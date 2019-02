L'horoscope du 19 février 2019

publié le 19/02/2019 à 04:30

Bélier

Une période Poissons dédiée à l'intériorisation, à la réflexion, peut-être même à un bilan de l'année écoulée, peu sympathique pour le 1er décan, mais ça va changer. Vous avez eu très peu de bons influx, sauf à partir de novembre (et même un peu avant) avec l'arrivée de Jupiter en Sagittaire. Une promotion, un avancement ont été possibles et si cela s'est fait, vous en profiterez toute l'année, surtout qu'à présent plus aucune planète ne fait obstacle, au contraire.

Taureau

Ce sont vos relations, amicales ou professionnelles qui sont au premier plan avec les Poissons, ne négligez surtout pas vos réseaux, vous en avez besoin 1er décan. Avec Uranus qui revient chez vous, les aides et les soutiens seront d'autant plus positifs que vous vous apercevrez que vous ne pouvez rien faire de bon si vous êtes seul... Cela peut blesser votre amour-propre, votre orgueil, mais le reconnaître ne peut que vous être utile à dépasser votre problème.

Gémeaux

Votre carrière, vos ambitions sont en vedette avec les Poissons en position dominante. Tout se passera bien si vous décidez de rester à votre place. C'est-à-dire si vous ne vous instituez pas vous-même chef d'équipe, si vous n'agissez pas de manière trop autoritaire, alors que ce n'est pas votre rôle, et surtout si vous ne cherchez pas à être calife à la place du calife. Cela s'adresse aux trois décans, chacun étant confronté à l'un de ces problèmes à un moment ou à un autre d'ici le 20 mars.

Cancer

Sous la houlette des Poissons, une bonne période arrive, comme chaque année vous allez prendre plus de place sur le marché ou au sein de votre entreprise. Et si vous êtes indépendant, c'est votre entreprise qui prendra plus de place, qui aura plus d'importance sur un marché où la concurrence est rude. Le 1er décan, qui est en vedette en ce moment, dispose d'une autre planète de Feu que le Soleil ; en effet, Mars est aussi en phase et vous faites tout pour concrétiser un ou des projets.

Lion

L'ambiance générée par les Poissons est déstabilisante, surtout pour le 1er décan. Vous voulez du changement et en même temps, vous n'en voulez pas. Ce qui est conscient et raisonnable, votre esprit critique, se bat avec ce qui est inconscient et irrationnel, votre imaginaire. Vous risquez de vous tourmenter pendant quelques jours, craignant de ne pas avoir les moyens de réaliser quelque chose, mais soyez patient jusqu'à la semaine prochaine où il y aura moins d'obstacles.

Vierge

C'est le moment, 1er décan, pour trouver un terrain d'entente, un accord ou pour conclure un "deal". Vous serez impressionnant tant vous serez convaincant. Face à vous à présent, les Poissons sont activés par l'arrivée du Soleil dans le signe et si vous êtes du 1er décan vous disposez d'une harmonie Mars en plus. C'est-à-dire d'un cerveau hyper-actif et d'une plus grande marge de manoeuvre. Tout échange tournera en votre faveur 1er décan, mais 3e décan aussi.

Balance

Le Soleil en Poissons éclaire votre secteur du travail et surtout de la forme. C'est une bonne période pour manger mieux et faire de l'exercice au quotidien. Cela dit, peut-être que vous aurez plus de travail que d'habitude et que votre quotidien sera tellement occupé, que le soir venu vous serez fourbu comme si vous aviez fait du sport toute la journée. 2e décan, né autour du 11 octobre, vous êtes à peu près le seul à ne pas avoir la grande forme. 3e décan, tout baigne !

Scorpions

Tout pourrait être rose bonbon pendant la période Poissons, une des rares de l'année où vous êtes optimiste, content de vous et ouvert et à tous les possibles. Toutefois, 1er décan, cette année Mars et Uranus s'opposent à vous et ça ne doit pas être facile parce que votre vie sentimentale est en plein mouvement ; il y a des rebondissements, des changements de dernière minute dans ce qui a été prévu, bref, vous ne parvenez pas à vous sentir en terrain consolidé.

Sagittaire

Vous avez grand besoin de vacances disent les Poissons, notamment de fuir la routine, ces obligations du quotidien qui vous piègent et vous emprisonnent. C'est-à-dire qu'en période Poissons, vous êtes beaucoup plus sensible que d'habitude à ce qui vous prive de la liberté dont vous avez besoin pour vous sentir exister pleinement. Mais ne vous en faites pas trop, ce sont plus des impressions, des sensations, qu'une réalité. Et cela ne dure que quelques jours !

Capricorne

Une agréable période, dédiée à vos échanges avec l'entourage et surtout avec votre clientèle. Vous serez excellent sur le plan commercial, parmi les plus convaincants. Maintenant, il est possible que vous soyez en vacances et que vous soyez très bien entouré, et mieux encore, que vous fassiez de nouvelles et agréables connaissances. A moins que vous n'ayez rejoint un cercle d'amis. Et certains partiront en fin de semaine, alors que le ciel sera quasiment sans nuages.

Verseau

Argent, confort personnel et acquisitions sont au menu de la période Poissons. Ce signe manquant de limites, soyez attentif à ne pas aller au-delà des vôtres. Dans le domaine de l'argent, bien sûr... Mais aussi de la sensualité, car les Poissons en ont également la charge. Vous aurez des besoins dans ce domaine et comme vous n'êtes pas quelqu'un de très patient, si vous n'avez personne sous la main pour les satisfaire, vous serez très énervé et de mauvaise humeur (1er décan).

Poisson

Bon anniversaire à tous ! Y'a plus qu'à... C'est ce qu'on peut vous dire cette année ! Plus vous vous mobiliserez, plus vous serez proactif, et plus vous progresserez. Vous serez content de la tournure des événements, content de vous. Quelle que soit votre situation actuelle, si vous êtes né ces jours-ci, c'est l'activité sous toutes ses formes qui vous sera bénéfique et non pas de rester à attendre que les choses arrivent. Et si quelqu'un vous plaît, n'hésitez pas à lui faire du gringue.