L'horoscope du 19 novembre 2020

publié le 19/11/2020

Bélier

Vous chercherez à être le plus lucide possible sur vos interlocuteurs et aurez tendance à être un peu moqueur, taquin, de manière à voir comment ils réagissent à ces micro-agressions. Il se peut que vous ne soyez pas conscient de votre manière de vous exprimer, que cela se manifeste en-dehors de votre volonté, mais vous sentirez que c'est ce que vous devez faire pour ne pas être manipulé par certains. Par ailleurs, il peut y avoir de la jalousie de la part de collègues.

Taureau

Mercure s'oppose à présent au 2ème décan, jusqu'à mercredi prochain, et si vous voulez obtenir un accord ou vous entendre avec quelqu'un, il faudra faire preuve de souplesse et accepter les compromis. Il est possible que vous ayez un prix à négocier parce que vous achetez ou vous vendez et Mercure vous dit de ne pas rester fixé sur l'idée que vous vous faites du prix que vous devez payer ou qu'on doit vous payer à vous. Plus vous serez conciliant, mieux ça marchera.

Gémeaux

Chez vous aussi, c'est le 2ème décan qui reçoit à présent les influx de Mercure en Scorpion ; il s'agit d'être un peu plus perfectionniste au travail et même, pour certains, d'arriver à l'heure. On ne vous dit peut-être rien, mais quelque part vous savez que vous tirez un peu trop sur la corde et que si vous ne vous remettez pas sur des rails vous allez avoir droit à des remarques. Par ailleurs, pour certains, un rendez-vous avec le médecin devra être pris d'ici mercredi prochain.

Cancer

Vous aurez le plaisir d'entendre des paroles agréables et même des compliments flatteurs natif du 2ème décan. Vous penserez que ce n'est pas gratuit, qu'on veut obtenir quelque chose en échange, mais ce sera probablement sincère, Mercure en Scorpion ne ment pas ! Par ailleurs, c'est une bonne configuration pour vos rendez-vous, déplacements, démarches ainsi que pour vous interroger : faire un bébé ou attendre encore un peu... Certains auront des idées créatives.

Lion

Une date anniversaire, une rencontre fortuite, un rêve, quelque chose vous ramènera en arrière, 2ème décan, et remuera des souvenirs que vous aviez bien enfouis. Certains pensaient même que c'était oublié, que la personne ou la situation en question avaient disparu de votre vie... Mais il se peut aussi que lors d'une visite à un proche, ou d'un proche, vous en veniez à parler d'une époque, à regarder des vieilles photos et que cela provoque en vous des émotions liées à la nostalgie. Une journée, ou même une demi-journée...

Vierge

Né entre le 2 et le 12 septembre, Mercure vous envoie d'intéressants influx. Ils vous pousseront à être encore plus curieux que d'habitude, plus ouvert sur les autres et désireux d'apprendre. Mais il se peut aussi que vous ayez quelque chose à transmettre, une information que vous avez eue, ou tout simplement votre savoir, votre expérience : peut-être vous demandera-t-on de former quelqu'un par exemple. Cependant, certains pourraient faire un stage, une formation pour eux.

Balance

C'est au tour du 2ème décan, d'ici mercredi prochain, de devoir réclamer une somme qu'on ne lui a pas payée ou de parler budget avec votre chef ou avec votre partenaire. D'une manière ou d'une autre, il sera question d'argent et si vous avez quelque chose à acheter pour le bon fonctionnement de votre travail ou de votre maison, c'est le moment ! Avec Mercure en Scorpion vous ne risquez pas de vous tromper, vous y verrez clair et ne vous laisserez pas influencer.

Scorpion

Après des allers et retours dans le 1er décan, Mercure atteint enfin votre 2ème décan où elle ne forme pas d'aspect avant dimanche. Vous serez donc libre de penser, de parler surtout, de dire tout ce qui vous passe par la tête. Mais ça ne sera peut-être pas innocent, il y aura une intention cachée derrière cette spontanéité qui ne vous est pas habituelle. En donnant l'impression que vous n'avez pas réfléchi, ce sera peut-être une manière de surprendre vos interlocuteurs.

Sagittaire

Mercure en Scorpion vous oblige à plus de discrétion 2ème décan. D'habitude, contrairement à d'autres, vous parlez très spontanément, tout en ayant réfléchi à ce que vous allez dire. Là il s'agira de ne pas être spontané, surtout lors d'une discussion avec un proche (demain ou samedi) et au contraire de paraître réfléchi et ferme dans votre façon de vous exprimer. L'autre ne doit détecter aucune faiblesse dans votre discours.

Capricorne

2ème décan, donc né du 1er janvier au 10 inclus, Mercure sera une alliée de poids jusqu'à mercredi prochain. Si vous avez besoin d'un coup de main ou d'un coup de chance, vous l'aurez. Et si vos amis ont un service à vous demander, vous leur rendrez volontiers car vous savez d'avance que ce sera donnant-donnant et que si vous avez besoin, ils seront là. Un ou des projets pourraient également vous occuper la tête, parlez-en avec vos proches.

Verseau

Un important rendez-vous pourrait être au programme des prochains jours, 2ème décan : jusqu'à mercredi prochain vous pourrez avoir un entretien intéressant, pour du boulot ou pour parler d'un projet. Votre sérieux et votre expérience seront d'importants atouts pour, justement, qu'on vous prenne au sérieux. Mais il s'agira, pour certains, de remonter les bretelles à un collaborateur, un employé, ou si vous êtes en famille, à l'un de vos enfants qui semble vous cacher des choses.

Poissons

Un petit plus pour ceux du 2ème décan, grâce à de bons influx de Mercure. Vous paraîtrez sympathique à ceux qui vous entourent, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Ne faites pas votre timide, ne restez pas dans votre coin quand vous êtes en société, mêlez-vous aux conversations et exprimez vos idées, vos opinions, elles ne sont pas moins intéressantes que celles des autres. Et Mercure vous aidera à avoir une meilleure confiance en vous.