L'horoscope du 24 avril 2021

publié le 24/04/2021 à 05:30

Bélier

Plus d'attention et de délicatesse portées à vos proches feront du bien à vos relations, surtout à votre couple. Sortez de votre zone de confort, allez vers les autres. Si vous prenez davantage soin d'eux, que vous les considérez, ils feront pareil, c'est la loi de la réciprocité : on reçoit ce qu'on donne, si on ne donne rien on ne reçoit rien, ou alors que des déceptions. En résumé, si vous attendez qu'on prenne soin de vous, prenez soin des autres avant tout et vous verrez le résultat.

Taureau

Ce n'est pas encore la meilleure conjoncture de l'année, faites des rangements chez vous, cela vous aidera à mettre de l'ordre dans vos pensées, à être plus positif. En tout cas si vous êtes du 2ème décan, né les premiers jours de mai. Désolée de me répéter, mais le moment n'est pas heureux, il peut même être malheureux pour certains. Mais vous allez vous reprendre, ou quelqu'un va vous y aider, parce que dès demain ce sera déjà beaucoup moins difficile, la conjoncture se dissout. Autres Taureau, vous n'êtes pas impactés, c'est une chance...

Gémeaux

Les dissonances sont toujours là, mais vous ne les prendrez pas de la même manière. En réalité, c'est la façon dont on prend les choses qui est importante, et non pas " les choses " en elles-mêmes. Il n'y a rien d'objectif dans un thème natal, ni dans l'interprétation de la course des planètes, c'est votre " vécu " à vous, la façon dont vous vous représentez la vie, les autres et les situations qui compte. Donc, aujourd'hui, votre représentation sera beaucoup plus positive, vous passerez à autre chose.

Cancer

1er décan, on peut se demander pourquoi vous faites tout pour qu'on s'énerve après vous. Est-ce que vous seriez en manque d'attention, mécontent de vous-même ? En conséquence, vous chercheriez à attirer cette attention qui vous manque en étant un poil désagréable ? Vous n'avez pas bon caractère en ce moment, vous êtes à fleur de peau et tout vous fait réagir. Mais vous avez peut-être une bonne raison ? Peut-être que vous avez de la fièvre ou que vous avez mal quelque part ?

Lion

Je ne sais pas si on peut parler de gabegie, en tout cas il y a du désordre dans l'esprit du 2ème décan. Toutefois, l'un de vos proches saura vous remettre d'aplomb. Cela dit, d'un autre côté, vous pourriez avoir entendu des mots durs, qui sont blessants pour votre orgueil de Lion, surtout que ça fait longtemps que vous n'avez pas connu une pareille période (peut-être jamais pour certains). Le positif dans votre situation, c'est que vous allez en retirer une meilleure connaissance de vous-même et des autres.

Vierge

1er décan, deux astres vous envoient de bons influx, le Soleil et Mars. Des planètes de Feu qui boostent vos énergies, vous allez être une vraie machine de guerre ! C'est-à-dire que si vous avez décidé quelque chose, rien ne pourra vous arrêter, votre détermination et votre volonté seront totales. Et cela ne fait que commencer pour le 1er décan, qui recevra surtout les dynamiques influx de Mars jusqu'au 9 mai. Profitez-en pour faire des projets ou pour en mettre un en route.

Balance

Les natifs d'octobre profiteront aujourd'hui d'une jolie Lune qui se trouve chez eux et qui leur donnera envie de voir des belles choses ou de les faire eux-mêmes. La dimension artistique de votre signe est accentuée à la fois par la présence de la Lune chez vous, mais aussi par la domination du Taureau, signe vénusien et donc amateur d'art et de beauté, où circulent plusieurs planètes. Maintenant, peut-être que c'est l'un de vos proche qui a du talent et qui vous en fera la démonstration...

Scorpion

Vos relations avec votre chéri/e ou avec vos proches ne sont pas formidables en ce moment si vous êtes du 2ème décan, vous êtes en pleine prise de conscience. Sachez que le côté aigu de cette crise sera dépassé demain, mais ce n'est pas quelque chose de superficiel, le fond du problème va mettre du temps à se régler et l'amélioration dépendra beaucoup de votre attitude vis-à-vis de l'autre et de ce que vous êtes prêt à changer dans vos comportements pour que ça aille mieux.

Sagittaire

C'est un bon dimanche, bien meilleur que pour d'autres signes. Les dissonances sont encore actives, mais vous aurez l'intelligence de vous projeter dans l'avenir. Et c'est, en général, la meilleure chose à faire pour être positif et constructif. En tout cas faire des projets ou trouver des idées pour progresser sera la meilleure manière d'éviter de vous prendre la tête sur des choses qui vous apparaîtront comme des détails d'ici quelque temps. Et vous aurez raison de ne pas vous fixer dessus.

Capricorne

Pour vous, la conjoncture semble être très valorisante, c'est-à-dire qu'elle vous renvoie une bien meilleure image de vous si vous êtes natif de début janvier. Souvent, vous n'êtes pas intéressé par le fait de bien vous arranger, de vous apprêter si vous êtes une femme, mais ce faisant vous vous disqualifiez volontairement aux yeux des autres. " Ils n'ont qu'à me prendre tel/le que je suis " pensez-vous. Oui, mais faites un petit effort, ne serait-ce que par politesse, et vous verrez leur regard changer.

Verseau

Même si vous êtes encore sensible aux dissonances de Vénus et Mercure, 2ème décan, vous considérerez la situation de manière plus positive aujourd'hui. Ce sont les bons influx de la Lune qui vous y aideront, c'est-à-dire que si vous êtes adulte vous saurez vous réconforter vous-même, et si vous n'êtes pas adulte c'est un proche de la famille qui saura vous consoler. Né en janvier, ça a beau être un dimanche, vous aurez du boulot à faire chez vous et pas de temps pour traîner.

Poissons

Né en février, tout est possible en ce moment, vous devez absolument profiter d'une conjoncture épanouissante pour vous ouvrir au monde et à ses richesses. Les bons aspects de Mars boostent Jupiter qui se rapproche de plus en plus de vous puisqu'elle abordera votre 1er décan le 13 mai et ce que vous mettez en route en ce moment (jusqu'au 9 mai) a des chances de connaître un beau développement. Il peut autant être question de votre travail que d'une histoire d'amour.