L'horoscope du 19 décembre 2018

publié le 19/12/2018 à 05:51

Bélier

D'après Vénus, les problèmes que vous rencontrez en ce moment si vous êtes du 2ème décan sont essentiellement financiers. Votre travail ne rapporte pas assez, vous pourriez songer à en prendre un deuxième ou, si vous êtes artisan, travailleur indépendant, à diminues vos charges de manière drastique. Tout cela étant du ressort de Saturne, laquelle vous envoie à présent une dissonance, les plus " touchés " étant ceux de fin mars et début avril : vous avez pu perdre votre job.

Taureau

2e décan, vous serez le mieux loti en 2019 et cela commence à se sentir. Une entente, un accord, un contrat sont en préparation, vous êtes assuré d'un beau succès. Et si on est optimiste, cela pourrait pas mal vous rapporter financièrement. Seul le 1er décan aura quelques difficultés à affronter en 2019, mais beaucoup savent déjà de quoi il s'agit, l'opposition d'Uranus qui fera problème ayant déjà été active cette année pour ceux du tout début du signe. Un changement d'état, de statut ?

Gémeaux

Vous aussi, comme vos amis Bélier, vous pourriez avoir un problème d'argent, il vous en faudrait plus et vous ne voyez pas comment vous pouvez augmenter vos gains. Est-ce que vous avez pensé, dans un premier temps, à ralentir un peu votre train de vie, à dépenser moins tant que vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous faut ? Cela semble être la meilleure solution pour l'instant, mais demander à un Gémeaux de se serrer la ceinture, c'est d'une certaine manière l'empêcher de respirer !

Cancer

Vous aussi vous êtes gâté par Vénus depuis septembre, vous vous sentez plus amoureux de la vie, à moins que vous n'ayez fait une rencontre torride 1er décan, ces dernières semaines. Mais c'est à présent au tour du 2e décan de recevoir Vénus et là c'est plus compliqué car si vous vous laissez aller à ce que vous ressentez, Saturne-la-morale ne vous laisse pas tranquille et vous oblige à rester raisonnable. Mais c'est peut-être le souvenir d'expériences passées qui vous retient ?

Lion

Vénus, qui domine aujourd'hui, occupe un important secteur celui de la maison et de la famille. 2ème décan, rénover votre cadre de vie est peut-être au programme. A moins que vous ne fassiez ou n'ayez déjà fait de jolies décorations pour fêter Noël et le nouvel An. C'est toujours important pour le Lion d'être dans un beau cadre qu'il peut admirer et faire admirer à ceux qui lui rendent visite. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est toujours joli et bien arrangé chez vous.

Vierge

Depuis des semaines, Vénus vous dit de prendre les choses de l'amour un peu moins au sérieux et d'accepter qu'une relation puisse être légère et sans conséquences. Je sais, ce n'est pas dans vos habitudes, mais il faut savoir casser ses schémas de temps en temps, histoire de redonner du souffle à votre vie. Surtout si vous avez envie que les choses bougent... 2e décan, il se peut aussi que l'un de vos proches vous donne d'excellents conseils pour vous sortir d'une relation compliquée (né entre le 6 et le 9 surtout).

Balance

Vos résultats dans le travail ne sont pas cohérents avec votre implication, qui a été totale depuis des mois. Mais peut-être êtes-vous trop pressé de vous imposer ? Ce n'est pas dans vos habitudes, en général vous prenez votre temps, mais Vénus en Scorpion vous rend gourmand de réussite et surtout d'argent. Vous savez que vous pouvez en gagner plus, qu'il suffit d'exploiter davantage le filon sur lequel vous êtes, mais je pense que vous ne vous laissez pas assez le temps...

Scorpion

Vénus a franchi le seuil de votre 2e décan et son harmonie avec Neptune annonce une période très chaleureuse et sensuelle, voire fusionnelle pour certains natifs. En particulier ceux qui sont nés entre le 6 et le 10 novembre. Cela dit, tout dépend de votre thème natal et des aspects que vous aviez sur votre décan lors de votre naissance. Pour le 1er décan, qui reçoit une opposition d'Uranus, il se peut au contraire que vous soyez en pleine remise en question depuis des mois.

Sagittaire

La planète du jour c'est Vénus, mais elle n'est pas très positive pour vous, soit vous avez des soucis financiers, soit ce sont vos amours qui vous préoccupent. Vénus effectue un long séjour en Scorpion, fait d'allers et retours, mais elle a enfin atteint le 2ème décan du signe (et donc envoie des influx à votre 2ème décan). Né autour des 6, 7, 8 décembre, méfiez-vous d'une tendance à vous voiler la face et à vous dire que " ça s'arrangera " tout seul. Non, il faudra y mettre un peu du vôtre.

Capricorne

C'est à vous, 2e décan, que revient le privilège de recevoir de bons influx de Vénus jusqu'au 28 décembre. D'agréables projets, peut-être de vacances, sont au menu. Son harmonie avec Neptune, forte en ce moment, vous incite à sortir de votre zone de confort pour innover, fuir les habitudes et autres automatismes, tout en donnant une dimension très généreuse - mais parfois trouble - à l'une de vos amitiés (né autour des 4, 5, 6 décembre en particulier). Toutefois, un gros souci vous préoccupe.

Verseau

Vénus est bien placée en secteur, celui de la réussite, mais en Scorpion elle vous pousse à douter de vous, alors que rien ne vient étayer ce manque de confiance. Mais peut-être que Vénus ne fait que révéler, et accentuer, un complexe que vous entretenez depuis toujours quant au fait que vous pourriez faire mieux, avoir plus, et que vous êtes responsable de la situation. Si c'est le cas, dites-vous que vous êtes peut-être en train de rejouer une situation de votre enfance.

Poissons

Vous êtes bien servi puisque Vénus est en phase avec vous depuis septembre et que ça va durer jusqu'en janvier. Le 2ème décan s'ouvre davantage au monde. Après avoir été longtemps replié sur vous, ou persuadé que vous n'intéressiez personne, quelque chose vous redonne confiance en vous depuis quelque temps. Peut-être est-ce la considération de quelqu'un de votre entourage professionnel qui vous redonne cette estime de soi qui manquait ? Ou alors vous l'avez conquise tout seul !