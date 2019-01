L'horoscope du 17 janvier 2019

publié le 17/01/2019 à 05:42

Bélier

Une bonne journée en forme de tourbillon, tout ira très vite et bien pour le 1er et le 3e décan. Ce sera moins facile pour le 2e, qui peut ressentir de la douleur. En effet, Mars et Saturne sont en dissonance et il est très possible, vous connaissant, que vous ayez pris un risque et que vous vous soyez fait mal. Mais vous pouvez aussi avoir une terrible migraine ou vous sentir énervé au point d'avoir envie d'agresser tous ceux qui vous entourent.

Taureau

Vos petites cellules grises seront mises à rude épreuve car vous aurez des calculs à faire : vous réfléchirez en effet à une dépense qui ne vous semble pas utile. Cependant, il semble qu'on voudrait vous pousser, voire vous influencer pour que vous fassiez cette dépense, ou ce placement. Le mieux que vous avez à faire, c'est d'attendre, de réfléchir et au besoin de demander conseil. Ne vous laissez pas mettre la pression, même s'il s'agit de votre banquier.

Gémeaux

Vous pourriez être tout chamboulé par une proposition inespérée ou par une rencontre tout aussi inespérée. Mais, 2e décan, restez sur la réserve. Je vous l'ai dit hier, vous risquez d'être déçu car ce sont des apparences qui vous attireront, alors que vous devriez creuser et aller voir ce qui se cache derrière cette proposition ou dans le cœur de cette belle personne. En tout état de cause, il serait bon que vous enquêtiez et que vous ne vous précipitiez pas.

Cancer

Vous aurez l'air d'être ailleurs, sûrement parce que vous aurez beaucoup à penser, mille chose vous traverseront l'esprit, ne gardez que les plus positives. Votre nature très imaginative a tendance à anticiper les soucis, les ennuis, mais aussi les bonnes choses, heureusement. Vous vous faites souvent des romans, comme je vous l'ai déjà dit, et ils sont destinés à pallier une réalité déplaisante, surtout quand Saturne vous lance des défis (2e décan en ce moment).

Lion

Vous anticipez une bonne journée, êtes très alerte et vous avez raison d'être joyeux car les astres sont bien alignés pour vous, surtout né début août. Je n'ai pas assez d'éléments de votre thème à ma disposition pour vous dire exactement de quoi il est question mais il semble que vous pourriez être drôlement content de ce qui est prévu aujourd'hui, ou ces jours-ci en général. Vous pouvez y croire, tout en vous méfiant quand même des manipulateurs et autres séducteurs.

Vierge

Votre gendarme intérieur sera très actif aujourd'hui, peut-être que vous aurez à faire la morale à l'un de vos proches ou qu'on vous fera la morale à vous ! Mais le premier à être sévère avec vous, cela pourrait bien être vous... Vous vous jugez toujours avec pas mal de dureté et si vous êtes aussi perfectionniste c'est parce que vous voulez à tout prix éviter la critique. Né autour des 6, 7, 8 septembre, restez lucide et essayez de ne pas perdre vos moyens face à quelqu'un.

Balance

De très bonnes vibrations célestes pour vous, vous progressez à toute allure, surtout 1er décan, maintenant que Mars et ses querelles se sont éloignées : vous avez le champ libre ! Ce qui n'est pas le cas, pour l'instant, pour ceux du 2e décan nés après le 6 octobre : Mars et Saturne entament une dissonance et ce n'est pas un indice positif pour votre relation avec un membre de la famille ou avec votre conjoint. Vous prenez beaucoup sur vous, parfois trop et ce n'est pas bon.

Scorpion

Votre clairvoyance n'aura d'égale que votre rapidité à décrypter les situations et à y voir ce que personne d'autre que vous ne peut y voir. Vous êtes au top, surtout 2e décan, le bon aspect très intuitif de Neptune étant fort ces temps-ci. En outre, il se peut que vous ayez une discussion ou une négociation à mener, un entretien avec quelqu'un d'important... Quoi qu'il en soit, vous direz ce qu'il faut et votre attitude, calquée sur celle de l'autre, jouera totalement en votre faveur.

Sagittaire

Né avant le 3 décembre, non seulement vous êtes débarrassé de Neptune et de ses errements, mais vous êtes en passe de décrocher quelque chose d'important. Cela dit, ça peut être déjà fait et vous vous en réjouissez. Sauf que vous n'avez pas tous le même thème et que d'autres planètes peuvent intervenir pour booster la conjoncture ou la minimiser. De plus, je n'analyse qu'une planète, le Soleil, sur neuf autres... Le mieux, c'est d'adapter ces prévisions à votre situation à vous.

Capricorne

Vous n'êtes pas souvent débordé car vous faites votre travail en temps et en heure, et même vous l'anticipez. Mais là, trop c'est trop, surtout 2e décan. En outre, il n'est pas sûr que vous ayez toute votre énergie habituelle, ou alors elle est anarchique et vous avez des moments où vous ne pouvez pas vous mobiliser. Toutefois, né autour du 9 janvier, vous disposez toujours de l'alliance Mercure/Pluton qui renforce votre intuition et votre perspicacité.

Verseau

Aucune planète contre vous aujourd'hui, tout vous réussira. Sauf peut-être Mercure en Capricorne qui indique, et c'est rare, un défaut de communication. D'ailleurs, on dit souvent de vous que vous êtes un des meilleurs communicants du zodiaque, mais quand Mercure est en Capricorne, chez Saturne, cela fait ressortir votre côté saturnien dans les domaines de Mercure, à savoir l'échange. Mais c'est excellent pour vos réflexions intérieures, vos prises de conscience.

Poissons

1er décan, vous pouvez tourner la page sur les tracasseries de la fin de l'année dernière, vous êtes tranquille à présent, plus personne pour vous embêter. Le seul risque que vous courez c'est de vous endormir, d'être engourdi parce qu'il ne se passe rien de très excitant et où vous pourriez vous investir. Cela dit, ces prévisions ne sont basées que sur un élément du thème, le plus important, le Soleil, mais il y a l'ascendant, les autres secteurs et les autres planètes...