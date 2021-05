L'horoscope du 18 mai 2021

publié le 18/05/2021 à 05:30

Bélier

Vous qui êtes généralement la franchise incarnée, vous allez même parfois trop loin, vous parlez trop cash, eh bien avec la dissonance Mercure/Neptune, vous chercherez à ménager quelqu’un, au prix parfois d’un mensonge, mais l’intention sera bonne. Cela dit, il est aussi possible (cela s’adresse surtout au 3ème décan) qu’on cherche à vous faire prendre des vessies pour des lanternes mais vous y verrez clair et cela vous amusera. Vous retournerez la situation en vous moquant ouvertement de la personne en question.

Taureau

On reparle de Mercure aujourd’hui parce qu’elle entre dans le 3ème décan des Gémeaux et que sa dissonance avec Mercure va être exacte. Je vous rappelle que vous pouvez faire des erreurs sous cette conjoncture, rien de grave cependant, mais faites attention avec les chiffres ainsi qu’avec un objet auquel vous tenez et que vous pourriez égarer ou même vous faire dérober. Un peu plus d’attention vous permettra certainement d’éviter ces inconvénients.



Gémeaux

Mercure vient d’entrer dans votre 3ème décan et sa mésentente avec Neptune se fait de plus en plus exacte. Je vous réitère mes conseils de prudence, vous ne calculerez pas vos limites, pas plus que celles des autres. Il est donc important que vous réfléchissiez avant de parler ou d’agir, votre charmante spontanéité doit être contrôlée pendant quelques jours, vous pourriez faire une énorme gaffe. Et attention aux extrêmes, ne pas être trop sûr de vous, ni trop soumis ou dévalorisé.

Cancer

La dissonance Mercure/Neptune qui nous occupe aujourd’hui sera exacte entre vendredi et samedi, mais vous pourriez déjà sentir que quelque chose ne fonctionne pas comme d’habitude. Qu’on ne vous parle pas franchement, par exemple, ou que ce qu’on vous dit vise à vous manipuler... Méfiez-vous aussi de promesses trop vagues pour être sincères et vous-même, ne promettez rien si vous ne savez pas comment vous allez pouvoir tenir votre promesse.

Lion

Mercure étant bien placée par rapport à vous, vous ne serez pas méfiant et vous croirez en ce que les media, ou quelqu’un de proche vous diront. Les informations pourraient être fausses, ou c’est vous qui les interpréterez de travers. Quoi qu’il en soit, restez attentif à tous vos échanges, vous pourriez avoir affaire à quelqu’un de sournois ou de malhonnête, notamment si vous devez discuter d’argent. Si vous vendez ou achetez un bien, par exemple, et que vous êtes en négociation.

Vierge

Plus que d’autres, vous ressentirez dissonance Mercure/Neptune 3ème décan. Vous pourriez perdre tout ou partie de vos illusions sur l’un de vos proches, que vous voyez sous un autre jour depuis quelque temps. Peut-être avez-vous découvert que cette personne était manipulatrice ? A moins qu’il ne s’agisse de l’un de vos enfants dont vous vous apercevez qu’il ou elle vous ment et cela vous désole. Mais tous les enfants mentent, c’est tout à fait normal, c’est une défense.

Balance

Mercure est également bien placée pour votre signe, vous n’aurez donc pas à supporter les inconvénients de sa dissonance avec Neptune. Sauf si vous cherchez la petite bête, que vous voulez faire quelque chose de parfait : dans ce cas, vous ne pouvez qu’être déçu car vous n’atteindrez pas cette perfection que vous recherchez. Par ailleurs, dans certains cas, il se pourrait qu’une personne avec qui vous travaillez ou que vous voyez tous les jours se montre insaisissable.

Scorpion

Il se peut que l’un de vos échanges tourne mal, ne dites pas des choses qui dépasseraient votre pensée et que vous regretteriez par la suite. Emporté par votre élan et votre recherche de la vérité, vous pourriez en effet vous montrer vexant, ou vouloir faire honte à quelqu’un pour quelque chose, somme toute, d’anodin. Aussi, réfléchissez bien avant de vous exprimer. Et si quelqu’un cherche à vous manipuler, cette personne trouvera à qui parler : on ne vous la fait pas !

Sagittaire

Vous aussi vous risquez d’être ennuyé par cette dissonance Mercure/Neptune, on pourrait vous faire une proposition très tentante, mais qui peut vous imposer de trahir quelqu’un, à moins que cela ne vous demande de vous éloigner de votre base habituelle. Cela dit, plus simplement et pour la plupart des membres du 3ème décan, il se peut que quelqu’un vous raconte des bobards, ou que vous vous aperceviez qu’on vous a donné une fausse information.

Capricorne

Vous avez certainement plus de contrariétés à cause d’un partenaire affectif ou professionnel qui est de très mauvaise humeur en ce moment, qu’avec la dissonance entre Mercure et Neptune. Celle-ci peut même vous aider à vous servir davantage de votre imagination dans votre activité. Toutefois, vous pourriez (dans certains cas) trouver qu’un collègue exagère parce qu’il ou elle n’a pas un comportement adapté et qu’il dépasse les limites.

Verseau

Mercure étant en bonne position par rapport à vous, vous aurez une imagination florissante et des idées par milliers. Mais il faudra vous méfier de leur côté utopique. Vous êtes du genre à vous enthousiasmer pour des idées qui ne sont parfois tout simplement pas réalisables. Par ailleurs, vous pourriez avoir des doutes sur la sincérité de l’un de vos interlocuteurs, ou ne pas très bien comprendre où il/elle veut en venir ; ça ne sera pas très clair.

Poissons

Avec Mercure et Neptune en bisbille pendant quelque temps, vous aurez du mal à démêler le vrai du faux, natif du 3ème décan. Ou alors vous manquerez d’assurance face à quelqu’un qui profitera de votre faiblesse pour tenter de vous manipuler. Essayez de ne pas vous laisser faire. Toutefois, ce sont des extrêmes et la plupart du temps il sera question d’un mensonge, mais d’un mensonge qui peut avoir des répercussions plus longues que vous ne le pensez.