqu'un qui n'arrive pas ? Mais je vous rassure, surtout né vers les 4, 5 avril, c'est la dernière dissonance de Saturne, elle se termine sous peu, non sans vous avoir joué un tour pendable dans l'année.

Taureau

Né après le 11 mai, Vénus s'installe face à vous et ne reçoit aucune dissonance. L'harmonie devrait régner, autant dans votre couple qu'avec vos proches et amis. Le moment est idéal pour partager ce que vous ressentez, vous envoyer des petits mots tendres, même entre amis. Les retours que j'ai de vous par les réseaux sociaux montrent à quel point nous avons tous besoin d'affection, c'est quelque chose qui s'est accentué depuis plus d'un an.

Gémeaux

On aura beau vous secouer, 2ème décan, et même vous mâcher le travail, vous serez découragé par le côté répétitif de ce que vous avez à faire. Mais tenez bon ! Si vous avez un travail, gardez-le pour l'instant même s'il ne vous rapporte pas autant que vous le voudriez. Vous recevez toujours la dissonance de Neptune (né après le 6 juin) et elle sera beaucoup moins influente après février prochain. Vous aurez moins tendance à vous disperser et davantage envie de vous accrocher à ce que vous avez.

Cancer

La bonne période se confirme, pour le 1er décan et surtout pour le 3ème. Né après le 13 juillet, vous vous aimez davantage et les autres vont suivre le mouvement. On ne peut pas être (bien) aimé si on ne s'aime pas soi-même, or Vénus vous incline à être plus indulgent avec vous-même et vous verrez rapidement le résultat ; on vous fera des compliments ! Certains pourraient cependant être en résistance et se dire qu'ils n'ont rien d'aimable. Mais d'où vous vient cette certitude ?

Lion

Le ciel est un peu orageux pour le 1er décan, vous résistez toujours face à un changement et obligatoirement vous êtes en rage car ce n'est pas vous qui décidez. Vous n'avez pas d'autre choix que vous adapter, et vous ne voyez pas encore ce que cela pourrait vous apporter. Je peux cependant vous dire que l'aspect d'Uranus qui vous embête en ce moment permet toujours de " passer à autre chose " et de vous en trouver mieux que vous ne le pensiez au départ.

Vierge

La Lune passe par chez vous aujourd'hui et s'oppose à Neptune. Les erreurs de lecture, d'écriture ou les lapsus sont au programme, aussi soyez vigilant. Surtout si vous êtes du 2ème décan, né après le 8 septembre : Neptune est face à vous mais plus pour longtemps ; elle commencera à s'éloigner en février/mars 2020 et peu à peu vous aurez moins à douter de vous-même - ou de l'une de vos relations qui semble être toxique (nous l'avons souvent évoquée).

Balance

Si la conjoncture est positive pour ceux de septembre, le 2ème décan doit supporter un moment où rien ne va comme vous le voulez. Mais ce n'est qu'un moment ! Tout ne peut pas aller toujours comme sur des roulettes et ce que vous avez à supporter en ce moment, tout le monde le supporte à un moment ou à un autre : on n'obtient pas ce qu'on veut, peut-être parce que quelque part, au fond, une partie de vous n'est pas d'accord et freine l'autre partie...

Scorpion

Un soupçon de magie, d'amour et de glamour avec Vénus qui s'installe dans votre 3ème décan. Vous aurez autant envie de donner de l'amour que d'en recevoir. Cela dit, la conjoncture est dépendante de ce qu'il se passe dans votre thème, mais a priori, si vous êtes donc du 3e décan, Vénus forme un bon aspect avec Pluton qui accentue votre tendance à vous attacher en profondeur à ceux que vous aimez. Mais attention à ne pas vous conduire en propriétaire jaloux.

Sagittaire

Mars est puissante en période Scorpion et elle forme un bon aspect avec vous ! C'est le moment de préparer, de peaufiner soigneusement tous vos projets. Il ne s'agit pas de les mettre en route car vous auriez des contrariétés ; en fait, rien n'est tout à fait prêt, il y a des retouches à faire, c'est ce que dit le Scorpion (c'est lui qui donne le " ton " du mois). Toutefois, il se peut aussi que vous ayez à soigner l'un de vos amis ou à l'aider à se sortir d'une mauvaise passe.

Capricorne

Quel que soit votre décan, il faut que vous avanciez vos pions, vous avez des chances de voir votre situation s'améliorer d'ici peu, il va y avoir une occasion. Le 1er décan est cependant le mieux servi en ce moment non seulement grâce à la prochaine arrivée de Jupiter (chance) chez vous, mais aussi par le fait qu'Uranus est en harmonie avec vous et que c'est la planète de toutes les progressions. A priori, cette fin d'année vous voit plus libre d'obtenir ce que vous désirez.

Verseau

Mars est en dissonance avec Saturne, cela risque de vous obliger à supporter un ralentissement très passager, alors que vous n'êtes pas loin d'atteindre un but. Impatient de nature, vous serez obligé de vous contrôler, d'autant plus que les choses ne dépendront pas de votre bon vouloir. En outre, il se pourrait qu'une de vos fonctions internes (digestion par exemple) soit aussi ralentie, mais c'est temporaire et probablement dû à votre stress, un peu accentué ces temps-ci.

Poissons

C'est le 3e décan qui va être en vedette pendant quelques jours, si vous avez un rendez-vous professionnel ou amoureux, vous avez toutes vos chances. On peut aussi vous faire davantage confiance à votre travail et vous donner plus de responsabilités ou même augmenter un peu votre rémunération. En tout cas si vous voulez " plus ", quel que soit le domaine, il faut juste que vous demandiez, ce qui ne sera pas trop difficile car vous serez plus sûr de vous.