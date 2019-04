L'horoscope du 22 avril 2019

publié le 22/04/2019 à 05:28

Bélier

L'aspect qui va marquer cette semaine, c'est une mésentente entre Mars et Neptune qui indique de l'incertitude si vous devez prendre des décisions. Vous ne saurez pas quoi faire, ni quelle direction prendre, surtout si vous êtes du 2e décan et né autour des 7, 8 avril. Ou alors vous vous efforcerez d'apprendre quelque chose, vous déciderez peut-être d'une formation, mais vous laisserez tomber en cours de route. Mars/Neptune, ça décourage.

Taureau

Peu de retombées de la dissonance Mars/Neptune, mais pour ceux qui sont nés ces jours-ci la conjonction d'Uranus vous incite à changer d'orientation. Je vous l'ai déjà dit, cela dure depuis plus d'un an et un jour vous pensez blanc, le lendemain vous pensez noir ; vous n'êtes pas dans une période stable et c'est précisément ce que le Taureau déteste. Mais, finalement, c'est quand même la seule manière d'avancer, de progresser.

Gémeaux

Vous êtes sensible à cette dissonance Mars/Neptune, active toute la semaine pour votre 2e décan. Ne prenez aucune décision, elle n'aboutirait à rien de positif. Vous êtes un habitué de cette dissonance, qui a plusieurs interprétations possibles : vous pouvez aussi agir dans le sens inverse de vos intérêts, prendre des chemins de traverse au lieu de marcher droit, ou encore avoir attrapé un virus d'origine inconnue. Notamment, né autour du 8 juin.

Cancer

La rencontre du Soleil et d'Uranus est très positive pour ceux nés en juin. Elle vous invite à être créatif, libre, et à refuser de vous couler dans des moules. L'aspect aura évidemment des impacts différents seront votre ascendant, mais il y aura toujours cette notion de prise de liberté et de projets réjouissants. Pour l'instant tout le décan n'est peut-être pas concerné, mais il le sera un peu plus dans les prochains mois et encore l'année prochaine pendant quelque temps.

Lion

Vous faites partie des signes qui n'aiment pas la rencontre du Soleil et d'Uranus, elle vous oblige à reconsidérer vos choix, et surtout vos choix professionnels. Il se peut que vous ayez à changer vos objectifs, de direction, et par la force des choses ; il serait étonnant que ce soit vous qui décidiez, j'ai plutôt l'impression que cela vous sera imposé ou vous est déjà imposé par les circonstances. Au positif, vous pourriez décider de travailler en indépendant, mais ce n'est pas simple !

Vierge

Mars et Neptune impactent votre 2e décan, plus ou moins selon votre thème. Ne laissez personne vous dicter votre conduite, gardez le contrôle de votre vie. Je m'adresse surtout à ceux qui sont nés entre le 8 et le 16 septembre et qui peuvent recevoir l'opposition de Neptune de différentes manières. Elle ne peut pas se montrer positive, sauf si vous parvenez à lâcher prise et à prendre des distances avec une situation où vous n'avez pas le pouvoir.

Balance

Aucun souci à l'horizon, sauf peut-être pour certains natifs du 3e décan qui voient une construction s'écrouler. Mais viendra le moment de reconstruire, à terme. Peut-être pas maintenant, pas tant que la conjonction est active et elle le sera encore l'année prochaine ; mais c'est un lent processus et vous avez de la ressource : si vous parvenez à ne pas trop vous angoisser, vos énergies seront plus positives et vous pourrez éloigner ces fantômes du passé qui vous hantent parfois.

Scorpion

Sensible aux influx de Mars, votre planète, vous serez moins dans le contrôle et comme par hasard, un certain domaine de votre vie se portera bien mieux. Probablement celui des finances ! Disons qu'après avoir mis toute votre volonté et votre détermination à travailler comme un malade pour gagner le minimum vital, le fait de lâcher prise (2e décan), pourrait tout d'un coup ouvrir des vannes et vous inciter à " faire autrement ", ce qui vous réussira.

Sagittaire

Vous vous en doutez, 2e décan, Mars et Neptune ne sont pas vos amies, elles vous ouvrent les yeux sur vos mauvais choix et la situation semble répétitive. Nous en avons souvent parlé depuis le début de l'année, surtout si vous êtes né après le 8 décembre, mais il serait bon pour vous que vous ne vous réfugiez plus derrière votre petit doigt et que vous preniez sur vous pour remettre votre vie sur les bons rails. Cela dit, l'aspect est plus ou moins fort selon votre date de naissance.

Capricorne

Vous faites partie des élus d'Uranus, natif de décembre, de ceux qui sont en train de découvrir une forme de liberté qu'ils ne ressentaient plus depuis longtemps. C'est surtout une liberté professionnelle pour la plupart, à moins que vous ne preniez des distances avec votre famille, laquelle s'est toujours reposée sur vous. Maintenant, vous avez décidé que vous n'accepteriez plus les contraintes ou que vous voulez avoir le choix de les accepter ou de les refuser.

Verseau

Vous, c'est la rencontre Soleil/Uranus qui est importante pour votre 1er décan. Un travail de détachement vous permet de vous libérer de certaines chaînes. Vous vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez trop dépendant d'un employeur ou de quelqu'un de votre entourage familial, et vous avez décidé de prendre du recul afin de retrouver une partie de votre liberté d'action. Mais cet aspect peut aussi correspondre à un déménagement, à un changement de vie.

Poissons

La dissonance entre Mars et Neptune risque d'affaiblir votre volonté, face à l'un de vos proches qui abuse de son influence sur vous, voire de son autorité. 2e décan né après le 6 mars, c'est vous qui êtes le plus concerné par cet aspect qui peut avoir bien d'autres significations ; attention, par exemple, à ne pas prendre de mauvaises décisions et quand je dis mauvaises, cela signifie qu'elles le sont pour vous personnellement. Encore une fois, ne vous laissez pas influencer.