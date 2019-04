L'horoscope du 23 avril 2019

publié le 23/04/2019 à 05:22

Bélier

Cette heureuse et chaleureuse rencontre Lune/Jupiter fera la joie des natifs du 3e décan, qui sentiront que leurs compétences sont, ou vont être reconnues. Toutefois, Jupiter est rétrograde et donc moins dans l'action et plus dans la réflexion. Il se peut que vous réfléchissiez donc à une chance qui vous a été offerte et que vous vous posiez des questions sur la manière dont vous allez l'utiliser le moment venu. Et ce moment, ce sera à la rentrée, 2e et 3e décan.

Taureau

Le Soleil et Uranus sont en exacte conjonction, il y a de la résistance dans l'air 1er décan, vous avez du mal à accepter une contrainte qui vous est imposée. Un changement total de modèle économique pourrait également vous contrarier car vous serez obligé de vous adapter à la nouveauté, or ce n'est pas votre fort ! Il se peut aussi qu'un problème immobilier, ou concernant un terrain, soit un vrai casse-tête depuis quelque temps ; et cela risque de durer.

Gémeaux

3e décan, vous avez pu faire une rencontre marquante, mais à présent que Jupiter recule vous vous demandez si vous n'êtes pas allé trop vite en besogne. D'une manière ou d'une autre, vous reprenez vos billes et comme le fait Jupiter, vous reculez. Ce qui ne veut pas dire que cette histoire est fichue, mais vous avez le sentiment d'avoir perdu votre liberté : au lieu de vous enfuir, de ne pas donner de nouvelles, affrontez l'autre et expliquez-lui ce que vous ressentez.

Cancer

Né en juin, Mercure et Vénus dominent votre zodiaque et indiquent que vous pourriez trouver un accord dans un conflit ou réconcilier deux personnes. En tout cas, vos propos seront à la fois très fermes et en même temps raisonnables et marqués au coin du bon sens : on ne pourra que vous écouter. Attention, l'inverse peut aussi se produire, c'est-à-dire que c'est un proche qui pourrait vous faire la morale, ce qui ne manquera pas de vous agacer.

Lion

Vous serez sensible à la rencontre Lune/Jupiter qui vous donne une idée de votre importance ou qui vous dit que vous serez bientôt le centre de l'attention. 2ème et 3e décan, à partir de la rentrée vous aurez certainement un succès, ou atteindrez l'un de vos objectifs ce qui vous mettra en joie. D'ici la fin août, vous ne chômerez pas (et nous ne sommes qu'en avril), pour des résultats dont vous pourrez être fier. La portée de cet aspect est cependant dépendante de votre thème natal.

Vierge

Les natifs du mois d'août sont très favorisés par la rencontre Soleil/Uranus, je vous en parlerai souvent car vous allez vous débarrasser de ce qui vous freine. Vous savez, cette fameuse retenue dont on ne sait pas d'où elle vient et qui vous empêche parfois de vous développer comme vous le méritez : il y a un moment où vous n'avez pas les moyens d'aller plus loin parce qu'une petite voix en vous, à peine audible, vous dit que ce n'est pas bien, qu'il faut rester à votre place.

Balance

Même si le ciel est un peu moins bleu au-dessus de votre tête, il est toujours là en arrière-plan, 3e décan, et vous le retrouverez encore plus bleu en octobre. Auparavant, c'est le 2e décan qui aura droit de nouveau aux bons influx de Jupiter, qui reprendra une marche directe le 11 août et vous offrira des chances que certains saisiront alors que d'autres se diront qu'ils peuvent avoir mieux plus tard. Mais ce serait une erreur de les laisser passer.

Scorpion

Le Soleil et Uranus sont conjoints face à vous et cela donne de la force à cette opposition d'Uranus qui vous dit que vous êtes victime de vous-même et de vos comportements, surtout dans le domaine de la vie à deux ou dans le monde associatif. Il est possible, comme on dit, que vous vous soyez fait " jeter ". Cela dit, en fonction de votre thème natal, cela peut être une très bonne chose car, après réflexion, vous comprendrez et changerez ce qui doit l'être.

Sagittaire

Lune et Jupiter se rencontrent dans votre 3e décan, et Jupiter étant rétrograde vous serez moins démonstratif, plus intériorisé, ce qui est très positif pour vous. Vous avez besoin de réfléchir aux enjeux actuels, aux défis qui vous sont lancés et il vous sera plus bénéfique pendant quelque temps d'être dans la réflexion que dans l'action. Ne mettez rien en route tant que Jupiter rétrograde, c'est-à-dire jusqu'au 11 août, que vous soyez du 2e ou du 3e décan.

Capricorne

Le Soleil et Uranus sont conjoints face à vous et cela donne de la force à cette opposition d'Uranus qui vous dit que vous êtes victime de vous-même et de vos comportements, surtout dans le domaine de la vie à deux ou dans le monde associatif. Il est possible, comme on dit, que vous vous soyez fait " jeter ". Cela dit, en fonction de votre thème natal, cela peut être une très bonne chose car, après réflexion, vous comprendrez et changerez ce qui doit l'être.

Verseau

Lune et Jupiter éclairent vos projets, qu'il s'agisse d'un futur voyage ou de perspectives professionnelles qui vous font frémir si vous êtes du 3e décan. Cela ne va certainement pas se concrétiser tout de suite, il faut encore creuser, réfléchir, enrichir votre projet, mais il semble tout de même que vous avez de quoi être content et c'est ce que vous ressentirez aujourd'hui. 2e et 3e décan, vous retrouverez Jupiter en marche directe après le 11 août.

Poissons

C'est dans votre secteur professionnel que Lune et Jupiter se rencontrent, 3e décan, vous avez certainement une perspective de mutation ou d'avancement. Cela dit, rien n'est simple en ce moment étant donné que Jupiter rétrograde (jusqu'au 11 août). Probablement que vous devez réfléchir à la manière dont vous aller gérer la situation quand elle sera officielle, et surtout au fait que vous aurez peut-être une autorité dont il ne faudra surtout pas abuser.