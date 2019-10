L'horoscope du 23 octobre 2019

publié le 23/10/2019 à 06:17

Bélier

Avec le Scorpion aux commandes, la routine très peu pour vous ! Vous montrerez toute l'étendue de vos capacités dès qu'il y aura une situation de crise. Or, c'est en période Scorpion qu'il y en a le plus, en général... Cependant, cette année ce n'est pas comme l'année dernière où le Scorpion avait vu éclore la contestation des gilets jaunes : Jupiter et Neptune allaient être dissonantes, alors que cette année elles vont être en bon aspect et ça change tout !

Taureau

Le Soleil en Scorpion vous invite à voir votre situation sous un autre angle, 1er décan, et à trouver quelqu'un pour vous aider à faire le ménage dans votre vie. Parce que c'est ce que vous demande Uranus, de vous alléger de vos contraintes, mais des contraintes que vous aviez acceptées et dont vous avez du mal à vous débarrasser parce que vous n'aimez pas le changement. Certains peuvent traverser une épreuve, révélatrice de leur capacité à s'adapter...

Gémeaux

Il y a du boulot en trop, ou il n'y en a pas assez en période Scorpion parce que le signe fonctionne de cette manière, avec lui c'est le règne du tout ou rien. Évidemment, cela peut aussi se manifester dans d'autres domaines, tout dépend du signe occupé par votre ascendant. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas être sous pression pendant toute le mois, le 1er décan qui ouvre le bal en quelque sorte sera tranquille après le 2 novembre, puis ce sera au tour du 2ème décan.

Cancer

Une agréable période, vous êtes en harmonie avec le Scorpion signe d'Eau comme le vôtre. Vos compétences et votre créativité seront très appréciées. Mais ce sera peut-être aussi une bonne période pour avoir une meilleure image de vous, votre amour propre étant souvent flatté pendant la période Scorpion : vous recevrez des compliments et serez fier de vous et de vos réussites. 1er décan, cela va durer jusqu'au 2 décembre, puis ce sera au tour du 2ème décan.

Lion

1er décan, vous aurez besoin de trouver un refuge pendant quelques jours, de ne pas vous exposer et pourquoi pas de travailler de chez vous. Suivez votre instinct, il ne vous trompera pas car c'est le point fort du Scorpion et vous avez du Scorpion en vous ! C'est en effet un des signes/secteurs fondateurs de votre personnalité et vous pouvez beaucoup lui prendre, ou beaucoup lui devoir ! En tout cas, c'est en lui que vous puisez vos forces, votre détermination.

Vierge

C'est une des meilleures périodes de l'année pour diversifier vos activités, renouveler votre clientèle ou apprendre quelque chose qui vous servira. Vous êtes un cérébral qui a besoin de se remplir la tête de connaissances et la période s'y prête (jusqu'au 2 novembre pour le 1er décan de votre signe). En outre, vos relations avec votre entourage, votre proche parenté, auront leur importance (chaque décan sera concerné), on aura besoin de vos conseils.

Balance

Le Scorpion gère votre argent, avec ce signe c'est tout ou rien mais cette année cela pourrait être une période positive car vous vous en êtes donné les moyens. Jupiter a joué son rôle en donnant plus d'importance à certaines activités qui ne vous rapportaient pas beaucoup auparavant et qui se sont mises à rapporter davantage. Ou alors, vous avez ajouté une nouvelle branche et c'est celle qui vous rapportera le plus dans les jours qui viennent (1er décan, jusqu'au 2/11).

Scorpion

Bon anniversaire ! Le 1er décan ouvre le bal, le renouveau est en marche et même si vous n'aimez pas le changement, vous en tirerez d'importants bénéfices. Vous le savez, Uranus s'oppose à vous et ce n'est pas toujours une tranche de vie facile parce que vous devez vous adapter à un nouveau schéma, mais c'est un schéma qui va vous donner plus de liberté et certainement plus de facilités à vous entendre avec les autres. Mais d'une manière différente.

Sagittaire

La période Scorpion va demander à chaque décan à son tour de privilégier l'intérieur sur l'extérieur, de puiser dans ses ressources pour donner le meilleur. Le premier décan est à l'oeuvre dès aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre compris, qui est d'ailleurs le jour où Jupiter vous quittera pour entrer en Capricorne, nous en reparlerons. Profitez aussi de la période Scorpion pour vous plonger davantage dans l'étude de la spiritualité ou d'une forme de médecine.

Capricorne

Le Scorpion n'a pas bonne réputation, vous non plus mais on se fait de fausses idées. Vous apprécierez l'empathie dont sait faire preuve ce signe mal connu. Il est votre ami parce que vous ne vous laissez pas impressionner par la vision, mauvaise la plupart du temps, qu'on a de lui et qui date de l'antiquité. En tout cas, vous pourrez profiter de son instinct imparable et de sa formidable perspicacité pour aider vos amis et relations professionnelles.

Verseau

Ce sont à présent vos objectifs, les buts à atteindre qui sont au premier plan et grâce au Scorpion, tous les moyens seront bons pour doubler vos concurrents. Il y aura certainement des jalousies autour de vous, des problèmes avec un supérieur pour certains. On pourrait également vous reprocher votre extrême fermeté, un côté trop entier et trop déterminé qui ne tient pas compte des réelles possibilités de vos collaborateurs ou employés.

Poissons

C'est une bonne période qui vous attend, la chance, les opportunités, les progressions seront au rendez-vous des prochains jours pour le 1er décan. En effet, le Soleil va s'opposer à Uranus, planète de l'évolution, et comme ils seront tous deux en harmonie avec vous, ça pourrait faire des étincelles si vous êtes né autour du 23 février. Mais Uranus a déjà fait la plus grosse partie de son travail, mais il n'empêche que vous avez encore une ou deux marches à grimper.