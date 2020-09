L'horoscope du 19 septembre 2020

publié le 19/09/2020 à 05:30

Bélier

Les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre hiérarchie pour les uns, ou avec la famille pour les autres sont activés, essayez de prendre du recul. Souvent, vous avez trop le nez dessus et cela a un effet loupe : vous voyez tout pire que ce n'est. En outre, un peu de fatalisme de temps en temps ne nuit pas : il y a des situations, des événements qu'on ne peut pas éviter parce qu'ils font partie de la vie. Vous êtes peut-être dedans, 3ème décan...

Taureau

Né après le 12 mai, vous avez la tête trop encombrée par moments et par des pensées pas toujours positives. Pourtant, vous êtes mieux loti que les autres signes ! Les planètes qui affectent certains sont en effet en harmonie avec vous et vous donnent un formidable pouvoir de conviction. En outre, né autour des 8 et 9 mai, on pourrait vous faire une intéressante proposition, à moins que vos compétences ne soient appréciées à leur juste valeur.

Gémeaux

En ce qui vous concerne, ce sont comme toujours les problèmes d'argent qui sont au 1er plan, mais cela devrait s'alléger en fin d'année et disparaître pour certains. Certes, les planètes en Capricorne (il y en a eu jusqu'à 4 cette année, voire 5 quand la Lune passait) vont entrer en Verseau fin décembre, (en phase avec votre 1er décan), donc elles n'ennuieront plus le 3ème. Mais il vous restera Pluton (né après le 15 juin) qui vous demande de changer radicalement votre façon de gérer votre argent.

Cancer

Vous serez encore perturbé, mais uniquement si vous êtes né après le 12 juillet. C'est le domaine relationnel qui est en cause, et peut-être même votre couple. Il se peut que vous soyez avec quelqu'un qui se nourrit de vous (né autour des 17, 18) et que cette personne en même temps vous isole des autres. Dans d'autres cas, il peut y avoir une association (au positif) ou, au contraire, il peut être question d'un divorce et ce n'est pas la première fois cette année.

Lion

Certes, la conjoncture n'est pas très gaie, mais vous pourrez en tirer parti parce que vous saurez exprimer tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et votre esprit critique étant activé, vous n'hésiterez pas à pointer du doigt les responsables, même si vous savez très bien que les responsabilités sont partagées et qu'il n'y a pas qu'un seul responsable. 1er décan, la soirée sera agréable si vous restez tranquillement chez vous devant un bon film.

Vierge

Après une journée que vous aurez consacrée à régler les problèmes de vos proches la soirée sera une vraie détente. Une petite fête pourrait être au programme, surtout si vous fêtez votre anniversaire. Dans la journée, vous aurez probablement pas mal de dépenses à faire et cela vous énervera beaucoup peut-être parce qu'il vous faut taper dans vos économies et vous n'aimez pas ça. Vous y perdez toujours un peu de votre sentiment de sécurité ; très important pour vous.

Balance

Une journée un peu morose pour ceux nés après le 11 octobre, vous aurez tendance à voir tout en gris et à vous replier sur vous-même pour vous protéger. Mais de quoi, de qui ? Il se peut que vous ayez quelques angoisses qui sont, la plupart du temps refoulées, mais qui remontent à la surface quand la Lune passe par votre signe et en particulier, aujourd'hui, dans votre 3ème décan. Vous serez hyper-sensible et émotif, voire susceptible pour certains (à cause de Mars).

Scorpion

La Lune atteindra votre signe ce soir et donnera un charme fou au 1er décan. Vous serez en harmonie avec le contexte festif dans lequel vous pourriez être. Vous aurez envie de sortir, de vous détendre et en aurez probablement la possibilité. Mais vous pourriez aussi être invité chez des amis, pour un anniversaire et l'ambiance sera bien plus joyeuse que dans la journée où vous vous serez senti un peu seul, ou avec des difficultés à communiquer.

Sagittaire

Vous serez de très bon conseil pour vos amis et vos proches, l'un d'entre eux aura grand besoin que vous vous occupiez de lui et que vous lui donniez de l'espoir. Il peut aussi s'agir de l'un de vos parents qui n'est pas très bien en ce moment et il attend de vous des paroles réconfortantes. Par ailleurs, la soirée pourrait se passer en boîte pour les uns, et en solo pour les autres qui n'auront pas envie de sortir. Ce qui est rare chez vous ! Mais peut-être que vous n'avez pas trop la forme ?

Capricorne

Une journée peu enthousiasmante pour le 3ème décan, les dissonances que vous connaissez bien sont activées et vous inciteront à trop vous intérioriser. Vous n'aimez pas parler de vos problèmes, on vous comprend, mais comme je vous l'ai déjà dit, il y a des moments où se confier est indispensable pour ne pas se sentir seul au monde et abandonné de tous. Ce n'est pas le cas, mais le plus souvent vous hésitez à appeler vos amis à la rescousse...

Verseau

Contrairement à votre voisin Capricorne, vous serez plutôt exubérant ! Vous serez plus ouvert aux autres que jamais et votre nature optimiste fera des émules. Et on a bien besoin de votre optimisme en ce moment où les choses semblent ne pas aller bien (prévisions écrites en août) ; mais les planètes étant rétrogrades, il est possible que les problèmes soient " contenus " et c'est ce que vous verrez : le côté positif de la situation. Vous ne voulez pas céder aux pessimistes.

Poissons

Ne laissez pas toute liberté à votre imagination, elle est capable de vous faire voir la situation pire qu'elle n'est. Ne voyez pas l'avenir en noir, la roue tourne toujours. Mais quand, demanderez-vous ? Bientôt, en fin d'année, Jupiter et Sature sortiront du Capricorne et, en ce qui vous concerne, il ne restera que la force positive et reconstructrice de Pluton (3ème décan). En outre, 1er décan, je vous promets un printemps 2021 que vous n'oublierez pas.