L'horoscope du 20 avril 2019

Bélier

Comme d'habitude quand le Soleil est en Taureau, vos affaires d'argent seront dans votre viseur, le but étant peut-être d'amasser, d'économiser davantage. Ce que le 1er décan devrait parvenir à faire car Saturne a dû vous rendre plus raisonnable dans ce domaine. Il se trouve que le Soleil rencontre Uranus en entrant en Taureau et que vous pourriez avoir une (bonne ?) surprise concernant votre argent ou une acquisition que vous souhaitez faire.

Taureau

Bon anniversaire ! Vous êtes tout retourné si vous êtes né ces jours-ci, mais rien de dramatique. Votre vie bouge tout simplement mais vous n'aimez pas ça parce que vous supportez mal le changement et que l'avenir vous panique un peu. Mais pour l'instant, cela va se faire à votre rythme, c'est-à-dire tout doucement le matin et pas trop vite le soir. Toutefois si vous êtes ascendant Lion ou Verseau voire Scorpion, ce sera probablement beaucoup plus stressant.

Gémeaux

La conjoncture risque d'accentuer un côté passif, surtout chez les natifs du 2e décan. Vous subissez une situation, alors que ne n'est pas dans votre nature. Le Soleil vient d'entrer en Taureau, votre 12ème secteur et c'est ce qui vous donne ce côté passif, tout en mettant l'accent sur les ennuis que vous devez affronter. Il n'y en a pas vraiment pour le 1er décan, à l'abri, mais si vous êtes né après le 7 juin, une sorte de tempête est au programme (toute proportion gardée).

Cancer

Avec le Taureau aux commandes, c'est le bon moment pour faire des projets, ou si vous en avez déjà un, 1er décan, de pouvoir compter sur des soutiens efficaces. Vous êtes un peu verni en ce moment, 1er décan toujours, car le Soleil et Uranus sont conjoints et en bon aspect avec vous. Ça progresse exactement comme vous le désirez, comme vous l'avez prévu, quel que soit ce projet et qu'il soit déjà en place ou simplement en formation.

Lion

Pour vous aussi, 1er décan, ça bouge peut-être plus que vous ne le désirez, mais si vous voulez passer à autre chose, tourner une page, c'est le bon moment. Ce n'est évidemment pas facile à vivre et certains n'ont pas la possibilité de prendre des décisions, ils doivent accepter une situation contraignante et tenter de s'en accommoder - pour le moment ! Cela ne va pas durer des années, mais il faut bien compter un an avant de remettre votre situation d'équerre.

Vierge

Si le Taureau est souvent un bon signe pour vous, doux et gentil, cette année il risque d'y avoir des petits conflits, des désaccords, mais rien de dramatique. Des échauffourées comme on dit, tout simplement parce qu'à partir de samedi, Vénus (maître du Taureau et de votre signe), se trouvera face à vous en Bélier et que vous devrez en quelque sorte prendre des gants avec l'autre, vous montrer conciliant. Or, beaucoup en ont carrément ras-le-bol (1er décan) ?

Balance

Si vous prévoyez une rentrée d'argent, vous aurez tendance à jouer Perrette et le Pot au Lait, c'est-à-dire que vous dépenserez déjà tout dans votre tête, avant même que l'argent ne soit sur votre compte. Méfiez-vous d'autant plus qu'il y a un aspect entre Mars et Neptune en formation et qu'il se pourrait que vous vous trompiez sur la somme que vous allez recevoir. 1er décan, une discussion un peu vive est à prévoir avec un collègue ou l'un de vos enfants.

Scorpion

Le Soleil perd de sa puissance face à vous et vous aussi vous allez être désarmé, différent avec ceux que vous aimez. Quelque chose doit changer, vous le savez. Uranus vous prévient depuis plus d'un an, peut-être même deux, de l'utilité de réfléchir sur vous-même et sur votre attitude vis-à-vis de ceux que vous aimez ; nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et la situation est tout simplement mise au premier plan par l'arrivée du Soleil en Taureau.

Sagittaire

Signe du travail, en ce qui vous concerne, le Taureau gère aussi votre forme et surtout votre appétit parfois gargantuesque. Mais il va falloir être raisonnable, et peut-être même entamer un régime, ou un traitement, dans le but de perdre du poids ou de réguler l'une de vos fonctions. La rencontre du Soleil et d'Uranus pourrait aussi annoncer que vous allez renouveler vos connaissances dans votre domaine d'activité, ou travailler avec de nouveaux outils.

Capricorne

C'est du gâteau pour ceux de décembre, le Soleil et Uranus conjoints introduisent une juste dose de changement pour que vous évoluiez en douceur, sans à-coups. Une évolution qui, pour une fois, ne se fait peut-être pas dans le domaine du travail mais de façon plus personnelle, dans votre manière d'aimer vos proches et surtout de leur montrer que vous les aimez. Vous allez certainement surprendre, parce que vous avez longtemps été plus... renfermé. Là, vous vous ouvrez.

Verseau

Quelque chose du passé, qui était un poids, une contrainte, pourrait être en train de s'alléger ou plutôt c'est vous qui avez décidé de cet important changement. Il ne s'agit pas de subir, mais d'agir, d'aller de l'avant, de ne plus fonctionner " comme avant " ; même si cela vous demande des efforts et que le passé se rappelle fréquemment à vous comme étant en quelque sorte idéal par rapport à la situation présente qui semble être moins confortable.

Poissons

Pour vous, plus de fun avec le Soleil en Taureau, vous aurez envie de jouer, de flirter, de vivre le moment présent sans vous poser trop de questions. Tout un art de vivre à la Taureau, en profitant au maximum des bonnes choses du quotidien. D'autant plus que vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres choses, surtout natif de février, grâce aux bons influx d'Uranus qui accentuent votre curiosité pour ce qui est nouveau, ou qui vous donne envie d'apprendre.