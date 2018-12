L'horoscope du 20 décembre 2018

publié le 20/12/2018 à 05:51

Bélier

Une délicieuse conjoncture pour ceux de fin mars et début avril. Vous croquez la vie à belles dents, tout en ayant quand même de très lourdes responsabilités. Elles sont représentées par Saturne qui siège au zénith de votre thème, mais qui est en train de s'installer dans le 2ème décan du Capricorne, le signe qui se trouve au plus haut de votre ciel. Ce sont peut-être aussi vos ambitions qui sont contrariées depuis plusieurs mois, mais cela va se décoincer d'ici peu (1er décan).

Taureau

Très jupitérienne, la conjoncture vous voit plus autoritaire et dans une volonté de puissance qui ne s'exprime pas clairement ; les autres n'y voient que du feu, mais vous cherchez à avoir le contrôle sur tout et sur tous. Et si cela ne s'exprime pas clairement c'est peut-être parce que vous n'en êtes pas tout à fait conscient et que c'est lié à des peurs enfouies en vous et qui ne s'expriment pas tout le temps. Juste quand vous avez peur que quelqu'un ou quelque chose vous échappe.

Gémeaux

La Lune est chez vous, opposée à la paire Mercure/Jupiter ; vous pourriez avoir affaire à un adversaire de taille et vous interroger sur vos chances de le battre. En réalité, il semble que le résultat ne dépend pas que de vous (né fin mai, début juin) et que vous devez faire attention à ne pas croire tout ce qu'on vous dit : il est possible qu'on cherche à vous influencer pour vous faire prendre une décision, alors que vous sentez les choses différemment. Prenez d'autres avis.

Cancer

Né début juillet, vous avez des aspects très contradictoires, ce qui signifie que vous êtes sur plusieurs fronts, avec du léger et du lourd à gérer en même temps. Avant tout il y a l'opposition de Saturne qui vous demande de faire un choix, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, puis il y a Mercure et Jupiter qui vous incitent à poser votre candidature à divers postes, l'un d'entre eux pouvant en effet se libérer d'ici peu (dès que Saturne se sera éloignée, c'est-à-dire sous peu).

Lion

La conjoncture indique que vous pourriez mourir de plaisir comme le chantait si bien Sardou, surtout si vous êtes né début août. La vie semble vous gâter, et si cela passe rapidement ce n'est pas pour autant qu'il faudra vous relâcher. Essayez de faire perdurer cette période de chance, c'est possible tant que Jupiter est en Sagittaire (jusqu'en décembre 19). Cela dit, selon votre thème de naissance, il est possible que la conjoncture passe inaperçue pour certains d'entre vous.

Vierge

Né début septembre on vous adore, mais en ce moment vous avez toujours raison et il n'y a pas de vrais échanges avec quelqu'un qui pense détenir la vérité ! Essayez d'être un peu plus souple, surtout avec les membres de la famille et avec ceux que vous côtoyez quotidiennement dans le cadre de vos activités. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu, il peut y avoir un déménagement dans l'air pour les uns, et un simple voyage pour les autres ; quelque chose d'inhabituel cependant.

Balance

Vous pouvez être content de vous et de vos bonnes idées si vous êtes de début octobre. Elles vous permettent de vous développer sur plusieurs fronts. Sauf si vous êtes né autour du 4 octobre : Saturne est encore en dissonance avec vous (plus pour longtemps) et c'est ce qui m'a fait dire hier que vos résultats n'étaient pas à la hauteur de vos attentes et surtout de votre investissement dans le travail. Mais les choses sont en train de bouger, restez positif et optimiste.

Scorpion

Si vous avez des échos de la rencontre Mercure/Jupiter, ce sera très certainement dans le domaine des investissements ou d'une jolie somme à recevoir. Peut-être que vous avez fait une bonne affaire récemment et que la récompense financière est pour ces jours-ci ? Mais il est possible aussi que vous fassiez un important achat, une voiture, un ordinateur, quelque chose dont le prix peut quand même être assez élevé mais dont vous avez absolument besoin.

Sagittaire

Renforcée, Mercure forme un bon aspect dans votre 1er décan. De plus, elle rencontre Jupiter dans un contexte favorable à un important développement. C'est le moment de signer, ou de vous associer, ou encore d'accepter une proposition, quelque chose qui vous ouvrirait des perspectives. Les plus en phase avec cette conjoncture sont les natifs de fin novembre et début décembre. Mais attention, on peut aussi vous faire des tracasseries avec une question administrative !

Capricorne

Né fin décembre, Mercure et Jupiter ne vous mettent pas en confiance, vous doutez de ce qu'on vous dit et ne parvenez pas à distinguer le vrai du faux. Il se peut en effet que vous vous trompiez, mais ça ne sera pas parce qu'on vous aura raconté des histoires. C'est plus probablement parce que vous interprèterez mal les paroles de quelqu'un, ou parce que vous aurez l'impression qu'on veut vous entraîner dans quelque chose où les limites ne sont pas clairement définies.

Verseau

La conjonction Mercure/Jupiter est favorable aux natif de fin janvier, vous pourriez donc voir l'un de vos projets se concrétiser grâce à un coup de pouce. Mais vous pouvez aussi, sous cette conjoncture, avoir une ou des idées géniales et qui seront bien accueillies autour de vous. De toute manière, c'est une séquence chanceuse pour vous et il serait étonnant qu'il ne se passe rien, surtout si vous êtes né en 1960, 1972, 1984 ou 1996... Jupiter se trouve actuellement dans le même signe que lors de votre naissance.

Poissons

Né fin février, vous n'êtes pas du tout content parce que vous vous sentez surveillé surtout dans votre travail où, selon vous, on voudrait vous prendre en faute. Mais peut-être que vous-même avez fait une erreur par inadvertance ? Il est vrai que contemplatif comme vous l'êtes, vous êtes peut-être moins attentif au travail que les autres... Si vous avez commis une erreur, assumez-la et faites amende honorable en promettant que cela ne se reproduira pas.