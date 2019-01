L'horoscope du 18 janvier 2019

publié le 18/01/2019 à 05:41

Bélier

L'un de vos interlocuteurs du jour risque de vous mettre mal à l'aise, 3e décan. Vous serez face à quelqu'un qui aura l'air de deviner tout ce que vous pensez. Et cela peut aussi, dans certains cas, se produire demain. La personne en question pourrait être votre patron, ou un parent avec lequel vous avez un lien assez fort ; leur jugement, à l'un ou à l'autre, a du pouvoir sur vous et vous leur attribuez peut-être une faculté (voir à travers vous) qu'ils n'ont pas !

Taureau

Vous serez satisfait parce que vous trouverez la solution au problème matériel qui vous tracassait hier. Pas besoin de chercher, elle s'imposera d'elle-même. C'est le côté pratique des associations entre Mercure et Pluton : c'est l'inconscient qui fait tout le travail ! Mais vous aurez une autre facilité avec cette conjoncture (qui touche surtout le 3e décan) : vous devinerez les intentions cachées de vos interlocuteurs ; très utile pour toute négociation.

Gémeaux

3e décan, votre planète à vous, Mercure vous invite à approfondir, à aller au-delà des apparences, surtout si vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Il se trouve que Vénus est face à vous et que sa dissonance avec Neptune peut vous inciter à ne voir que le bon côté des autres, à zapper ce qui ne va pas et que pourtant vous " sentez ". Mais, avec Mercure et Pluton pour alliées, vous serez plus lucide qu'on pourrait le penser et plus rationnel aussi.

Cancer

La paire Mercure/Pluton s'oppose à vous natif du 3e décan. C'est un moment de vérité qui vous donne un autre éclairage sur un/e partenaire difficile à vivre. Il ou elle a probablement une histoire compliquée, une enfance solitaire, et il/elle vous fait de la peine, ce qui lui permet de maintenir un pouvoir sur vous ! On le sait, le Cancer est particulièrement sensible et quand on lui raconte des histoires d'abandon, il en est tout retourné car il s'identifie.

Lion

La conjoncture semble être à vos pieds 2e décan, et si vous êtes du 3e ça ne sera pas la chance qui vous servira, mais votre formidable puissance de travail. Alors, qu'est-ce qui est le mieux : avoir un coup de chance ou obtenir ce que vous voulez par la force du travail et de la volonté ? A vous de décider, mais très bientôt vous disposerez des deux (fin du 2e décan et début du 3e) ! Par ailleurs, le Soleil sera en Verseau dimanche, et déjà vous pourriez être stressé 1er décan.

Vierge

Si le 2e décan se sent un peu dévalorisé en ce moment, ce n'est pas le cas du 3e décan. Vous disposez d'un pouvoir de conviction qu'on vous envie. Vous faites des jaloux et des envieux car vous pourriez vendre la Tour Eiffel à des touristes avec une telle configuration (Mercure conjointe Pluton et en bon aspect avec vous). En outre, si vous avez une démarche à faire ou un rendez-vous dans la journée, vous en imposerez à votre interlocuteur.

Balance

Quelque chose et peut-être quelqu'un vous attire fortement, 3e décan, mais on a l'impression que vous n'y croyez pas et que vous cherchez à vous protéger. Vous ne voulez pas souffrir, et c'est normal, mais en même temps si vous passez votre temps à éviter les relations parce que vous avez vécu de mauvaises expériences, vous n'y arriverez jamais ! Il ne faut surtout pas vous refermer sur l'avenir parce que le passé n'a pas été clément, ce n'est pas du tout le bon calcul.

Scorpion

3e décan, avec Mercure-Pluton vous aurez une sorte de détecteur de mensonges et d'embrouilles intégré. Vous l'avez déjà, mais ce sera très amplifié. Toutefois, il y a peut-être une autre manière de vous servir de vos petites antennes : il se peut que vous ayez bientôt l'occasion de faire une bonne affaire - vente ou achat - et que vous soyez à l'écoute des signes qui vous diront si " ça va marcher " ou pas. Et vous avez drôlement raison d'écouter les signes, ça vous sert pour tout !

Sagittaire

Vos relations avec vos partenaires, fournisseurs ou associés sont au 1er plan si vous êtes né après le 3 décembre. Mais attention, il peut y avoir un malentendu. Vous croirez qu'on vous a dit ou promis quelque chose et on vous dira le contraire ; du coup, vous serez mécontent et vous vous poserez des questions : à quel moment vous ou votre interlocuteur vous êtes-vous mal compris ? Demandez-vous si vous n'avez pas entendu, compris, ce que vous vouliez entendre ou comprendre.

Capricorne

Mercure, qui gère vos échanges, aborde votre 3e décan. Né après le 10 janvier, vous serez non seulement le meilleur négociateur, mais vous aurez de l'humour. Et un humour très sarcastique, qui fera beaucoup rire sans pour autant égratigner les autres. Votre sens de l'observation sera très développé et ce sera également une aide lorsque vous serez en rendez-vous et que vous aurez à convaincre. Vous saurez lire les micro-expressions, le langage corporel.

Verseau

Vous aussi, 3e décan, vous aurez beaucoup d'intuition ainsi qu'une belle empathie. Vous saurez vous mettre à la place de vos interlocuteurs. Cela vous aidera d'abord à mieux les comprendre et ensuite à trouver leur faille, leur faiblesse, ce qui pourrait vous permettre de leur donner des conseils de bon sens. Par ailleurs, né début février, vous êtes encore très favorisé dans le domaine relationnel et galvanisé par une rencontre.

Poissons

2e décan, né après le 3 mars, Neptune fait encore parler d'elle à travers sa mésentente avec Vénus. Ne vous mélangez pas les pinceaux côté cœur. Vous pourriez attribuer à l'autre des qualités qu'il ou elle n'a pas, et pour beaucoup d'entre vous ce n'est pas nouveau ! Je vous l'ai déjà dit, il est possible que vous soyez engagé dans une relation qui ne vous fait pas du bien et que vous ayez le plus grand mal à vous en dégager. Au moins, vous y voyez clair à présent !