L'horoscope du 19 juin 2020

publié le 19/06/2020 à 05:30

Bélier

Je ne dis pas que c'est le nirvana, mais ça se passe bien pour ceux qui sont nés en mars. La conjonction Lune/Vénus vous adoucit, vous incite à la tendresse, aux câlins. Peut-être que vous êtes tombé amoureux très récemment et que vous êtes dans cette phase où vous avez envie de mieux connaître l'autre, où vous vous racontez vos vies et constatez à quel point vous êtes d'accord sur beaucoup de sujets.

Taureau

Vous n'avez pas fini de vous interroger sur un achat, un téléphone, une tablette par exemple, et comme souvent vous passerez des heures à comparer les produits. Pour finalement ne rien acheter ; ou en tout cas pas tout de suite. Attendez que Mercure reprenne une marche directe (le 12 juillet) tout ce que vous achèterez avant ne vous conviendra pas, vous n'en serez pas content, il peut même y avoir un défaut.

Gémeaux

Dans votre 1er décan, la Lune rencontre Vénus, ce sera donc une très agréable journée ; vous montrerez combien vous pouvez être séduisant, sexy et plein de charme. Vous avez probablement quelqu'un en tête si vous faites partie de ceux qui sont nés autour des 26 et 27 mai : vous recevez directement la conjonction de la Lune et de Vénus, Vénus étant installée " sur " votre Soleil. Une rencontre peut vous rendre heureux.



Cancer

Moins vous en direz aujourd'hui, et mieux vous vous porterez. Parler de ce que vous ressentez pourrait enlever toute magie à ce que vous vivez en ce moment, 1er décan. Cela n'a de valeur que parce que cela reste dans le secret de votre coeur, et vous en profiterez tant que vous le garderez pour vous. Cela dit, cette histoire n'existe peut-être que dans votre imagination, mais si cela vous fait du bien il n'y a aucune raison d'arrêter de rêver.

Lion

Une journée ensoleillée pour le 1er décan, l'avenir semble plus dégagé. La plupart d'entre vous n'est plus sous la pression d'Uranus et vous avez la sensation de mieux respirer. Les contraintes ont disparu, en tout cas si vous êtes né avant le 1er août et vous pourriez vous sentir des ailes aujourd'hui, surtout si vous êtes né vers les 28 et 29 juillet. Vous avez d'excitantes et amusantes perspectives, peut-être pour le week-end, ou à plus long terme.

Vierge

Si vous faites le bilan de cette semaine, 1er décan, vous n'aurez pas à vous plaindre, certains ont pu atteindre un de leurs objectifs et seront plutôt content d'eux. Ce qui est rare. C'est en tout cas une des interprétations qu'on peut donner à la rencontre Lune/Vénus qui a lieu au sommet de votre thème, dans votre secteur de carrière. Vous pourriez aussi être satisfait parce qu'une situation s'est arrangée, que vous avez trouvé un accord

Balance

C'est une belle fin de semaine qui s'annonce, avec la possibilité de vous changer très agréablement les idées, et de vivre de bons moments avec ceux que vous aimez. Est-ce que vous pourrez vous offrir un petit week-end en amoureux, 1er décan ? C'est en tout cas ce que vous souhaiterez, mais comme ça ne sera pas toujours possible, vous vous débrouillerez pour que votre quotidien soit plus varié et amusant que les autres jours.



Scorpion

Vous serez taquin, moqueur, parfois sarcastique et, même s'ils en rient, vos proches ne le vivront pas très bien, surtout si vous vous moquez de leurs petites manies. Vous avez un don pour les repérer et faire de l'ironie dessus. Mais bon, si vous voulez provoquer un confit, il n'y a pas de problème, vous obtiendrez ce que vous voulez ! Cela concerne surtout le 1er décan, le 2ème a autre chose en tête avec la rétrogradation de Mercure.

Sagittaire

3ème décan, né après le 15 décembre, vous êtes encore trop stimulé par Mars et vous vous irritez facilement. Vous êtes beaucoup plus susceptible que d'habitude, tout vous énerve et dès qu'on vous fait une remarque vous pensez que c'est dirigé contre vous, que tout le monde est contre vous... Ne seriez-vous pas un peu parano ? Les autres Sagittaire pourraient passer un excellent week-end avec leur chéri/e.

Capricorne

Certains pourraient avoir à mettre les bouchées doubles côté boulot, et pas seulement aujourd'hui, demain également. Mais vous vous adapterez, vous le prendrez bien. La plupart des Capricorne aiment leur travail, et apprécient d'être occupés, de plus vous n'aurez pas trop d'efforts à faire, apparemment ... Si ce n'est pour vous concentrer parce que vous serez facilement distrait par votre entourage.

Verseau

Des loisirs, des jeux, des plaisirs vous sont promis ce week-end, les natifs du 1er décan étant les mieux servis. En outre, l'art de la séduction n'aura pas de secret pour vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui a su vous plaire et que vous en aurez des nouvelles aujourd'hui, que vous soyez celui qui appelle ou que vous receviez un message de votre conquête. Et si vous êtes en couple, tout semble baigner.



Poissons

En ce moment, 1er décan, vos affaires de coeur semblent être liées au retour de quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, et vous vous posez des questions. Vous luttez intérieurement, apprivoisant l'idée de repartir pour un tour, puis rejetant cette idée peut-être parce que cette personne vous a fait souffrir dans le passé et que vous ne voulez surtout pas que cela puisse se reproduire. Tout cela vous tourmente...