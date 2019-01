L'horoscope du 20 janvier 2019

publié le 20/01/2019 à 06:24

Bélier

Pour vous, c'est une bonne période qui s'ouvre, d'autant plus que le Verseau gère vos alliances professionnelles et la partie la plus amicale de votre personnalité. Si vous avez réussi à vous faire un réseau relationnel, ou si vous faites partie d'un réseau existant, il aura plus d'importance pendant la période Verseau parce qu'il y aura de l'entraide, de la solidarité dans l'air. Et si vous avez besoin des conseils d'un spécialiste, vous tomberez sur la bonne personne.

Taureau

Le Verseau joue un rôle important dans votre construction personnelle. C'est grâce ou à cause de lui que vous êtes parfois si fortement entêté et obstiné. Vous rejetez également toute forme de contrainte, ce qui est typique du Verseau, et supportez mal qu'on vous dicte vos comportements. En outre, votre carrière est gérée par ce signe et justement, si vous êtes du 1er décan, vous êtes dans une période charnière, et c'était déjà le cas l'année dernière.

Gémeaux

C'est la partie de vous la plus ouverte au monde, la plus conviviale et la plus sympathique qui est mise en avant par le Verseau. Vous serez très apprécié, et certains pourront développer une relation particulière, amoureuse ou amicale, qui leur apportera beaucoup. Mais le Verseau représente aussi, pour les Gémeaux, les relations avec la loi, l'ordre, la justice : il est possible que vous ayez à prendre un avocat pour faire respecter vos droits.

Cancer

Dans votre zodiaque personnel, le Verseau représente tout ce qui est mutation, transformation, mort/renaissance. Il révèle votre niveau de confiance en la vie. Dans la pratique, pendant la période où il est aux commandes, vous vous posez souvent des questions sur l'honnêteté des autres, sur les jalousies que vous sentez autour de vous et sur la manière de déminer le terrain. Mais les histoires d'argent ne sont jamais absentes en période Verseau.

Lion

Le monde extérieur, les autres et votre schéma relationnel sont du ressort du Verseau. Il est aussi en charge de votre couple et de vos éventuelles rencontres. C'est la partie de vous qui est la plus attachée à l'avis des autres, à leur regard sur vous, et en même temps le Verseau vous incite à vouloir avoir la main sur ceux que vous aimez, à être celui ou celle qui domine (le Verseau ayant souvent un côté tyrannique). A part pour le tout début du signe, cette période sera favorable à vos relations si vous leur lâchez un peu la bride.

Vierge

C'est du Verseau que vient votre goût pour le travail, votre perfectionnisme et surtout le fait que vous vous attardez parfois sans raison sur des détails. Quand on discute avec vous, il arrive que vous reveniez sans cesse sur le même point afin de l'analyser à fond et de le vider de son contenu émotionnel. Ainsi il n'est plus qu'un fait que vous pouvez contrôler. Parce qu'avec le Verseau, il y a toute une partie de vous qui rejette l'irrationnel au profit du rationnel

Balance

La part créative de votre personnalité, votre goût pour l'art sous toutes ses formes vous vient du Verseau, de même que votre désir d'aider l'autre. C'est plus fort que vous, vous avez besoin que vos relations soient harmonieuses et que ceux que vous aimez n'aient pas de problème. Et quand ils en ont, vous n'avez de cesse de leur trouver des solutions ou de les consoler s'ils sont dans la peine. Et si le Verseau est fort dans votre thème, vous pouvez exercer une activité artistique.

Scorpion

Votre vie intime et familiale est sous la férule du Verseau, votre enfance aussi. Plus que d'autres, vous reproduisez sans le vouloir des schémas du passé. Par exemple, si vous vous êtes senti rejeté par vos parents ou à l'école, à l'âge adulte vous aurez tendance à provoquer des situations où vous vous sentirez rejeté. Mais vos dons indéniables pour la psychologie ou toutes les nouvelles techniques, voire les sciences, vous viennent également du Verseau.

Sagittaire

Toute votre communication et vos moyens d'expression sont gérés par le Verseau, c'est la raison pour laquelle vous appréciez tellement les débats d'idées. Et surtout quand ils vous permettent d'exprimer vos opinions les plus contradictoires ! Vous avez de la répartie, des idées parfois provocantes, et c'est une partie de vous qui vous distingue des autres. Votre soif de connaissances, votre désir d'apprendre viennent également du Verseau.

Capricorne

Vos instincts de base sont liés à l'influence du Verseau. Et si certains sont très détachés des nourritures terrestres, les autres en sont au contraire dépendants. Mais il y a toujours un moment dans votre vie où vous vous posez la question de savoir ce que vous recherchez vraiment dans votre volonté d'acquérir, de gagner de l'argent et de posséder. A un moment ou à un autre, se pose la question du détachement et du lâcher prise face à notre société de consommation.

Verseau

Bon anniversaire ! C'est une année positive, le 1e décan en a déjà fait l'expérience, il faut juste faire attention à ne pas accorder trop facilement votre confiance. Vous l'avez déjà fait par le passé et cela ne vous a pas porté chance. Or, cette année devrait être chanceuse grâce à Jupiter, qui occupe un secteur lié aux projets et à l'espoir. Et si ça marche bien pour ceux de janvier, le 2e décan risque de " se faire avoir " ou de croire en des promesses fumeuses.

Poissons

Le Verseau, c'est la partie de vous qui est révoltée contre l'injustice et qui est profondément humaine. C'est de lui que vient votre besoin d'aider autrui. Peut-être parce que vous-même n'avez pas été aidé lorsque vous en aviez besoin, ou parce que vous avez dû vous faire du souci pour un parent qui n'était pas tout à fait " normal ". Vous êtes littéralement assujetti à ce besoin d'aider/d'être aidé et c'est parfois un peu lourd à porter, ou difficile à vivre pour vos proches.