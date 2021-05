L'horoscope du 20 mai 2021

publié le 20/05/2021 à 05:30

Bélier

Si le 1er décan est stimulé positivement par le Soleil en Gémeaux, ce n’est pas le cas du 2ème décan qui lui, est stimulé par un conflit, une relation qui ne se passe pas bien. C’est quelqu’un de votre clan, professionnel ou familial, qui semble vous en vouloir de quelque chose et qui ne lâche pas prise (né après le 6 avril). Mais peut-être que c’est vous qui êtes désagréable avec cette personne ? Vous cherchez à le/la faire réagir et vous ne vous y prenez pas de la bonne manière...

Taureau

Vous cochez toutes les cases aujourd’hui, surtout si vous êtes du 3ème décan, vous sentirez qu’on vous apprécie à votre juste valeur et cela vous fera chaud au cœur. Il n’en va pas de même pour le 2ème décan, bloqué par Saturne et peut-être même bloqué physiquement à la suite d’un problème (osseux ?). Mais les bons aspects de Mars indiquent que vous faites preuve de courage, que vous vous battez et que vous ne pouvez que gagner mais au prix de gros efforts.



Gémeaux

Les prévisions sont excellentes pour le 2ème décan, qui semble avoir acquis un sens des responsabilités et une stabilité qui lui ont longtemps manqué. Pendant au moins trois ans, vous avez reçu la dissonance de Neptune qui est à présent dans le 3ème décan et qui est justement très activée ces jours-ci. Je vous en ai déjà parlé mais elle est toujours là et si vous êtes né autour du 13 juin, Neptune vous joue des tours pendables dans votre vie privée ou professionnelle. Des déceptions ?

Cancer

Vos amours sont sur liste rouge, personne n’a accès à votre coeur ? Eh bien cela changera quand Vénus passera par votre signe, à partir du 2 juin. Surtout qu’elle sera alors (1er décan) en bon aspect avec Jupiter et là, il n’y aura plus aucune porte de fermée. Un peu de patience et en attendant, occupez-vous de vous, de votre apparence physique, et surtout de votre psychisme. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes si souvent rongé par l’inquiétude, voire la peur.

Lion

Aujourd’hui encore, vous serez contrarié par vos problèmes financiers et il y a de quoi. Certains ne savent pas s’ils ont un avenir dans leur activité actuelle, l’horizon n’est pas clair, quand il n’est pas bouché pour certains. En ce qui concerne les finances, vous en avez évidemment tous plus ou moins des échos, mais le 3ème décan semble vraiment avoir du mal à être productif et à faire rentrer des sous. Soit pour lui personnellement, soit pour l’entreprise, la sienne ou celle qui l’emploie.

Vierge

La Lune occupe votre signe et se fâche avec Mercure et Neptune. Si vous êtes né autour du 15 septembre, il est possible que vous ayez une grosse dette sur les épaules. Et s’il n’est pas question d’argent, le problème que vous rencontrez vient de l’autre et de son attitude : il/elle est trop dépendant/e de vous, ou c’est vous qui l’êtes, mais vous pouvez aussi être accro à un produit, ou encore aller de déception en déception si vous cherchez l’âme soeur.

Balance

2ème décan, d’un côté Vénus vous sourit et vous invite à donner plus de place à vos sentiments, de l’autre Mars circule au zénith de votre zodiaque et vous demande des efforts pour franchir un (petit) obstacle. Cela dit, ce ne sont peut-être pas les mêmes domaines qui sont concernés. Vos amours peuvent connaître une période agréable, et votre travail être plus difficile... Toutefois, on ne peut pas éliminer l’idée que votre conjoint a un problème et que Vénus vous incite à lui donner toute la place, au détriment de vos activités habituelles.

Scorpion

Saturne et Uranus, dissonantes depuis Mars 2020, représentent les restrictions dont nous souffrons tous. Elles se séparent courant juillet, ce qui annonce un été où ces restrictions seront probablement de moins en moins pesantes. Même chose à la rentrée. Hélas, la dissonance reprend des forces en novembre, et sera exacte en décembre, surtout en fin de mois. Cela signifie-t-il que nous serons de nouveau soumis à des règles frustrantes ? C’est une possibilité. Et cela va durer jusqu’à fin janvier 22, où Saturne et Uranus se sépareront définitivement.

Sagittaire

2ème décan, vous avez les faveurs de Vénus et êtes assuré de ne pas subir de mauvais temps. Au contraire, vos relations se portent bien, vous êtes attentif aux autres, à votre conjoint, et cela vous vaut des retours positifs. Vous en profiterez jusqu’au 25, et ce sera le tour du 3ème décan de recevoir l’opposition de Vénus. Toutefois, comme Mercure, la planète de vos amours sera soumise à Neptune et le risque de subir une déception sera de 80 pour cent ! A moins que vous n’ayez déjà compris clairement ce qu’il se passe (né autour du 14 décembre).

Capricorne

2ème décan, né après le 6 janvier, on continue à vous imposer un rapport de force, alors que vous n’avez aucune envie de vous battre. Vous en avez marre, mais il faut être patient et faire des compromis jusqu’à mercredi prochain. Ce sera alors le 3ème décan qui recevra l’opposition de Mars. Il se peut aussi que votre partenaire soit de très mauvaise humeur. 1er décan, né entre le 22 et le 26 décembre, Jupiter vous envoie un bon aspect jusqu’à fin juillet. Des opportunités se présentent grâce aux relations que vous avez su vous faire.

Verseau

On voit, avec Vénus en bon aspect, que vous avez envie de vous faire plaisir, notamment 2ème décan. C’est une bonne idée, le plaisir est bon pour la santé. Offrez-vous un petit cadeau, un vêtement qui vous plaît, un objet, ou utilisez vos atouts séduction si vous avez croisé quelqu’un qui vous plaît... De toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez qu’être satisfait. A moins que Vénus ne soit affectée par de fortes dissonances dans votre thème natal...

Poissons

La planète de chance, Jupiter, est dans votre 1er décan mais l’astre solaire la regarde de travers. Auriez-vous commis une faute, une petite négligence ? Dans ce cas, il va falloir payer tout de suite, sauf si vous estimez qu’on est injuste avec vous. Mais dans ce cas, vous en avez pour plusieurs mois puisque Jupiter reste chez vous jusqu’en juillet et reviendra en décembre. Toutefois, cette dissonance du Soleil est très rapide, elle ne devrait pas avoir de conséquences sur le long terme. Il y a autre chose...