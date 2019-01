L'horoscope du 21 janvier 2019

publié le 21/01/2019 à 05:35

Bélier

Vous êtes à peu près tous au top, les bons aspects de la semaine parlent de développement, de bon chiffre d'affaire... Sauf si vous êtes né autour du 5 avril. Les bons aspects sont sur vous aussi, mais Saturne est également en dissonance et gâche votre plaisir. Vous êtes sur la sellette, vous craignez que quelque chose n'arrive et cela vous empêche d'apprécier ce qu'il y a de bien en ce moment. 1er décan, l'arrivée de Mercure en Verseau, jeudi, vous donnera des idées.

Taureau

Vous le savez que vous devriez être plus rapide, mais quelque chose en vous refuse de se plier aux consignes. Il serait bon que vous vous assouplissiez, que vous considériez la situation en vous disant que vous prenez des risques si vous campez sur vos positions, alors qu'un petit ajustement calmerait les choses. Mais vous êtes têtu comme une mule et votre orgueil fait le reste. Mais demandez-vous si c'est vraiment dans votre intérêt...

Gémeaux

Une belle conjoncture pour toute la semaine, l'association de Vénus et de Jupiter, exacte ce mercredi pourrait vous valoir une rencontre ou une proposition. Et comme cette configuration est boostée par Mars, il est possible que les choses se fassent rapidement, que vous n'ayez pas vraiment le temps de réfléchir ou d'hésiter. Il faudra agir instantanément, c'est ce qui vous permettra de ne pas passer à côté. Si jamais vous doutez (né autour du 7 juin surtout), il se peut que cela ne se fasse pas.

Cancer

Un rapide retournement de situation si vous êtes né après le 17 juillet, vous changerez d'avis et c'est probablement une conversation qui en sera responsable. Cela peut concerner un détail, rien de très important, mais cela peut aussi se référer à un choix, une décision venant " d'en haut " et que vous avez du mal à digérer. Il se peut que, là où vous travaillez, la direction ait changé et que certains aient été mis au placard ou que leur fonction ne soit plus la même.

Lion

Vous bénéficierez de la jolie conjoncture de la semaine, sans aucune réserve. Il est vrai que la chance est de votre côté, contrairement à l'année dernière. Votre réputation, l'image que vous donnez, tout cela a pu souffrir mais à présent c'est le contraire : votre image plaît, tout ce que vous touchez marche et à part ceux du tout début du signe qui vont être de nouveau face à des changements, vous avez tout à espérer de cette année qui commence bien !

Vierge

La rencontre Vénus/Jupiter se fait dans un secteur qui parle de famille et de maison. Il se peut que vous trouviez l'endroit où vous avez envie de vivre. Et au vu de cette conjonction, qui est la plus agréable de toutes, on peut penser que vous avez trouvé ou allez trouver l'endroit de vos rêves. Faites toutefois un examen rapide du voisinage, renseignez-vous sur l'attitude habituelle de vos voisins, il pourrait y avoir quelques problèmes par la suite.

Balance

Pour vous aussi une très belle semaine, avec des nouveautés excitantes pour vous faire oublier les méchancetés de Saturne si vous appartenez au 2ème décan. Les bons influx de Jupiter et de Vénus, conjointes mercredi, pourraient vous faire oublier, provisoirement, les tristesses ou frustrations saturniennes, surtout si vous êtes né après le 7 octobre. 1er décan, vous êtes le mieux servi, le Soleil et Mercure (qui va entrer en Verseau jeudi) décuplent vos chances de vous faire remarquer.

Scorpion

Il n'est pas impossible que vous touchiez les fruits de votre travail, 2e décan. En effet, la jolie conjoncture de cette semaine a investi votre secteur d'argent. Cela dit, vous pouvez toucher un bonus, un extra, l'argent d'une vente... Et vous ne serez pas mécontent. Mais vous pouvez aussi vous offrir quelque chose, avec la notion très forte que vous en serez " propriétaire ". Les planètes sont en Sagittaire, le signe qui gère justement ce qui vous appartient.

Sagittaire

Avec une conjonction entre Jupiter et Vénus dans votre 2e décan, vous pourriez penser que vous avez été élu par la chance, mais attention à la grosse tête. Vous avez en effet de très beaux aspects puisque Jupiter et Vénus sont dopées par Mars, mais vous avez en même temps la dissonance de Neptune qui pourrait vous conduire sur le mauvais chemin, vous faire croire en des choses qui ne sont pas durables et qui ne peuvent pas s'installer. Gare à une forme d'ivresse...

Capricorne

C'est un peu moins plaisant que pour les autres signes, surtout 2e décan, vous semblez bloquer cette semaine devant une décision à prendre rapidement. Cela ne va pas durer, ce sera terminé à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Il semble que vous êtes en train d'endurer une situation compliquée pour vous, que vous avez du mal à maîtriser, et cela vous déconcerte beaucoup car c'est tout à fait inhabituel. Efforcez-vous de vous adapter.

Verseau

Des moments forts, intenses, que ce soit pour le 1er ou le 2e décan. Propositions, projets, tout ira plus vite que prévu. Et le 3e décan sera gâté dès demain. C'est votre période anniversaire et les bons aspects qui émaillent cette semaine sont tout de même très encourageants pour votre année en général. Une exception cependant pour le 1er décan, avec le retour d'Uranus en Taureau à partir de mars. Un problème de 2018 pourrait revenir, peut-être sous une autre forme.

Poissons

Une harmonie entre Vénus, Mars et Jupiter marque la semaine du 2e décan, votre travail pourrait vous rapporter plus, à moins qu'on ne vous propose un extra. Certains devront cependant taper du poing sur la table pour récupérer ce qu'on leur doit. 1er décan, c'est l'entrée de Mercure en Verseau qui sera - peut-être - remarquable. Vos relations avec votre entourage pourraient être en train de se modifier subrepticement, pour s'améliorer bien sûr.