L'horoscope du 21 avril 2019

Bélier

Vous en disposez jusqu'au 15 mai ; avec elle l'amour et l'amitié se font plus intenses, plus passionnés, mais il n'est pas exclu que l'argent attendu arrive. En fait, Vénus dans votre signe est conquérante, elle n'est pas du genre à se laisser séduire, c'est vous qui montez au front et décidez de qui vous plaît et de qui ne vous plaît pas. En couple, elle atténue les disputes, quand elle ne permet pas de retrouver provisoirement une agréable harmonie (1er décan).

Taureau

Dans votre signe d'ombre, Vénus ne vous incite pas du tout au partage, qui est sa fonction, et valorise votre tendance à ne montrer aux autres que ce qui va bien. Que ce qui pourrait leur faire envie : vous donnerez l'impression que votre vie est parfaite, même - et surtout - si ce n'est pas le cas ! On ne vous refera pas, mais essayez tout de même, si vous êtes de ceux qui ont du mal à accepter une situation contraignante, de la partager avec quelqu'un (1er décan).

Gémeaux

Né en mai, il se peut que la Vénus du Bélier valorise vos projets ou vous permette de trouver une sorte de bienfaiteur, quelqu'un qui va investir sur vous, ou sur une de vos idées. Et si c'est déjà fait, quelqu'un d'autre pourrait se rajouter et cela créera une sorte d'émulation autour de ce projet (1er décan). L'espoir est aussi très présent avec Vénus en Bélier, l'espoir que ça aille mieux avec votre conjoint, ou que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un... Mais Vénus est rapide...

Cancer

Rigoureuse, à cheval sur ses principes, Vénus Bélier vous verra exigeant avec ceux que vous aimez et parfois même querelleur s'ils ne vous obéissent pas. Il n'y aura pas beaucoup de sentiment, me direz-vous, eh bien c'est vrai que Vénus se trouve à présent sous l'égide de Mars et qu'elle est plus dans l'action et la réaction que dans le sentiment. En conséquence, essayez de ne pas être trop dur avec l'autre... Mais ça ne durera pas longtemps (jusqu'au 28/4 pour le 1er décan).

Lion

Vous serez davantage en confiance avec l'autre et laisserez vos sentiments s'épanouir ; vous serez même plutôt démonstratif, 1er décan jusqu'au 28. Un voyage peut également être au programme, et avec Vénus dans le secteur qui les représente, vous pouvez être sûr que ça se passera bien et que ce sera peut-être l'occasion d'une petite aventure. En couple, vous pourrez resserrer les liens autour d'un nouveau centre d'intérêt qui vous passionnera.

Vierge

Il sera plus question d'argent que de sentiments, il se peut que vous soyez plus productif pendant quelques jours et qu'on vous réserve un petit bonus. C'est évidemment une hypothèse qui ne sera pas valable pour tous... Il faudra aussi vous méfier de la jalousie des autres, surtout dans le boulot, où on peut envier justement le fait que vous soyez sur un bon coup (1er décan surtout). En amour également, il peut y avoir de la jalousie, de la possessivité.

Balance

Vénus s'oppose à vous, 1er décan jusqu'au 28, et vous voit encore plus attentif à l'autre et désireux de partager ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Pour vous, le partage est essentiel, c'est même la fonction du couple (selon votre schéma personnel). Si vous vivez avec quelqu'un qui a du mal à partager, un Scorpion ou un Capricorne par exemple, vous devriez vous demander si vous n'avez pas fait une erreur ; mais il est vrai qu'on ne choisit pas qui on aime.

Scorpion

Comme souvent, vous irez dans les extrêmes avec Vénus en Bélier. Vous aimerez et détesterez tout autant et c'est un/e collègue que vous aurez dans votre viseur. Que ce soit parce que vous le/la regarderez autrement et vous demanderez s'il ne pourrait pas se passer quelque chose, soit parce que vous en viendrez à le/la détester à cause de la crainte que vous aurez qu'il/elle ne marche sur vos plates-bandes. Mais ça pourrait être une fantaisie de votre fertile imagination.

Sagittaire

Une belle conjoncture pour ceux de novembre. Non seulement Vénus est harmonieuse mais Mercure et la Lune aussi. Tout ira comme sur des roulettes. Que ce soit dans le domaine du travail et des échanges (Mercure) ou dans celui de votre amour-propre (Vénus) vous serez pleinement satisfait, il n'y a aucune planète pour vous contrarier. Certains pourraient même entendre, ou dire, des mots d'amour au cours de la journée.

Capricorne

Né en décembre, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps revient et vous en êtes tout ému ; des sentiments enfouis pourraient refaire surface. Cette conjoncture, due à l'arrivée de Vénus en Bélier, sera active jusqu'au 28 pour le 1er décan, une semaine donc. Cela signifie que vous ne ressentirez les influx de Vénus qu'une journée à peine d'ici le 28, mais il n'empêche que vous serez le jouet d'émotions ou de sentiments quand même assez intenses.

Verseau

L'amour, l'amitié, tout ira très vite avec la présence de Vénus en Bélier. Vous aurez tendance à vous emballer et pas seulement sur le plan sentiments. Vous vous emballerez pour une idée ou parce qu'on vous aura fait une promesse quelconque et vous êtes persuadé qu'elle sera tenue. A votre place, je reculerais d'un pas pour examiner la situation sous un autre angle : et si ça ne marche pas, vous ferez quoi ? Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier.

Poissons

Pour vous aussi, avec Vénus Bélier, il sera plus question d'argent que d'amour. Dans la mesure où vos besoins matériels semblent pouvoir être satisfaits. On pourrait en effet vous prêter de l'argent si besoin est, sinon vous recevrez une somme qui vous était due. Mais vous pouvez aussi effectuer un achat qui vous fera plaisir. Vous n'avez qu'une semaine devant vous si vous êtes du 1er décan (né en février), profitez-en pour vous occuper de vos besoins et non de ceux des autres.