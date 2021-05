L'horoscope du 21 mai 2021

publié le 21/05/2021 à 05:30

Bélier

Une invitation pourrait être au programme du week-end, à moins qu’un tendre tête à tête ne soit prévu, surtout si vous êtes du 2ème décan, né autour du 5. Mais si vous avez ce bon aspect de Vénus qui permet de penser qu’il y aura du plaisir, vous avez aussi la dissonance de Mars (né aux mêmes dates) qui indique que vous avez un conflit à régler ou une décision à prendre. Cela pourrait rester présent à votre esprit et du coup votre soirée ne sera pas aussi agréable que prévu.

Taureau

Ça ne sera pas du repos ce week-end, non pas que vous serez envahi d’obligations, mais c’est votre mental qui sera très occupé, votre cerveau ne se reposera pas, lui. Vous aurez mille choses en tête et donc une forte charge mentale. Du coup vous vous sentirez nerveux, pas toujours en phase avec votre entourage, mais vous essayerez de ne pas le montrer afin que vos proches ne subissent pas vos humeurs. Mais si tout ça est à cause de l’un d’entre eux, il faut dialoguer, ne pas garder pour vous.



Gémeaux

Une bonne journée pour attirer, séduire, ou juste capter l’intérêt des autres parce que vous déborderez d’humour et que vos petites blagues feront rire tout le monde. Né autour du 6 juin en particulier, vous dégagerez beaucoup de charme et il sera difficile de vous résister. Par ailleurs, si vous avez des enfants, ils vous toucheront, vous feront rire, vous vous amuserez avec eux comme si vous aviez leur âge et eux aussi passeront un bon samedi en votre compagnie.

Cancer

La famille, surtout les enfants seront au centre de vos préoccupations, en bon papa/maman poule, vous vous inquiéterez pour ceux que vous n’aurez pas sous la main. Essayez de ne pas gâcher votre dimanche en vous inquiétant inutilement : vous aurez tendance à vous faire des idées et à prendre vos fantasmes pour une réalité. Occupez-vous des courses de la semaine, cela fixera vos pensées sur quelque chose de concret et pendant ce temps vous ne penserez pas au reste.

Lion

Un petit tour et puis s’en va... Vous rendrez visite à l’un de vos proches ou c’est lui qui viendra vous voir. Sinon, faites une grande balade, changez-vous les idées. Certes, les dissonances ne sont pas très actives en ce moment, a priori vous êtes tranquille, mais il est parfois difficile de contrôler ses pensées, surtout quand elles tentent d’imaginer ce que sera l’avenir, ce qui vous attend si les promesses d’ouverture ne sont pas tenues au plus vite (à moins qu’elles ne le soient déjà).

Vierge

Vous ne demanderez pas grand-chose ce week-end, juste qu’on vous fiche la paix et que vous puissiez vous reposer. A la rigueur, un bon repas ne vous dérangera pas. Vous aurez besoin de gourmandises, peut-être pour compenser l’énergie dépensée cette semaine, ou pour vous consoler des déceptions que produit la dissonance Mercure/Neptune. Elle est encore active ce week-end et vous oblige à être lucide sur un des choix que vous avez faits dans le passé.

Balance

La Lune traverse votre signe ce week-end, et si le 1er décan se sent libéré d’un poids, le 2ème risque de devoir affronter un conflit, surtout né vers le 10 octobre. Mais ce n’est pas nouveau, nous en parlons depuis quelques jours et cela peut aussi être un surplus de travail qui fait que vous aurez du boulot malgré le week-end. Pour le 3ème décan, il y a toujours le bon aspect de Neptune mais il est un peu trop idéaliste et peut vous conduire à vous tromper sur quelqu’un.

Scorpion

Essayez de ne pas être trop réservé, les astres vous disent de communiquer davantage, surtout avec votre conjoint qui risque de se plaindre de vos silences. Certes, un peu de mystère ne nuit pas dans le couple, mais parfois vous êtes vraiment trop silencieux. Cela dit, vous aurez peut-être besoin de vous replier un peu sur vous-même pour vous ressourcer, surtout s’il y a eu une petite crise à gérer ces derniers jours. Sauf 1er décan, tout baigne pour vous !

Sagittaire

Vous serez amicalement entouré ce week-end, il se pourrait même que vous n’ayez pas assez de temps à consacrer à la famille tant vous serez sollicité par vos amis. Mais c’est normal, quand on considère que vous avez de grandes facilités à vous faire des relations, votre sociabilité étant bien connue. Vous vous adaptez à tous les milieux, vous intégrez facilement, sauf bien entendu si votre ascendant dit le contraire (consultez les prévisions le concernant).

Capricorne

Dans l’idéal, il faudrait que ceux qui vous entourent vous obéissent parce que vous saurez mieux qu’eux ce qui est bon pour eux. Allez-y, mais en douceur SVP. Ne faites pas votre grosse voix pour autant, ne criez pas, plus vous donnerez de la voix et moins vous semblerez autoritaire. Vous aurez tendance aussi à être très exigeant vis-à-vis de vous-même, ce qui ne sera pas très reposant alors que vous êtes censé profiter du week-end pour prendre du recul.

Verseau

Un bon week-end en perspective, cela fait longtemps que vous n’avez pas ressenti une telle liberté. Un changement important s’est produit en vous, 1er et 2ème décan. C’est encore en cours pour le 2ème décan, qui est soumis à une dissonance Saturne/Uranus, le passé versus l’avenir, les contraintes versus la liberté, et même si elle est moins active, cette dissonance frustrante existe toujours ; elle ne se relâchera que pendant l’été, à la rentrée, pour revenir au mois de novembre.

Poissons

Une question d’argent risque de vous préoccuper ce week-end, probablement une facture à payer ou des taxes. Ne remettez pas à plus tard, sinon vous l’oublierez. Et tout ce que vous oubliez tend à s’accumuler et peut un jour vous créer de sérieux ennuis. Ne vous dites pas que ce n’est pas urgent tant que vous n’avez pas reçu de lettre recommandée. Vous savez, ce genre de choses crée une charge mentale, même si vous pensez que vous l’avez chassée de votre tête.