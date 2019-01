L'horoscope du 19 janvier 2019

publié le 19/01/2019 à 07:16

Bélier

Un orage risque d'éclater, 2e décan, vous ne supportez pas le moindre refus en ce moment, or vous devez affronter de nombreuses fins de non-recevoir. Mais ça va bientôt s'arrêter, surtout si vous êtes né entre le 31 mars et le 4 avril... Il se peut aussi que quelque chose du passé soit revenu dans le présent et que ça ne soit pas du tout positif pour vous... On pourrait penser que vous faites exprès de dépasser les limites pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Reprenez-vous !

Taureau

À l'exception du début du signe, vous serez content de ce week-end où vous serez chaleureusement entouré et doté d'une forte influence sur vos proches, 3e décan. Toutefois, à cause de l'opposition de la Lune et de Saturne, vous vous poserez des questions, vous vous demanderez si vous avez raison d'être en confiance. Oui, si vous êtes du 3e décan, vous avez raison car vous recevez pour deux-trois ans un bon aspect de Pluton qui vous donne un pouvoir particulier.

Gémeaux

Ce n'est pas facile pour vous, mais vous devriez parvenir à contrôler vos dépenses parce que vous saurez vous refuser ce que vous ne pouvez pas vous offrir. Certes, la Lune en secteur 2 vous rend très gourmand, dans tous les sens du terme, mais en même temps cette " gourmandise " sera à éclipses et dans les moments où elle ne vous taraudera pas, vous saurez prendre de la distance avec vos impulsions tentatrices en matière de dépenses.

Cancer

De passage chez vous, la Lune vous incite à vous intérioriser, voire à vous renfermer, surtout né entre le 3 et le 7 juillet. Une situation vous tracasse, et engendre même de la peur chez certains d'entre vous. Mais ne voyez pas le verre à moitié vide car vous serez bientôt débarrassé de ce problème, il suffit que vous pratiquiez le détachement saturnien, que vous ne vous accrochiez pas à quelque chose ou à quelqu'un qui semble être lié à votre passé. Tourner la page vous fera peut-être du bien ?

Lion

Profitez de ce week-end, non pas pour vous activer dans tous les sens, mais pour vous reposer, autant le corps que l'esprit. Vous êtes à plein régime en ce moment ! A un moment ou à un autre où il faut recharger vos batteries et ce week-end me semble parfait pour rester en famille et ne rien faire. Laissez les initiatives aux autres, ne cherchez pas à exercer votre autorité et votre contrôle, même si cela vous contrarie de montrer une image de vous que vous n'aimez pas !

Vierge

Prévoyez un bon week-end, 1er et 3e décan, l'amitié et surtout l'entraide seront au premier plan. C'est moins facile pour le 2e décan, qui a un choix à faire. Un choix qui peut se révéler très difficile mais vous êtes soutenu par Saturne et même si vous êtes très incertain, vous devriez aller vers Saturne c'est-à-dire vers la dignité. Le mieux serait de faire ce qu'il faut pour réparer votre image, votre estime de soi, qui sont peut-être descendues à un niveau assez bas.

Balance

C'est juste un week-end pas terrible pour le 2e décan, mais ça ne durera que le temps de ce week-end précisément. Gardez votre calme et restez philosophe. Votre partenaire risque de vous prendre la tête, parfois pour des bêtises ; vous vous direz qu'il ou elle cherche la petite bête... Fort heureusement, vous avez droit aux bons influx de Jupiter et il y a quelque chose qui vous remplit de satisfaction. Ce quelque chose sera au premier plan pendant tout l'été.

Scorpion

La possibilité de vous évader est au premier plan du week-end. Vous pouvez autant partir quelque part que vous plonger dans une passionnante lecture. Tout ce qui vous changera les idées sera bienvenu, peut-être parce que vous êtes débordé en ce moment (2e décan surtout) et que vous n'avez de temps pour rien d'autre que pour le travail dans la semaine. Vous changer les idées vous ressourcera, autant physiquement qu'intellectuellement.

Sagittaire

Dans une ambiance perturbée par la dissonance Jupiter/Neptune, qui a déjà dû déstabiliser le 2e décan, vous avez intérêt à prendre de la distance ce week-end. Cela ne signifie pas qu'il faut partir quelque part, ce qui pourrait être une forme de fuite, mais que vous devriez redescendre sur terre et vous méfier de tout ce qui est trop beau pour être vrai. Toutefois, la conjoncture peut aussi avoir une envergure collective à travers un problème de santé publique ou une question écologique.

Capricorne

Ça ira de travers, soit vos proches seront très en demande alors que vous voudriez être seul, soit vous n'aurez pas envie d'être seul et vous le serez quand même. Cela devra être imputé à une opposition Lune/Saturne, elle-même en dissonance avec Mars. Du coup, il peut aussi, dans certains cas, y avoir de l'orage dans l'air, 2e décan surtout, car vous ne vous sentirez pas bien traité par vos proches, ou vous culpabiliserez fortement de quelque chose dont vous vous sentirez trop responsable.

Verseau

Plus qu'un dodo avant que le Soleil n'entre dans votre signe. Une période vraiment pleine de rebondissements pour chaque décan, à commencer par le 1er. Mais le 2e n'aura pas à se plaindre, surtout la semaine du 4 février quand Jupiter et le Soleil seront en phase. Aujourd'hui, l'opposition de la Lune et de Saturne en dissonance avec Mars n'est guère réjouissante, il y a du mécontentement dans l'air mais c'est un mécontentement un peu général, pas particulier à vous.

Poissons

Même si l'ambiance n'est pas géniale, vous serez content de votre week-end car votre amour-propre sera comblé. Mais n'écoutez pas les flatteries, 2e décan. Heureusement, il y a quelqu'un près de vous qui sait garder les pieds sur terre et qui vous sert de guide (si vous le/la laissez faire). Surtout écoutez ce proche, il ou elle peut vous éviter de belles erreurs de jugement et surtout de croire aux déclarations d'une personne manipulatrice.