L'horoscope du 23 février 2019

publié le 23/02/2019 à 08:58

Bélier

Mars est aux commandes une partie de ce samedi et demain aussi. Il faudrait que vous dépensiez votre énergie dans le sport et non pas dans des achats impulsifs. Les influx de Mars seront actifs, pour le 1er décan, jusqu'à vendredi prochain et si vous n'êtes pas en vacances, il faudra que vous vous énerviez pour qu'on vous paye une somme qu'on vous doit, ou pour trouver rapidement un objet que vous voulez acheter parce qu'il doit impérativement être remplacé.

Taureau

Ce samedi risque d'être un peu tendu, mais juste pour les natifs d'avril, un problème relationnel vous obligeant à vous remettre vous-même en question. Ce qui n'est pas chose facile pour tout Taureau qui se respecte et qui est souvent fier de n'avoir jamais changé, d'être resté toujours fidèle à lui-même. Mais, à cause de la présence d'Uranus dans votre 1er décan, le changement semble obligatoire, face à situation que vous refusez parce qu'elle comporte des contraintes.

Gémeaux

Le manque d'énergie que vous ressentez en ce moment, 1er décan, est probablement dû à un manque de sommeil, ou alors à un surplus de stress. Vous êtes passé par des moments où vous vous êtes beaucoup tracassé (fin 2018) et c'est maintenant que les effets de cette situation se manifestent. Et ce sera au tour du 2e décan la semaine prochaine à partir de mardi-mercredi. Vous pourriez aussi avoir une angine, ou un gros rhume, signe que vos défenses sont affaiblies.

Cancer

Conjointe à Pluton, Vénus vous donne du fil à retordre sur le plan sentimental, surtout si vous êtes du 3e décan. Si on vous donne un conseil, écoutez-le. Vous disposerez en effet, c'est Mercure qui le dit, de quelqu'un de votre entourage qui semble bienveillant à votre égard ; cette personne aura une bonne et juste vision des choses et ses conseils seront précieux. Le problème est que vous ne les écouterez pas toujours, que vous ferez la sourde oreille.

Lion

Ceux de juillet ne sont pas gâtés ces jours-ci et il risque d'y avoir de la dispute au programme de la soirée. Ne soyez pas trop exigeant avec ceux que vous aimez. Il semble que vous leur demandez beaucoup et que vous estimez qu'ils ne vous donnent pas assez mais vous, est-ce que vous leur donnez autant que ce que vous demandez ? Vous serez inflexible et certains pourraient aller au clash parce qu'ils ne voudront rien entendre, ils seront butés.

Vierge

Né fin août, vous avez libéré des énergies, utiles pour être plus productif dans votre boulot, à moins que vous ne deviez défendre vos idées bec et ongles. En tout cas, vous ne lâcherez pas prise et reviendrez sans cesse sur le sujet tant qu'on ne vous aura pas donné raison ; l'aspect de Mars sera actif jusqu'à vendredi prochain. 3e décan, il se pourrait que vous ayez un dossier à examiner ce week-end, quelque chose concernant votre maison, ou un bien de famille.

Balance

Pas de souci pour une grande partie du signe, vous serez gourmand de tout ce week-end. Mais, né après le 21 octobre, un problème relationnel vous turlupine. Ce n'est rien d'autre que ce que vous avez déjà vécu en 2018 et qui est actualisé par Vénus en Capricorne : vous pourriez avoir à vous détacher de quelqu'un pour qui vous avez des sentiments mais qui ne se conduit pas bien avec vous. Vous avez beaucoup supporté, mais maintenant la coupe est pleine.

Scorpions

Avec la Lune qui sera dans votre signe cet après-midi, vous serez d'une extrême sensibilité et beaucoup de natifs du 1er décan seront bien trop réactifs. Vous êtes en train de retrouver un problème relationnel qui a marqué votre année 2018 et qui est réactivé par le retour prochain d'Uranus en Taureau, face à votre 1er décan. Il y a une remise en cause à effectuer côté relations et si l'autre est responsable, n'oubliez pas que vous avez votre part ; tâchez de le reconnaître.

Sagittaire

Mettez-vous au vert ce week-end, vous avez besoin de débrancher et, pour certains, de vous isoler, de ne pas partager quoi que ce soit avec les autres. C'est bien évidemment très transitoire (quelques heures) et cela ne vous est probablement pas habituel, à moins que vous ne soyez des tout premiers jours du signe et que le Scorpion n'ait quelque pouvoir sur vous : cela arrive quand on est né à la frontière des deux signes, autour du 23 novembre.



Capricorne

Dans votre 3e décan, Vénus est bien accompagnée et vous aussi. Elle va cependant vers une dissonance avec Uranus qui peut vous obliger à faire un choix. Un choix que vous reculez depuis longtemps et qui vous a beaucoup préoccupé en 2018, mais là ce sont ceux de la toute fin du signe qui y sont confrontés (nés après le 18 janvier). En revanche, si vous êtes né fin décembre, vous avez vraiment la pêche parce que ce que vous avez entrepris est en bonne voie.

Verseau

Une légère contrariété pour ceux de janvier, essayez de ne pas dramatiser : il se peut que ce que vous aviez prévu pour la soirée soit reporté, voire annulé. Mais ce n'est que partie remise ! Dans certains cas, il peut y avoir une ambiance un peu agressive en famille parce que vous ne serez pas d'accord avec l'un de vos proches ou que c'est lui/elle qui aura quelque chose à vous reprocher. Encore une fois, n'en faites pas une montagne, ne réagissez pas de manière excessive.

Poissons

Un week-end tout doux si vous êtes du 3e décan, grâce à une harmonie Mercure-Vénus. Des moments agréables avec votre chéri/e ou quelqu'un à séduire. En tout cas, la Lune étant également de votre côté, vous serez en phase avec tous ceux que vous croiserez et certains auront la joie de s'éloigner, de partir en vacances. L'évasion sera d'ailleurs au programme sous toutes ses formes et ceux du 1er décan auront de la ressource physiquement : vous serez hyper-résistant à tout !