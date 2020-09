L'horoscope du 18 septembre 2020

publié le 18/09/2020 à 05:30

Bélier

Arrondissez les angles le plus possible, et vous passerez une excellente journée. De la douceur avant toute chose, c'est ce que vous murmure la Lune en Balance. Et il faut d'ailleurs vous préparer à la période Balance qui débute la semaine prochaine et où vous aurez certainement des compromis à faire. Cependant, le 3ème décan n'a pas trop la faveur des astres, vous le savez, et la conjoncture responsable sera activée entre ce soir et demain ; pas par vous, par les autres.



Taureau

Si vous voulez passer un bon week-end, pas de procrastination. Essayez de terminer tout ce que vous avez commencé, de ne pas laisser de dossier traîner. Ce n'est pas que cela pèsera sur votre conscience, mais vous serez tellement content quand vous quitterez le bureau en ayant tout fait... Et si vous ne travaillez pas, vous serez heureux quand vous constaterez que vous êtes libre de toute obligation liée à vos activités quotidiennes.

Gémeaux

Une belle journée vous attend, il n'y a pas de domaine où vous aurez à vous plaindre et la soirée promet d'être lumineuse dans le domaine affectif. Peut-être que vous serez simplement avec vos enfants, mais si c'est le cas vous vous amuserez avec eux et autant qu'eux. Vous êtes souvent très joueur, ou savez raconter des histoires et vos enfants seront pendus à vos basques. Mais votre vie sentimentale peut aussi être une source de plaisir (2ème décan).

Cancer

Si votre très grande sensibilité vous perturbe, comme cela peut arriver aujourd'hui, trouvez le moyen de vos protéger, sans pour autant vous isoler du monde extérieur. L'indifférence est un bon moyen, il faut vous y exercer parce que de toute façon vous ne serez jamais totalement indifférent, justement à cause de votre extrême sensibilité. Mais vous ne devez pas être victime... de vous-même, vous devez trouver une parade, si ce n'est pas déjà fait.

Lion

C'est une journée où vous auriez intérêt à parler, à vous confier, à oublier votre orgueil et à expliquer pourquoi ça ne va pas si fort que ça, natif de début août. Nous avons évoqué en début de semaine la fameuse dissonance d'Uranus avec Vénus, elle n'est plus active, mais elle laisse des traces en termes d'inquiétude. Parler de ce qui vous prend la tête avec quelqu'un de proche, que vous savez être de bon conseil, ne peut que vous aider à alléger le poids que vous avez sur les épaules.

Vierge

Vous attendez peut-être qu'on vous paye quelque chose, de l'argent qui vous est dû, ou alors vous vous attendez à recevoir un chouette cadeau d'anniversaire. Ce qui est très possible vu les bons aspects que le Soleil (dans votre signe donc) reçoit et qui indiquent que vous serez content. Cela dit, c'est peut-être aussi la vie qui vous fait des cadeaux depuis quelque temps, mais vous vous donnez tellement qu'on peut dire qu'ils sont mérités.

Balance

La Lune est chez vous jusqu'à samedi soir ; elle sera en harmonie avec Vénus à partir de 16 h et vous promet une tendre et amoureuse soirée si vous êtes à deux. Célibataire, essayez de sortir, acceptez les invitations, vous pourriez croiser quelqu'un qui vous plaira. De toutes les manières, sous cette conjoncture, les natifs du 2ème décan seront à l'aise, bien dans leur peau et leur physique ne passera pas inaperçu ; leur charme opérera.

Scorpion

Prenez du recul et réfléchissez ; vous êtes en train de vous faire un film, que ce soit côté amour ou côté boulot, la réalité est peut-être loin de ce que vous imaginez. Mais il se peut que vous ayez la vision brouillée par votre crainte du mensonge ou de la trahison. Dans un autre registre, on peut penser (avec l'harmonie Lune/Vénus vers 16 h) que l'idée de rester seul et tranquille chez vous ne vous fera pas peur, au contraire. Vous apprécierez un moment de silence.

Sagittaire

Une configuration agréable et surtout très amicale pour le 2ème décan et même ceux qui ont des ennuis pourront trouver de l'aide parmi leurs camarades. En effet, avec la Lune en Balance, vous êtes prêt à recevoir ou à donner un coup de main, à être dans l'entraide et la solidarité. Cela dit, avec l'harmonie Lune/Vénus de ce soir, vous pourrez aussi passer une soirée chaleureuse, que vous soyez avec vos amis ou avec l'élu/e de votre coeur.

Capricorne

Vos objectifs du jour seront atteints puisque la conjoncture dit que vous aurez une satisfaction en fin de journée et qu'elle sera liée à votre capacité à être productif. En conséquence, il faut espérer qu'on ne vous a pas mis la barre trop haut, ou que vous-même ne vous êtes pas fixé des buts inatteignables... Seul ceux qui sont nés après le 13 janvier ne seront pas au diapason ; un problème difficile à gérer est remis au premier plan d'ici demain soir.

Verseau

Une bonne journée pour vous et ça va durer jusqu'à demain soir. Je ne dis pas que vous serez euphorique 2ème décan, mais une proposition vous fera très plaisir. Ça peut être de l'ordre du professionnel comme du privé, la proposition pouvant concerner le développement de votre travail, ou d'un projet que vous avez créé à plusieurs, ou votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez un rendez-vous ce soir et que vous espérez qu'il se passera quelque chose de spécial.

Poissons

Pour vous aussi il y aura quelque chose de positif aujourd'hui et cela semble venir de vos finances. Il se peut qu'on vous offre une petite prime pour votre travail. Cela fait peut-être un certain temps que vous l'attendez, mais le principal est qu'elle soit là. La période Balance étant sur le point d'arriver, il est aussi possible que vous songiez à vendre quelque chose, ou que vous ayez une négociation à mener, surtout 1er décan (du 22 au 2 octobre).