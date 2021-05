L'horoscope du 19 mai 2021

publié le 19/05/2021 à 05:30

Bélier

Rapidité, efficacité, et bons contacts avec les clients ou les proches, voilà ce que vous demande le Soleil en Gémeaux à partir de ce soir. Vous allez certainement pouvoir multiplier vos activités, entamer plusieurs choses en même temps, il faudra juste veiller à ne pas vous disperser et à ne pas trop rester à la surface de ce que vous entreprenez. Vous pourriez lâcher une ou des activités en cours de route parce que vous vous apercevrez, par exemple, que le temps vous manque et que vous avez surestimé votre capacité de travail.

Taureau

C’est une des meilleures périodes de l’année pour vous remettre à flots côté finances si vous étiez dans le rouge. Il y a quelque chose qui va redémarrer dans ce domaine, surtout vers la nouvelle Lune du 10 juin. Cela dit, les informations ne seront pas claires et vous vous demanderez parfois ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, les limites n’étant apparemment pas bien définies. Mais en tout cas, vous pouvez vous attendre à ce que ça bouge dans le mois qui vient.



Gémeaux

Bon anniversaire ! A l’exception de ceux nés ces jours-ci et qui ont une sorte de phobie administrative, vous pouvez vous dire que votre année sera profitable, surtout sur le plan professionnel, sauf né après le 15 juin à cause de Neptune. Mais même avec cette dissonance déstabilisante, les aspects de Jupiter joueront leur rôle et vous permettront d’élargir votre champ d’action et peut-être de découvrir un autre domaine que celui dans lequel vous étiez auparavant.

Cancer

Avec les Gémeaux, c’est une période d’observation, d’attente et de bilan aussi qui s’ouvre. Chaque décan à son tour sera, pendant quelques jours, incité à se poser des questions sur son avenir, sur son travail et la façon dont il va falloir s’organiser organiser pour améliorer la rentabilité. Votre communauté, votre corporation (restauration, arts, spectacles) peut également être l’objet d’une réflexion et d’une possible remise en question dans sa manière de fonctionner.

Lion

Le Soleil en Gémeaux, non loin de Mercure et Vénus, éclaire votre secteur d’espoir, qui gère également les aides que vous pouvez recevoir. Mais la question est : votre activité a-t-elle encore besoin de recevoir des aides ? Elle pourrait bientôt reprendre ou avoir repris (prévisions écrites le 9 avril). En tout cas, si besoin est, vous pourrez redemander une aide. Mais l’espoir d’un avenir plus serein et surtout plus stimulant pour vos activités peut vous porter pendant plusieurs jours.

Vierge

L’arrivée du Soleil en Gémeaux, déjà occupé par Vénus et Mercure, met encore plus l’accent sur votre sens du devoir, sur vos obligations professionnelles et familiales. Apparemment, vous serez sur tous les fronts, chaque décan à son tour, à commencer par les natifs d’août qui reçoivent en ce moment une dissonance de Jupiter, accentuée par le Soleil. Une affaire administrative, une injustice, peuvent vous mettre sens dessus-dessous, mais vous avez trop le nez dessus, il faudrait prendre du recul. De toute manière ça s’arrangera.

Balance

La période Gémeaux est toujours très bonne pour vous, elle vous autorise à en faire plus, à dépasser vos limites, et tout ça pour atteindre l’un de vos objectifs, mettre quelque chose sur des rails, un projet qui pourrait vous rapporter par exemple. Mais il est possible aussi que vous pensiez à vos vacances et que vous les organisiez, que vous contactiez des personnes, des lieux susceptibles de vous accueillir. A priori, vous aurez de bonnes idées, tout vous plaira, le problème sera de choisir.

Scorpion

Le secteur occupé par les Gémeaux est un secteur Scorpion, vous ne serez donc pas dépaysé. Votre humour et votre sens de la dérision seront vos meilleures armes pour vous défendre, si jamais (2ème décan) Saturne vous fait encore des misères et que vous n’avez pas retrouvé votre tranquillité intérieure. Certes, la crise que vous avez vécue n’est pas terminée, mais le moment est venu de vous interroger sur ce que vous pouvez en retirer de positif et en faire une force.

Sagittaire

Face à vous à présent, le Soleil voisine avec Vénus et Mercure, ce qui est de bon augure pour les accords et autres contrats. Toutefois, pour certains natifs du 3ème décan, nous avons vu que cela pouvait s’avérer compliqué à cause de la dissonance, toujours active, entre Mercure et Neptune. Ce n’est donc pas le moment de prendre une décision, de faire un choix, il vous est conseillé d’attendre la semaine prochaine. 1er décan, vous subissez une attaque injuste.

Capricorne

Une période studieuse, avec les Gémeaux aux commandes jusqu’au 21 juin. Chaque décan aura droit, à son tour, aux influx solaires et ils éclaireront fortement le domaine du travail et de la forme. A priori, votre priorité sera le travail et sa possible reprise (pour certains) autour de la nouvelle Lune des Gémeaux le 10. Selon les astres, ce sera encore soumis à des restrictions qui ne vous permettront peut-être pas de travailler comme vous en avez l’habitude.

Verseau

En principe, les Gémeaux sont une des meilleures périodes de votre année, car le Soleil occupe un secteur solaire, qui vous met en valeur et attire l’attention sur vous, sur ce que vous faites, mais aussi sur votre personnalité (toujours un peu spéciale chez le Verseau). Et comme Mercure et Vénus sont également dans ce signe, on peut penser que vous allez faire parler de vous, soit dans le cercle restreint de vos proches, soit d’une manière plus large. On pourrait même vous faire de la pub !

Poissons

C’est le domaine de la maison et de la famille qui est à présent occupé par le Soleil et votre priorité, 1er décan, devrait être de respecter une consigne qu’on vous a donnée. Le Soleil est en effet en dissonance avec Jupiter pour trois ou quatre jours, et peut-être êtes-vous obligé de mettre quelque chose aux normes dans votre logement. Il n’est pas sûr que vous respectiez cette consigne et si vous ne le faites pas, vous vous ferez taper sur les doigts. Toutefois, il y a d’autres interprétations pour cette conjoncture, mais ce qu’elle dit c’est qu’il faut éviter toute négligence.